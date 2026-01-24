España

La DGT levanta las restricciones para los camiones en todas las carreteras: más de mil vehículos pesados han pasado la noche embolsados en áreas de servicio

La borrasca Ingrid ha provocado afectaciones en varias carreteras por las nevadas significativas, que también se prevén este sábado

Guardar
Unos 440 camiones y vehículos
Unos 440 camiones y vehículos de gran tonelaje que circulaban hacia Galicia a través de la Autovía A-52 'Rías Bajas' han permanecido embolsados desde la madrugada del viernes en áreas de servicio de Mombuey y Quintanilla de Urz en la provincia de Zamora debido al temporal de nieve. (Mariam A. Montesinos/EFE)

Tras pasar la noche embolsados en áreas de servicio, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha levantado las restricciones de paso de los camiones y vehículos de gran tonelaje en todas las carreteras. Debido al temporal de nieve que está provocando la borrasca Ingrid, especialmente en el cuadrante noroccidental de la península, varias carreteras se han visto afectadas por acumulaciones, por lo que la seguridad en la movilidad de estos vehículos no estaba garantizada.

Desde la madrugada del viernes, más de mil camiones permanecían retenidos en Zamora por la imposibilidad de transitar por las autovías A-52 y A-6 en dirección a Galicia. A partir de las 9.30 horas de esta mañana, han podido reanudar la marcha. Lo mismo ha ocurrido en León, donde 840 camiones han tenido que pasar la noche en distintos tramos de la A-6, que une León con Galicia, y la AP-66 (León-Asturias). También en este caso se han eliminado las restricciones preventivas.

Finalmente, la DGT ha anunciado que estos vehículos podían volver a circular por todas las carreteras, aunque se actuará conforme al procedimiento habitual si la situación del tramo lo requiere por las nevadas.

Nevada en la Autovía A6,
Nevada en la Autovía A6, a su paso por el Concello de As Nogais, a 23 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro/Europa Press)

15 provincias en alerta por nevadas

Las carreteras en las que se han levantado las prohibiciones, además de en la A-6, A-52 y AP-66, son: la A-1 en El Molar (Madrid), la A-2 en Torija (Guadalajara), la N-6 en Benavente (Zamora), la A-11 en La Mallona (Soria), A-15 en Medinaceli (Soria), la A-66 en Zamora, la N-110 en San Esteban de Gormaz (Soria), la N-111 en Medinaceli (Soria), la N-120 en Osorno (Palencia), la N-122 en Soria, la N-234 en Ciria (Soria), la N-525 en Rionegro del Puente (Zamora), la N-541 en Ourense, la N-630 en Zamora, la N-630 en Monterroso (Lugo) y la CL-101 en Ágreda (Soria).

La situación podría variar en algunos puntos, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de que este sábado continuarán las nevadas en varias zonas del país, pudiendo afectar a la movilidad por carretera. Durante esta jornada, 15 provincias se encuentran en aviso amarillo por la nieve: Jaén, Asturias, Burgos, León, Palencia, Segovia, Zamora, Albacete, Barcelona, Girona, Lleida, Lugo, Ourense, Pontevedra y Navarra.

El sector del transporte pide la dimisión del director de la DGT

La decisión de la DGT ha generado fuertes críticas en el sector logístico. Desde las principales organizaciones de transportistas englobadas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), se ha descrito la medida como “extrema, simplista, contraproducente y precipitada”. Además, han pedido la dimisión del director de la DGT, Pepe Navarro.

Nieve abundante en la A-23 entre Sabiñánigo y Jaca, en un vídeo de archivo

Desde la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), miembro del CNTC, han señalado que las restricciones de paso de los camiones y vehículos de gran tonelaje ha provocado una situación “caótica” en la red viaria española. De hecho, ayer, la patronal de supermercados Asedas alertaba de desabastecimientos por la retención del transporte de alimentos y productos esenciales.

La medida, que catalogaron de “desproporcionada” y “precipitada”, señalan que “establece un preocupante precedente en la garantía del servicio esencial de abastecimiento de alimentación y otros productos esenciales”. Así, destacaban que la prioridad es que las vías se mantengan limpias para que los camiones con productos de primera necesidad puedan circular de forma segura.

*Con información de EFE

Temas Relacionados

LeónZamoraDGTTiempo en EspañaClimaMeteorologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El hábito que acelera el envejecimiento y perjudica al cerebro, corazón y piel, según los expertos

El 48% de los adultos en España no duerme bien y pone en riesgo su salud

El hábito que acelera el

Victoria Federica admite su “miedo escénico” y se enfrenta al jurado en su regreso a ‘El Desafío’: “Puedes tener un mal día y es una putada”

María José Campanario ha tenido un percance y Eduardo Navarrete se ha enfrentado con temores a la apnea: “No me apetece asfixiarme”

Victoria Federica admite su “miedo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 24 enero

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo

Julio Iglesias, tras el archivo de la denuncia por presunta agresión sexual: “La presunción de inocencia tiene que valer para todo el mundo”

“Vamos a tener un perfil bajo mientras estudiamos las cosas importantes que vamos a hacer”, ha afirmado el artista a ‘OkDiario’, centrando el foco de atención en la defensa legal que está preparando

Julio Iglesias, tras el archivo

La ONU cuestiona que España permita “la participación de los niños menores de 18 años como toreros y como público” en los espectáculos taurinos

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha lanzado una advertencia al país

La ONU cuestiona que España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: las alteraciones del servicio de Rodalies “pueden evolucionar” a lo largo del día “en función de las revisiones” que se están realizando

Al menos siete heridos en un atropello múltiple en Gijón: ocurrió durante una carrera ilegal de coches

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ADIF, con 13.429 empleados, tiene que contratar a una empresa privada para sacar los visados del personal que va a Arabia Saudí a trabajar en el AVE

Prisión provisional sin fianza para el entrenador de fútbol base de Badajoz acusado de captar menores con fines pornográficos

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 24 enero

Resultados del Super Once del 24 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Controlador aéreo: las oposiciones mejor pagadas y cómo llegar a ellas

El gasto en mantenimiento de la red ferroviaria aumenta un 60% en ocho años y los accidentes graves caen un 10%

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga