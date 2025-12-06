Espana agencias

Hasta el 22 % del empleo en España está expuesto a la IA, según un estudio universitario

Guardar

València, 6 dic (EFE).- Entre el 18 y el 22 % del empleo en España está expuesto a la inteligencia artificial (IA), dependiendo de la provincia, según muestra un estudio del Instituto VRAIN de la Universitat Politècnica de València (UPV).

La investigación, basada en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que la IA tiene una capacidad real de transformar el trabajo en todo el país y que esta exposición es estructural, al mantenerse estable en los años analizados (2021 y 2022), ha informado la UPV.

Los lugares con mayor incidencia de la inteligencia artificial en el empleo son Madrid y Barcelona, donde la exposición supera el 21,5 %, mientras que en el extremo opuesto se sitúan Soria, Zamora, Teruel, Cuenca y Palencia, con valores entre el 17,5 y el 18,5 %.

Las diferencias se explican por el peso de las actividades económicas: las zonas urbanas y terciarizadas concentran más empleos susceptibles de ser transformados por la IA, mientras que las regiones con más agricultura, manufactura tradicional o construcción presentan un impacto menor.

El informe confirma que la exposición a la IA está vinculada a patrones productivos consolidados: el corredor centro-mediterráneo (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga), junto con Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, registra los niveles más altos debido al protagonismo del comercio, los servicios avanzados, la educación, la sanidad y el sector de la información.

Por el contrario, comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón muestran una exposición por debajo de la media nacional.

El estudio revela también una brecha de género clara: el empleo femenino está entre 1,3 y 3 puntos porcentuales más expuesto a la IA que el masculino, llegando a superarse este margen en territorios muy terciarizados, han destacado las mismas fuentes.

Las mujeres se concentran en sectores con mayor aplicabilidad de la IA —educación, sanidad, servicios administrativos, comercio o actividades sociales— y están infrarrepresentadas en empleos menos expuestos, como la construcción, el transporte o las industrias extractivas.

Las provincias donde la IA tiene mayor impacto en el empleo femenino son Madrid, Illes Balears, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Cantabria y Málaga, alcanzando o superando el 21,5 %.

En el caso de los hombres, la exposición es menor, y en provincias como Madrid, Las Palmas, Barcelona o Santa Cruz de Tenerife se sitúa en torno al 20-21 %, mientras que en la España interior baja al 16,5-18 %, debido al peso de la industria y la construcción. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Directivo de Emergencias afirma a la jureza de la dena que planteó enviar alertas a las 17.15 y 17.38 horas

Expuso ante la magistrada que sugirió difundir avisos para la ciudadanía en dos momentos críticos, antes de la constitución del centro de coordinación de emergencias y tras detectar riesgos por inundaciones, enfatizando la urgencia ante la amenaza sobre diversas localidades

Directivo de Emergencias afirma a

LOs Comunes descartan mediar entre Junts y PSOE y ven "estable" la relación entre ambos

Jaume Asens afirma que la agrupación no asumirá el rol de intermediario entre las dos formaciones tras su distanciamiento, sostiene que corresponde a los protagonistas retomar el contacto y destaca que no existen fracturas en el vínculo actual

LOs Comunes descartan mediar entre

El izado solemne de la bandera y el himno abren el 47 aniversario de la Constitución

Infobae

Miren Arzalluz, directora del Guggenheim Bilbao: Estaremos siempre agradecidos a Gehry

Infobae

Elgezabal, sometido a una artroscopia por la rotura del menisco de la rodilla derecha

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La mitad de los que

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

De mayorías absolutas a pactos rotos: cuatro décadas de gobiernos autonómicos que explican unas elecciones decisivas en Extremadura

El PSOE quiere que Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META declaren en el Congreso ante el posible espionaje de millones de usuarios Android

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Ya harán falta dos meses más para jubilarse: el umbral sube a 66 años y 10 meses en 2026, último año de transición hacia los 67

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

DEPORTES

Miami, Houston y Atlanta: cuánto

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”