Hasta el 22 % del empleo en España está expuesto a la IA, según un estudio universitario

València, 6 dic (EFE).- Entre el 18 y el 22 % del empleo en España está expuesto a la inteligencia artificial (IA), dependiendo de la provincia, según muestra un estudio del Instituto VRAIN de la Universitat Politècnica de València (UPV).

La investigación, basada en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que la IA tiene una capacidad real de transformar el trabajo en todo el país y que esta exposición es estructural, al mantenerse estable en los años analizados (2021 y 2022), ha informado la UPV.

Los lugares con mayor incidencia de la inteligencia artificial en el empleo son Madrid y Barcelona, donde la exposición supera el 21,5 %, mientras que en el extremo opuesto se sitúan Soria, Zamora, Teruel, Cuenca y Palencia, con valores entre el 17,5 y el 18,5 %.

Las diferencias se explican por el peso de las actividades económicas: las zonas urbanas y terciarizadas concentran más empleos susceptibles de ser transformados por la IA, mientras que las regiones con más agricultura, manufactura tradicional o construcción presentan un impacto menor.

El informe confirma que la exposición a la IA está vinculada a patrones productivos consolidados: el corredor centro-mediterráneo (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga), junto con Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, registra los niveles más altos debido al protagonismo del comercio, los servicios avanzados, la educación, la sanidad y el sector de la información.

Por el contrario, comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón muestran una exposición por debajo de la media nacional.

El estudio revela también una brecha de género clara: el empleo femenino está entre 1,3 y 3 puntos porcentuales más expuesto a la IA que el masculino, llegando a superarse este margen en territorios muy terciarizados, han destacado las mismas fuentes.

Las mujeres se concentran en sectores con mayor aplicabilidad de la IA —educación, sanidad, servicios administrativos, comercio o actividades sociales— y están infrarrepresentadas en empleos menos expuestos, como la construcción, el transporte o las industrias extractivas.

Las provincias donde la IA tiene mayor impacto en el empleo femenino son Madrid, Illes Balears, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Cantabria y Málaga, alcanzando o superando el 21,5 %.

En el caso de los hombres, la exposición es menor, y en provincias como Madrid, Las Palmas, Barcelona o Santa Cruz de Tenerife se sitúa en torno al 20-21 %, mientras que en la España interior baja al 16,5-18 %, debido al peso de la industria y la construcción. EFE