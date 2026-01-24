Otro día de caos ferroviario en Cataluña aumenta la indignación y la confusión de los usuarios de Rodalies: “Nunca funciona bien”

Imagen de archivo del pasado jueves, segundo día consecutivo de la suspensión del servicio de Rodalies y Regionales en Cataluña. (Andreu Dalmau/EFE)

El caos, la incertidumbre y la confusión han marcado el sistema ferroviario de Rodalies esta semana. La suspensión del servicio parcial o total durante varios días, sumado a la creciente desconfianza de los usuarios habituales por los accidentes y los daños en las vías, han aumentado una indignación que se gesta en los pasajeros desde hace ya mucho tiempo.

Este sábado, de nuevo, el servicio de Rodalies se ha suspendido en buena parte de sus líneas debido a las revisiones en la infraestructura, que se llevarán a cabo durante la jornada para evitar desprendimientos del terreno, como el ocurrido en la tarde del viernes en la R1. Según ha explicado Renfe en un comunicado, “se realizarán revisiones exhaustivas con ingenieros geotécnicos que evaluarán los puntos con riesgo de desprendimientos”.

“Dicen que funciona con normalidad cuando en Cunit no pasa el tren de las 8:15 a Barcelona y el de las 8:45 tiene pinta que tampoco. Pero tranquilos, ellos te dicen que total normalidad. Y es cierto porque nunca funciona bien. ¡Ningún aviso!“, escribía un usuario de Rodalies en la última publicación de X de la cuenta oficial del servicio, que es de ayer por la tarde.

Varias personas en la estación de Sants con el servicio de Rodalies suspendido, a 21 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino/Europa Press)

Otros pasajeros habituales que este sábado debían coger un tren para ir a trabajar también se han encontrado con la suspensión del servicio. Además, sin contar con el justificante actualizado para el día de hoy. “Otro día llegando tarde. ¿El justificante de hoy para cuándo? El mínimo, vaya", se quejaba otra usuaria.

El descontento se extiende ya durante varios días, pues también ayer por la noche varios pasajeros se encontraron con afectaciones en el servicio: “Nos han dejado tirados en Granollers sin ninguna información y la app dice que el siguiente hace San Celoni dentro de una hora. ¿La nueva normalidad de Renfe es esta? Porque ir a mejor como que no, ¿no?“.

Una semana marcada por los accidentes y la suspensión del servicio

El pasado martes 20 de febrero, las fuertes lluvias de la borrasca Harry provocaron incidencias que obligaron a suspender el servicio de Rodalies. El peor episodio se registró en Gelida (Barcelona), en la R4, cuando un tren impactó contra un muro de contención que había caído sobre la vía, provocando la muerte de un maquinista en prácticas y dejando 37 personas heridas, cinco de las cuales fueron de carácter grave.

Operarios trabajan en la retirada del tren de Rodalies accidentado entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, a 22 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (Kike Rincón/Europa Press)

Ese mismo día, en la línea R1 entre Maçanet Massanes y Tordera (Barcelona), se produjo un descarrilamiento por la salida de un eje tras colisionar con una roca que también había caído sobre la vía por el temporal. El suceso, afortunadamente, no causó heridos.

Ante esta situación, el servicio de Rodalies quedó suspendido durante dos días consecutivos, afectando a aproximadamente 400.000 usuarios diarios. Finalmente, el viernes se reestableció la circulación de los trenes, pero un nuevo desprendimiento por la tarde en la R1, entre Blanes y Maçanet-Massanes volvió a provocar afectaciones en el servicio. El maquinista logró detener el tren a tiempo y regresar con la totalidad del pasaje hasta la estación más cercana, sin registrarse heridos.

Al menos una persona ha muerto y 37 han resultado heridas en un accidente de tren en Gelida (Barcelona). (Europa Press)

La situación ha sido descrita como “intolerable” por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), y el departamento de Territorio de la Generalitat de Catalunya anunciaba durante la madrugada la suspensión del servicio de Rodalies para este sábado, después de que Renfe y Adif comunicasen al Govern la “incapacidad” para operar la red con total seguridad.

Líneas de Rodalies interrumpidas este sábado

Aunque en algunas líneas los trenes circulan con normalidad esta mañana, buena parte de la red de Rodalies se está viendo afectada por cortes y una menor frecuencia. En la R1, la circulación se encuentra interrumpida entre las estaciones de Maçanet-Maçanes y Blanes por el desprendimiento de tierras, por lo que se ha establecido un servicio alternativo por carretera. En el tramo entre Blanes-L’Hospitalet de Llobregat, la frecuencia es de dos trenes por hora y sentido.

Un cartel informativo en la estación de Sants con el servicio de Rodalies suspendido, a 21 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino/Europa Press)

En la R2 sur, entre Castelledefels y Garraf también se prevé un servicio alternativo por carretera, al igual que en la R3 entre Fabra y Puig - La Garriga y Puigcerdà y entre Fabra i Puig - La Garriga - Ribes. Entre Ribes y Puigcerdà no se prestará servicio por causas meteorológicas. En la R4, el tramo comprendido entre Martorell-Central-Sant Sadurní ofrece un servicio alternativo por carretera cada 30 minutos.

En la R11 de Rodalies también hay un servicio alternativo entre Figueres-Portbou, al igual que en la R13 entre San Vicente de Calders y Vinaixa, en la R14 entre Reus y Lleida y en la R15 entre Reus y Riba-Roja d’Ebre. En cuanto a la RL4, el tramo Cervera-Terrassa Estación del Norte también se encuentra interrumpido, por lo que se oferta un servicio alternativo por carretera.