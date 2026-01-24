La DGT levanta las restricciones para los camiones en todas las carreteras: más de mil vehículos pesados han pasado la noche embolsados en áreas de servicio

Unos 440 camiones y vehículos de gran tonelaje que circulaban hacia Galicia a través de la Autovía A-52 'Rías Bajas' han permanecido embolsados desde la madrugada del viernes en áreas de servicio de Mombuey y Quintanilla de Urz en la provincia de Zamora debido al temporal de nieve. (Mariam A. Montesinos/EFE)

Tras pasar la noche embolsados en áreas de servicio, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha levantado las restricciones de paso de los camiones y vehículos de gran tonelaje en todas las carreteras. Debido al temporal de nieve que está provocando la borrasca Ingrid, especialmente en el cuadrante noroccidental de la península, varias carreteras se han visto afectadas por acumulaciones, por lo que la seguridad en la movilidad de estos vehículos no estaba garantizada.

Desde la madrugada del viernes, más de mil camiones permanecían retenidos en Zamora por la imposibilidad de transitar por las autovías A-52 y A-6 en dirección a Galicia. A partir de las 9.30 horas de esta mañana, han podido reanudar la marcha. Lo mismo ha ocurrido en León, donde 840 camiones han tenido que pasar la noche en distintos tramos de la A-6, que une León con Galicia, y la AP-66 (León-Asturias). También en este caso se han eliminado las restricciones preventivas.

Finalmente, la DGT ha anunciado que estos vehículos podían volver a circular por todas las carreteras, aunque se actuará conforme al procedimiento habitual si la situación del tramo lo requiere por las nevadas.

Nevada en la Autovía A6, a su paso por el Concello de As Nogais, a 23 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro/Europa Press)

15 provincias en alerta por nevadas

Las carreteras en las que se han levantado las prohibiciones, además de en la A-6, A-52 y AP-66, son: la A-1 en El Molar (Madrid), la A-2 en Torija (Guadalajara), la N-6 en Benavente (Zamora), la A-11 en La Mallona (Soria), A-15 en Medinaceli (Soria), la A-66 en Zamora, la N-110 en San Esteban de Gormaz (Soria), la N-111 en Medinaceli (Soria), la N-120 en Osorno (Palencia), la N-122 en Soria, la N-234 en Ciria (Soria), la N-525 en Rionegro del Puente (Zamora), la N-541 en Ourense, la N-630 en Zamora, la N-630 en Monterroso (Lugo) y la CL-101 en Ágreda (Soria).

La situación podría variar en algunos puntos, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de que este sábado continuarán las nevadas en varias zonas del país, pudiendo afectar a la movilidad por carretera. Durante esta jornada, 15 provincias se encuentran en aviso amarillo por la nieve: Jaén, Asturias, Burgos, León, Palencia, Segovia, Zamora, Albacete, Barcelona, Girona, Lleida, Lugo, Ourense, Pontevedra y Navarra.

El sector del transporte pide la dimisión del director de la DGT

La decisión de la DGT ha generado fuertes críticas en el sector logístico. Desde las principales organizaciones de transportistas englobadas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), se ha descrito la medida como “extrema, simplista, contraproducente y precipitada”. Además, han pedido la dimisión del director de la DGT, Pepe Navarro.

Nieve abundante en la A-23 entre Sabiñánigo y Jaca, en un vídeo de archivo

Desde la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), miembro del CNTC, han señalado que las restricciones de paso de los camiones y vehículos de gran tonelaje ha provocado una situación “caótica” en la red viaria española. De hecho, ayer, la patronal de supermercados Asedas alertaba de desabastecimientos por la retención del transporte de alimentos y productos esenciales.

La medida, que catalogaron de “desproporcionada” y “precipitada”, señalan que “establece un preocupante precedente en la garantía del servicio esencial de abastecimiento de alimentación y otros productos esenciales”. Así, destacaban que la prioridad es que las vías se mantengan limpias para que los camiones con productos de primera necesidad puedan circular de forma segura.

*Con información de EFE