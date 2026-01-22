Rodalies reanudará el servicio en Cataluña tras llegar a un acuerdo con los maquinistas, pero no dice ni horas ni líneas

Rodalies reanudará el servicio en Cataluña tras acuerdo con los maquinistas

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha anunciado este jueves que la Generalitat, Adif, Renfe y el sindicato de maquinistas han alcanzado un acuerdo para retomar el servicio de Rodalies en Cataluña. La reanudación, sin embargo, dependerá de los resultados de inspecciones extraordinarias que ya han comenzado. “Lo que podemos decir en estos momentos es que estas supervisiones extraordinarias ya se están produciendo y, a la luz del retorno de estas exploraciones, iremos informando a lo largo de esta tarde y noche del reinicio del servicio”, ha explicado Paneque durante la rueda de prensa.

El acuerdo alcanzado contempla la participación activa de los maquinistas en la revisión de la red ferroviaria para incrementar los elementos que ellos consideren necesarios para operar con garantías y tranquilidad. Según Paneque, estas inspecciones son más exhaustivas que las realizadas por Adif el miércoles, aunque la entidad ya había certificado la seguridad de la red.

En total, 15 equipos cubrirán 13 itinerarios simultáneamente para garantizar que las revisiones sean completas. “A la luz de estos resultados se retomará el servicio, pero por ahora no podemos decir ni horas ni qué líneas volverán antes”, ha puntualizado la consellera.

Las inspecciones extraordinarias ya han comenzado. (Kike Rincón/Europa Press)

Aunque la Generalitat había anunciado que la circulación se retomaría de forma progresiva desde las 6:00 de la mañana, al inicio de la jornada solo se presentaron seis maquinistas de una plantilla de 140, quienes consideraban que no era seguro salir a circular.

Alternativas y refuerzo del transporte público

Mientras se completan las inspecciones, la Generalitat mantendrá los refuerzos en transporte alternativo y sumará 100 autobuses adicionales en los corredores interurbanos:

Tarragona-Terres de l’Ebre: 11 buses

Baix Llobregat: 23 buses

Garraf y Maresme: 15 buses cada uno

Vallès Occidental: 11 buses

Girona: 6 buses

Además, habrá un refuerzo de informadores para orientar a los usuarios durante varios días.

El primer convoy ha impactado contra una roca en Girona, mientras que el segundo ha chocado contra un muro en la provincia de Barcelona

Retirada del tren accidentado

El tren de la línea 4 de Rodalies que descarriló a las 21:02 después de que un muro de contención obstaculizara la vía ha dejado una víctima mortal, 37 personas heridas y 400.000 personas afectadas. El suceso, vinculado a la borrasca Harry, obligó a detener la circulación y activar el dispositivo de emergencia.

Las tareas de emergencia movilizaron a más de 70 bomberos y decenas de efectivos de Mossos d`Esquadra, SEM y equipos de salvamento. El servicio, a día de hoy, permanece suspendido “hasta que no haya total seguridad en todo el sistema”, como expresó Silvia Paneque.

Renfe ya ha retirado la mitad del convoy accidentado, y una locomotora ha remolcado hasta seis vagones de un segundo tren junto con tres vagones del accidentado, mientras que los otros tres permanecen parcialmente descarrilados, y al menos uno de ellos necesitará ser desguazado.

Como consecuencia, las carreteras de Cataluña han sumado hasta colas de 18 kilómetros, debido a cortes que afectan a la AP-7 en los puntos 171 y 193, cortados por cuestiones de seguridad relacionadas con el siniestro. Otro descarrilamiento se produjo en la línea 1 por la presencia de una roca sobre la vía. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.

