España

El Gobierno de Sánchez quiere comprar o invertir en una multinacional de EEUU de microelectrónica y pagará 185.000 euros a una consultora para ver si es viable

Contrata a una consultora para que haga una “fairness opinion” (opinión de imparcialidad) sobre la operación. Sin dar nombres, se trata de una firma del diseño microelectrónico con facturación anual aproximada de 45 millones y prevista de más de 1.000 millones de euros en cuatro años

Guardar
El presidente Pedro Sánchez con
El presidente Pedro Sánchez con Donald Trump, presidente de EEUU

El Gobierno español quiere invertir en el mercado norteamericano, concretamente en el sector de la microelectrónica. Para ello, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) acaba de dar el primer paso para contratar a una consultora que le analice si la operación es económicamente viable. La SETT está presidida por Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones; y dirigida por el ingeniero Francisco Javier Ponce Martínez. La SETT nació en julio de 2024 tras la reconversión de la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores con el objetivo de potenciar el mercado español de chips, nanoelectrónica y otras tecnologías digitales.

La SETT inició el 12 de enero un proceso de licitación para que una consultora realice una “fairness opinión" de una empresa constituida en Estados Unidos, “con el fin de apoyar una potencial operación de inversión o adquisición. La valoración deberá realizarse por una entidad independiente, especializada y reconocida, para asegurar que la valoración es objetiva, razonable, metodológicamente sólida y libre de conflicto de intereses". Una “fairness opinion” (opinión de imparcialidad) es un informe independiente preparado por un asesor financiero que evalúa si los términos financieros de una transacción importante (como una fusión, adquisición, venta de activos o recompra de acciones) son razonables y equitativos para los accionistas de una empresa, ayudando a tomar decisiones informadas y mitigar riesgos legales y de conflicto de interés".

¿De qué empresa estadounidense de trata? “De una multinacional americana del sector del diseño microelectrónico con facturación anual aproximada de 45 millones de euros y prevista de más de 1.000 millones de euros en cuatro años", señala el pliego del contrato. Infobae ha intentado preguntar a la SETT si puede ofrecer más información sobre esta compañía, pero al cierre de esta información no había recibido respuesta. “La operación proyectada implica un alto impacto económico y estratégico, por lo que resulta imprescindible contar con una valoración independiente emitida por una entidad experta, reconocida y con experiencia acreditada en el sector tecnológico y, específicamente, en microelectrónica". De hecho, no se trata de una licitación pública, sino restringida.

Un chip de la empresa
Un chip de la empresa catalana Ideaded, pionera en materiales alternativos al silicio. Firma participada por la SETT

La SETT está dispuesta a pagar 185.000 euros por este trabajo, “ya que carece de medios internos especializados para realizar una valoración de esta complejidad, especialmente tratándose de una empresa estadounidense y de un sector altamente técnico. Por ello, la contratación externa resulta necesaria, adecuada y proporcional para garantizar la seguridad jurı́dica y financiera de la operación". La SETT ya participa en nueve empresasa tecnológicas privadas, todas en España: Sparc en Galicia, Quantix en Murcia, Multiverse en País Vasco, Wooptix en Canarias, Sensia en Madrid o Sateliot en Cataluña. Por poner un ejemplo, Sensia trabaja el desarrollo de sensores infrarrojos disruptivos basados en nanotecnología que permiten la detección precoz y automática de incendios forestales o la detección de fugas de gases tóxicos y contaminantes.

De momento la SETT quiere llevar este trabajo con cautela, por eso ha calificado esta licitación de restringida. Se trata de un procedimiento de adjudicación en dos fases donde cualquier empresa puede solicitar participar, pero solo un grupo selecto, elegido por la administración según su solvencia técnica y económica, es invitado a presentar una oferta final, sin posibilidad de negociación. El trabajo de valoración tiene que completarse en seis semanas una vez firmado el contrato. A finales de diciembre de 2025, la SETT ya contrató a la consultora Peninsula Corporate Innovation (por 123.000 euros) un estudio de mercado “de la microelectrónica en el sudeste asiático” y una “evaluación de oportunidades de co-inversión e identificación de actores clave”, que incluye presentaciones del trabajo y potencial de la SETT en Malasia y Singapur.

La Borrasca Harry Deja Olas De Más De 10 Metros, Vientos Muy Intensos Y Fuertes Marejadas En Sicilia, Italia

El Consejo de Ministros aprobó precisamente este martes una nueva adquisición de participaciones en otra firma española del sector, ‘Universal Diagnostic SA’, para desarrollar su tecnología de detección temprana de cáncer a través de la utilización de la Inteligencia Artificial. SETT comprará hasta 2.899 nuevas acciones de Clase B (preferentes), que representarían hasta un 6,6 % del capital no diluido y un 5,34 % del capital totalmente diluido de la compañía. La operación permitirá sumar 100 nuevos puestos de trabajo directos de alta cualificación, además de 300 puestos indirectos.

Temas Relacionados

Gobierno de EspañaPedro SánchezEEUUInversionesConsultoríaContratos PúblicosElectrónicaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: mayor frecuencia de transporte público y sin peajes ante el corte de la AP-7 en Cataluña

Óscar Puente descarta “la falta de controles” como la causante del accidente del domingo pasado en Adamuz, Córdoba

Última hora de los accidentes

Conoce el clima de este día en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este

Las últimas previsiones para Valencia: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Valencia:

PP y Junts rompen la tregua y ponen en el punto de mira a Óscar Puente por el “caos” en la gestión de los accidentes ferroviarios

Los populares critican la “falta de transparencia” en las decisiones del ministerio de Transporte y el partido de Carles Puigdemont solicita la comparecencia urgente del ministro, como ya hizo Vox este martes

PP y Junts rompen la

Vigilar 3.974 kilómetros de AVE y 138 estaciones y oficinas: ADIF contrata 1.815 vigilantes, pero aún no ha adjudicado las nuevas plazas de seguridad de Andalucía y Extremadura

De los 6 lotes en los que el operador estatal divide España, el de Extremadura y Andalucía no se ha podido adjudicar de momento. Las patrullas móviles deberán recorrer de media, 12.000 kilómetros cada día

Vigilar 3.974 kilómetros de AVE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: mayor frecuencia de transporte público y sin peajes ante el corte de la AP-7 en Cataluña

PP y Junts rompen la tregua y ponen en el punto de mira a Óscar Puente por el “caos” en la gestión de los accidentes ferroviarios

Vigilar 3.974 kilómetros de AVE y 138 estaciones y oficinas: ADIF contrata 1.815 vigilantes, pero aún no ha adjudicado las nuevas plazas de seguridad de Andalucía y Extremadura

La Justicia declara “publicidad engañosa” un título que se entrega en PDF y que más de 50 universidades venden a sus alumnos a través de la empresa Signe

El Gobierno de Sánchez quiere comprar o invertir en una multinacional americana de microelectrónica y pagará 185.000 euros a una consultora para ver si es viable

ECONOMÍA

Los autónomos inmigrantes baten récord

Los autónomos inmigrantes baten récord en España: 28.867 nuevas altas el año pasado, el 77% del total

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 21 enero 2026

Diego Moreno, corredor de seguros: “Las compañías no ganan tanto beneficio con los seguros de coche”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Mercadona busca 400 trabajadores para su nuevo almacén en Madrid y ofrece salarios de 1.734 euros con progresión hasta los 2.346

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate