Santander, Inditex y Telefónica son las tres empresas españolas más admiradas a nivel mundial

Ana Botín, presidenta de Banco Santander.

Santander, Inditex y Telefónica son las tres empresas españolas que figuran, por tercer año consecutivo, en la lista ‘Fortune’ de las compañías más admiradas a nivel mundial de 2026. Este reconocimiento sitúa a estas tres firmas entre los 325 líderes empresariales de más de 50 sectores y refleja la valoración positiva de miles de directivos, ejecutivos y analistas a escala internacional.

Según informó Fortune, el ranking se confecciona desde 1997 a partir de más de 3.000 encuestas realizadas a profesionales del ámbito empresarial, quienes evalúan a las compañías en nueve criterios, incluyendo la responsabilidad social, la calidad de productos y servicios, el uso de los activos corporativos, la inversión a largo plazo y la innovación. Para figurar en la lista final, una empresa debe ubicarse en la mitad superior de su sector en la votación de los encuestados.

Santander se posicionó como el quinto banco más admirado del planeta, mientras que Inditex ocupó el sexto puesto en el sector minorista global. Por su parte, Telefónica se destacó como la primera compañía de telecomunicaciones europea y la tercera mundial en su categoría. Destacan la “capacidad de innovación, la competitividad global y la calidad de sus productos y servicios” como los factores más valorados por los expertos internacionales.

Desde la revista Fortune señalaron que la inteligencia artificial constituye “la noticia más importante en el ámbito tecnológico”, aunque no es el único aspecto relevante para los líderes empresariales. “Dicho esto, la IA es una fuerza importante que ha influido en la lista de este año”, añadió la publicación.

Apple vuelve a liderar el ranking

El ranking de 2026 está encabezado por la multinacional tecnológica Apple, que lidera la clasificación por decimonoveno año consecutivo. Fortune calificó de “casi inconcebible” el dominio de la firma estadounidense, a pesar de las dudas sobre su desarrollo en inteligencia artificial.

“Los observadores de Apple pueden preocuparse por su falta de avances en IA, pero sigue obteniendo las mejores calificaciones de los encuestados, que valoran la gestión inteligente del talento, el capital y las cadenas de suministro tanto como la innovación”, señaló el reporte.

En el top 10 de las empresas más admiradas, Microsoft y Amazon ocupan la segunda y tercera posición respectivamente. El cuarto lugar corresponde a la compañía de semiconductores Nvidia, impulsada por la creciente influencia de la inteligencia artificial en el sector tecnológico. Fortune destacó que empresas como Advanced Micro Devices y Workday, que se suman este año a la clasificación, “pueden agradecer a la IA su creciente protagonismo”.

La lista incluye también a otras firmas de relevancia mundial como JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Costco Wholesale, Alphabet, Walmart y American Express, que completan los primeros diez puestos. El ranking se ha convertido en un referente para medir la reputación y el liderazgo de las grandes corporaciones a escala internacional.

Solidez de las multinacionales españolas

Según datos de Fortune, la presencia continuada de Santander, Inditex y Telefónica entre las empresas más admiradas confirma la solidez y proyección de las multinacionales españolas en el contexto global. El informe destaca que la innovación, la gestión eficiente y el compromiso con la responsabilidad social son valores cada vez más determinantes para el reconocimiento internacional de las compañías.

Los resultados de la edición 2026 reflejan el impacto transversal de la tecnología y la inteligencia artificial en la evaluación de las empresas líderes, así como la capacidad de adaptación de las firmas españolas a los nuevos desafíos globales.