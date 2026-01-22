El Gobierno de Sánchez quiere comprar o invertir en una multinacional de EEUU de microelectrónica y pagará 185.000 euros a una consultora para ver si es viable

El presidente Pedro Sánchez con Donald Trump, presidente de EEUU

El Gobierno español quiere invertir en el mercado norteamericano, concretamente en el sector de la microelectrónica. Para ello, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) acaba de dar el primer paso para contratar a una consultora que le analice si la operación es económicamente viable. La SETT está presidida por Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones; y dirigida por el ingeniero Francisco Javier Ponce Martínez. La SETT nació en julio de 2024 tras la reconversión de la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores con el objetivo de potenciar el mercado español de chips, nanoelectrónica y otras tecnologías digitales.

La SETT inició el 12 de enero un proceso de licitación para que una consultora realice una “fairness opinión" de una empresa constituida en Estados Unidos, “con el fin de apoyar una potencial operación de inversión o adquisición. La valoración deberá realizarse por una entidad independiente, especializada y reconocida, para asegurar que la valoración es objetiva, razonable, metodológicamente sólida y libre de conflicto de intereses". Una “fairness opinion” (opinión de imparcialidad) es un informe independiente preparado por un asesor financiero que evalúa si los términos financieros de una transacción importante (como una fusión, adquisición, venta de activos o recompra de acciones) son razonables y equitativos para los accionistas de una empresa, ayudando a tomar decisiones informadas y mitigar riesgos legales y de conflicto de interés".

¿De qué empresa estadounidense de trata? “De una multinacional americana del sector del diseño microelectrónico con facturación anual aproximada de 45 millones de euros y prevista de más de 1.000 millones de euros en cuatro años", señala el pliego del contrato. Infobae ha intentado preguntar a la SETT si puede ofrecer más información sobre esta compañía, pero al cierre de esta información no había recibido respuesta. “La operación proyectada implica un alto impacto económico y estratégico, por lo que resulta imprescindible contar con una valoración independiente emitida por una entidad experta, reconocida y con experiencia acreditada en el sector tecnológico y, específicamente, en microelectrónica". De hecho, no se trata de una licitación pública, sino restringida.

La SETT está dispuesta a pagar 185.000 euros por este trabajo, “ya que carece de medios internos especializados para realizar una valoración de esta complejidad, especialmente tratándose de una empresa estadounidense y de un sector altamente técnico. Por ello, la contratación externa resulta necesaria, adecuada y proporcional para garantizar la seguridad jurı́dica y financiera de la operación". La SETT ya participa en nueve empresasa tecnológicas privadas, todas en España: Sparc en Galicia, Quantix en Murcia, Multiverse en País Vasco, Wooptix en Canarias, Sensia en Madrid o Sateliot en Cataluña. Por poner un ejemplo, Sensia trabaja el desarrollo de sensores infrarrojos disruptivos basados en nanotecnología que permiten la detección precoz y automática de incendios forestales o la detección de fugas de gases tóxicos y contaminantes.

De momento la SETT quiere llevar este trabajo con cautela, por eso ha calificado esta licitación de restringida. Se trata de un procedimiento de adjudicación en dos fases donde cualquier empresa puede solicitar participar, pero solo un grupo selecto, elegido por la administración según su solvencia técnica y económica, es invitado a presentar una oferta final, sin posibilidad de negociación. El trabajo de valoración tiene que completarse en seis semanas una vez firmado el contrato. A finales de diciembre de 2025, la SETT ya contrató a la consultora Peninsula Corporate Innovation (por 123.000 euros) un estudio de mercado “de la microelectrónica en el sudeste asiático” y una “evaluación de oportunidades de co-inversión e identificación de actores clave”, que incluye presentaciones del trabajo y potencial de la SETT en Malasia y Singapur.

El Consejo de Ministros aprobó precisamente este martes una nueva adquisición de participaciones en otra firma española del sector, ‘Universal Diagnostic SA’, para desarrollar su tecnología de detección temprana de cáncer a través de la utilización de la Inteligencia Artificial. SETT comprará hasta 2.899 nuevas acciones de Clase B (preferentes), que representarían hasta un 6,6 % del capital no diluido y un 5,34 % del capital totalmente diluido de la compañía. La operación permitirá sumar 100 nuevos puestos de trabajo directos de alta cualificación, además de 300 puestos indirectos.