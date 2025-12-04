Inditex vuelve a batir récords, pero su crecimiento tiene una cara B: “Mantener el alto nivel que se ha marcado”

La presidenta de Inditex, Marta Ortega. M. Dylan / Europa Press

Inditex está imparable. Ha vuelto a presentar unos resultados récord tras alcanzar un beneficio neto de 4.622 millones de euros en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal 2025-2026, que comprenden entre el 1 de febrero y el 31 de octubre, y que supone un crecimiento del 3,9% respecto a un año antes. En cuanto a las ventas, alcanzaron 28.171 millones de euros, un 2,7% más, mientras que las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 6,2%.

El gigante de la distribución de moda ha conseguido rebasar máximos tras disparar sus ganancias y ventas entre agosto y octubre y elevar en este trimestre un 9% su beneficio neto hasta los 1.831 millones de euros, lo que supone el mayor nivel logrado hasta ahora en un tercer trimestre. En cuanto a sus ventas, han escalado un 4,9% en el mismo periodo, hasta sumar los 9.814 millones de euros, con un alza del 8,4% a tipo de cambio constante.

Estas cifras presentadas por el grupo han superado las previsiones de los analistas. “Han batido ampliamente las expectativas por la aceleración del crecimiento y la expansión de márgenes en un entorno difícil”, afirma el equipo de análisis de Bankinter.

También Javier Molina, analista de eToro, reconoce que los resultados de Inditex “superan las expectativas del mercado y consolidan su transición hacia un posicionamiento más premium en un momento en el que el ciclo del consumo muestra signos de moderación”.

Un tercer trimestre mejor de lo esperado

Molina destaca que el tercer trimestre fue “especialmente sólido” y superó con claridad las estimaciones del consenso de mercado. En concreto, los analistas esperaban unas ventas en torno a 9.715 y 9.740 millones, pero la compañía alcanzó los 9.814 millones. El beneficio neto del trimestre también superó los pronósticos: los analistas calculaban entre 1.746 y 1.750 millones, pero alcanzó 1.831 millones. El EBITDA también avanzó con fuerza, hasta 3.189 millones, un 8,9% más.

Estos números confirman, a juicio de Javier Molina, que la apuesta del grupo por prendas de mayor calidad y precios más altos “está dando resultado”. Incide en que la expansión del margen bruto hasta el 62,2% en el trimestre confirma “la capacidad de Inditex para sostener precios más altos sin deterioro de la demanda”.

Este impulso hacia el segmento de mayor calidad se refleja en la inversión en tiendas emblemáticas, en la renovación de espacios estratégicos y en proyectos como el nuevo edificio de Zara en Arteixo, orientado a producto y tecnología.

Entre las fortalezas de Inditex que impulsan sus cifras al alza destaca “su notable capacidad de adaptación a las preferencias del consumidor, consolidando colecciones de mayor valor percibido”, afirma Molina.

Mantener el nivel

La buena evolución del tercer trimestre se ha extendido al cuarto y entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre las ventas del grupo crecieron un 10,6% a tipo de cambio constante. Pero este potente desempeño de Inditex, tiene una cara B: mantener el alto nivel que se ha marcado.

“El crecimiento de ingresos avanza de forma más contenida y el punto de partida en márgenes es elevado, lo que exigirá una ejecución fina para mantener ritmos similares en un entorno potencialmente más exigente”, advierte el analista de eToro.

A su juicio, Inditex firma un trimestre que supera las previsiones y acelera su apuesta por el producto de mayor calidad, apoyada en una posición financiera muy sólida. Pero este avance “llega en un momento exigente del ciclo, y el mercado vigilará si la compañía es capaz de mantener el nivel que ella misma ha marcado”. También Sergio Ávila, analista de IG, reconoce que tras los últimos resultados “el listón de expectativas sobre Inditex es muy alto”.

Inditex, suma y sigue

El grupo no se conforma con unos resultados récord, quiere superarlos. Según ha informado su consejero delegado, Óscar García Maceiras, siguen examinando nuevas oportunidades de crecimiento a largo plazo en diferentes mercados y con todos sus formatos, tras llevar a cabo una inversión constante en tiendas y logística.

En este sentido, desde la compañía han resaltado que invirtiendo continuamente en tiendas, canal ‘online’ global y plataformas logísticas centralizadas, con un enfoque en la sostenibilidad, el grupo seguirá generando crecimiento a largo plazo.

García Maceiras atribuye la escalada de la empresa en los últimos años a “la buena ejecución de nuestros equipos y también de una cultura de invertir para mantener la diferenciación, construyendo espacios de venta únicos que nos permitan mejorar la experiencia del cliente”. A lo que también contribuye, a juicio del director financiero del grupo, Andrés Sánchez, la flexibilidad del modelo de negocio.