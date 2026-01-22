Espana agencias

Illa sigue evolucionando "favorablemente" en su sexto día de hospitalización

El estado de salud del máximo responsable catalán mejora tras casi una semana ingresado en Barcelona, según el equipo médico, que mantiene el tratamiento y recomienda descanso hasta la próxima semana mientras sigue atento a la gestión gubernamental

El comunicado médico difundido este jueves indica que Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, permanecerá bajo observación en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y continuará con reposo hasta el final de la próxima semana, en tanto que los profesionales mantienen el tratamiento estipulado. Illa ingresó el pasado sábado tras un episodio agudo de dolor que le limitó la movilidad de las piernas, como detalló el propio centro hospitalario, y su situación evoluciona de manera positiva a seis días de su hospitalización, producto de una osteomielitis púbica de origen bacteriano.

De acuerdo con lo publicado por el Hospital Vall d’Hebron, el equipo médico reportó avances constantes en el estado general del máximo responsable del Govern catalán. El hospital señaló que Illa sigue el tratamiento “según la pauta prescrita”, sin alteraciones en la medicación ni en el protocolo clínico establecido desde el inicio del ingreso.

Según consignó el equipo médico a través del comunicado institucional, el presidente catalán mantiene su atención en la actualidad política y en la gestión del Ejecutivo autonómico, pese a la recomendación de descanso absoluto hasta que se produzca el alta médica. La agenda oficial de Salvador Illa continúa en pausa mientras dura el proceso de recuperación, con el objetivo de evitar complicaciones derivadas de la infección y favorecer la respuesta al tratamiento antibiótico.

El hospital especificó que la causa de la hospitalización es una osteomielitis púbica, afección consistente en la inflamación del hueso púbico por presencia de bacterias. Este diagnóstico requiere, en la mayoría de los casos, terapias prolongadas y control exhaustivo por parte de los equipos médicos. Illa experimenta una evolución positiva tras la intervención inicial, lo que permite augurar un restablecimiento progresivo si persiste la respuesta al abordaje terapéutico.

Según reiteró el Hospital Vall d’Hebron, los profesionales sanitarios revisan el estado de salud del presidente de la Generalitat de forma continua y supervisan posibles variaciones en los parámetros clínicos. De momento, no hay fecha definida para su reincorporación a la actividad presencial, y la recomendación principal continúa siendo el reposo, junto a la vigilancia y ajuste del tratamiento en función de la evolución del cuadro médico.

El ingreso hospitalario de Salvador Illa se produjo después de un episodio que incitó la pérdida de movilidad en las extremidades inferiores, hecho que motivó la realización de pruebas y el diagnóstico posterior. Desde entonces, el presidente se mantiene informado sobre los asuntos del Govern y la situación política en Cataluña, según declaró el equipo hospitalario en el comunicado difundido por el centro, aunque no participa activamente de las actividades oficiales ni de reuniones ejecutivas.

El Hospital Vall d’Hebron comunicó que continuará informando sobre el estado de salud del presidente catalán a medida que se produzcan novedades clínicas relevantes, conforme a los protocolos habituales de transparencia y comunicación institucional adoptados para este tipo de casos en figuras de relevancia pública.

