España

Segundo día sin Rodalies: más de 400.000 viajeros afectados y retenciones de hasta 18 kilómetros por el paro ferroviario en Cataluña

La Generalitat ha anunciado la apertura de un expediente a Renfe “por no prestar el servicio”. El portavoz de la empresa en Catalunya, Antonio Carmona, ha explicado que los maquinistas se presentaron en sus puestos, pero no pusieron los trenes en circulación “por razones X”

Guardar
21/01/2026 Un tren de Rodalies EUROPA
21/01/2026 Un tren de Rodalies EUROPA ESPAÑA ECONOMIA GOBIERNO

Segundo día de caos en Cataluña. El funcionamiento de Rodalies, el servicio de cercanías ferroviarias en Cataluña, ha permanecido completamente paralizado este jueves como resultado de una protesta de los maquinistas, según informa EFE, y a pesar de que en la víspera se había anunciado la reapertura de la circulación de los trenes a partir de las 6:00 de la mañana.

Este suceso ha dejado, por segundo día consecutivo, a unas 400.000 personas sin trenes, después de que la Generalitat hubiese anunciado la reanudación gradual de servicios desde primera hora a pesar de haber pactado con los maquinistas que no se haría hasta la aplicación de las medidas de seguridad que reclamaban, un procedimiento que “no se ha cumplido”, según ha explicado en Antena 3 el secretario general del sindicato de maquinistas Semaf, Diego Martín.

Como consecuencia, las carreteras del área metropolitana de Barcelona han registrado colas de hasta 18 kilómetros, también debido al corte de la AP-7 en Martorell (que afecta al tramo entre los puntos kilométricos 171 en Martorell y 193 en Vilafranca del Penedès) por cuestiones de seguridad relacionadas con el siniestro.

La jornada inició con expectativas de normalidad tras las revisiones de Adif realizadas durante la noche, que según la administración catalana garantizaban la seguridad de la infraestructura. Sin embargo, más de 300 maquinistas de Rodalies y Regionales de Cataluña se presentaron en sus puestos y se negaron a operar.

La Generalitat abre un expediente a Renfe “por no prestar el servicio”

La Generalitat anunció la apertura de un expediente a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies. El comisionado de la administración catalana para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, declaró a EFE: “Es un hecho intolerable y por eso abrimos el expediente a Renfe, por no prestar el servicio que tiene que prestar a los ciudadanos aunque Adif emitió ayer un certificado garantizando la seguridad de todas las líneas ferroviarias”.

Por parte de Renfe, el portavoz Antonio Carmona señaló, en una entrevista en Catalunya Ràdio, que los maquinistas se presentaron en sus puestos, aunque no pusieron los trenes en circulación por “razones X”: “Están pidiendo una serie de medidas de seguridad, que entienden que no se están cumpliendo”, explicó. Óscar Puente, ministro de Transportes, ha descartado en el mismo medio que la interrupción del servicio responda a motivos de seguridad, atribuyéndolo al estado anímico de los maquinistas. Considera que, una vez superado el momento, será posible alcanzar acuerdos, pero que “si lo que se pide son intervenciones en la infraestructura o garantías de absoluta seguridad, eso no es viable en unas horas”.

Mientras tanto, en la red viaria de Cataluña, la congestión fue notable. El corte de la AP-7 en Martorell provocó un máximo de tres kilómetros de cola en esa vía, pero el desvío de conductores a rutas alternativas como la A-2, la N-340 y la C-32 generó largas retenciones, con la A-2 alcanzando los 18 kilómetros de atasco. La C-32 operó con un 85% más de tráfico de lo habitual al levantarse sus barreras de forma excepcional debido a la falta de trenes. También se han eliminado las limitaciones de las Zonas de Bajas Emisiones para “reducir las afectaciones por el uso del transporte privado”.

Los accesos a Barcelona experimentaron retenciones adicionales, incrementadas por la combinación de lluvia y la suspensión del servicio ferroviario, lo que ha llevado a muchos ciudadanos a optar por el vehículo privado para llegar a la capital. Para aliviar la situación, la Generalitat habilitó el carril de alta ocupación Bus-VAO en la C-58.

El Ayuntamiento de Barcelona comunicó a EFE que la movilidad urbana se ha mantenido en una relativa normalidad, con un aumento del 5% en el tráfico de entrada respecto a un día laborable común y un incremento del 6% en las validaciones del metro. El repunte de la circulación vehicular coincidió con el registrado el miércoles, primer día del corte total de Rodalies.

Operarios trabajan en la retirada
Operarios trabajan en la retirada del tren de Rodalies accidentado entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Kike Rincón / Europa Press)

La Generalitat, Renfe y el sindicato de maquinistas negocian un acuerdo para restablecer el servicio

Representantes de Adif, Renfe, el departamento de Territorio de la Generalitat y el sindicato de maquinistas Semaf se han reunido en la estación de Sants para buscar una solución. Macias reiteró a EFE: “Vamos a intentar poner cuanto antes punto y final a esta situación que no podemos tolerar porque, estando garantizada la seguridad, está afectado el derecho a la movilidad de los ciudadanos”.

Trabajan actualmente en la elaboración de un documento que podría permitir el inicio de la recuperación del servicio de tren Rodalies en Cataluña en las próximas horas, según han informado a EFE fuentes al tanto de las negociaciones.

La negociación del documento se desarrolla en una reunión en la estación de Sants, iniciada alrededor de las 11:00, con la participación de representantes del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), Renfe, Adif y la Generalitat.

De forma simultánea, en la sede del Departamento de Territorio de la Generalitat, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la titular de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, se han reunido con representantes de Protección Civil y Rodalies en el marco del Centro de Coordinación Operativo de Cataluña (CECAT).

En esta sede, se mantienen a la espera de un posible acuerdo en Sants para informar ante los medios sobre novedades relacionadas con la reactivación del servicio ferroviario, una resolución esperada por miles de usuarios.

Temas Relacionados

RodaliesCataluñaCatalunyaRenfeTrenesTransporte PúblicoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El mensaje del rey Felipe y la reina Letizia en el libro de condolencias a Adamuz en Fitur: “Queremos dejar testimonio de nuestro dolor”

Los monarcas han acudido a la Feria Internacional del Turismo, pero sin olvidarse de la reciente tragedia

El mensaje del rey Felipe

‘Sirat’ logra dos nominaciones a los Oscar: Oliver Laxe opta a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido

Tras su paso por los Critics Choice Awards y los Globos de Oro, la carrera del gallego por Hollywood continúa con la ceremonia que se celebra el 15 de marzo

‘Sirat’ logra dos nominaciones a

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: encuentran a los dos desaparecidos en Córdoba y se eleva el número de víctimas a 45

Óscar Puente descarta “la falta de controles” como la causante del accidente del domingo pasado en Adamuz, Córdoba

Última hora de los accidentes

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 hoy, 22 de enero del 2026

Como cada jueves, aquí están los afortunados del tercer sorteo

Super Once: estos son los

Triplex de la Once: combinación ganadora del Sorteo 2 de este 22 de enero del 2026

Con las loterías de Juegos Once, parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: encuentran a los dos desaparecidos en Córdoba y se eleva el número de víctimas a 45

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hijo mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: no tuvo intentos de acercamiento “más allá del ‘Whatsapp’”

El PP gana las elecciones en Aragón sin mayoría, el PSOE repite un desastre electoral y Vox continúa catapultado, según el CIS

Donald Trump vuelve a señalar a España por el gasto en defensa y le acusa de ser “un aprovechado”: “Vamos a tener que hablar”

La CIAF denunció en 2024 la “falta de cultura de seguridad” en el sector tras un descarrilamiento que se produjo en un tramo de vía sobre el cual un maquinista acababa de advertir

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 hoy, 22 de enero del 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del Sorteo 2 de este 22 de enero del 2026

Triplex de la Once sorteo 1: resultados de hoy 22 enero del 2026

Resultados del Super Once, Sorteo 2, jueves 22 de enero del 2026

Estos son los ganadores del primer sorteo de Super Once del jueves 22 enero del 2026

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate