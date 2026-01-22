Segundo día sin Rodalies: más de 400.000 viajeros afectados y retenciones de hasta 18 kilómetros por el paro ferroviario en Cataluña

21/01/2026 Un tren de Rodalies EUROPA ESPAÑA ECONOMIA GOBIERNO

Segundo día de caos en Cataluña. El funcionamiento de Rodalies, el servicio de cercanías ferroviarias en Cataluña, ha permanecido completamente paralizado este jueves como resultado de una protesta de los maquinistas, según informa EFE, y a pesar de que en la víspera se había anunciado la reapertura de la circulación de los trenes a partir de las 6:00 de la mañana.

Este suceso ha dejado, por segundo día consecutivo, a unas 400.000 personas sin trenes, después de que la Generalitat hubiese anunciado la reanudación gradual de servicios desde primera hora a pesar de haber pactado con los maquinistas que no se haría hasta la aplicación de las medidas de seguridad que reclamaban, un procedimiento que “no se ha cumplido”, según ha explicado en Antena 3 el secretario general del sindicato de maquinistas Semaf, Diego Martín.

Como consecuencia, las carreteras del área metropolitana de Barcelona han registrado colas de hasta 18 kilómetros, también debido al corte de la AP-7 en Martorell (que afecta al tramo entre los puntos kilométricos 171 en Martorell y 193 en Vilafranca del Penedès) por cuestiones de seguridad relacionadas con el siniestro.

La jornada inició con expectativas de normalidad tras las revisiones de Adif realizadas durante la noche, que según la administración catalana garantizaban la seguridad de la infraestructura. Sin embargo, más de 300 maquinistas de Rodalies y Regionales de Cataluña se presentaron en sus puestos y se negaron a operar.

La Generalitat abre un expediente a Renfe “por no prestar el servicio”

La Generalitat anunció la apertura de un expediente a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies. El comisionado de la administración catalana para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, declaró a EFE: “Es un hecho intolerable y por eso abrimos el expediente a Renfe, por no prestar el servicio que tiene que prestar a los ciudadanos aunque Adif emitió ayer un certificado garantizando la seguridad de todas las líneas ferroviarias”.

Por parte de Renfe, el portavoz Antonio Carmona señaló, en una entrevista en Catalunya Ràdio, que los maquinistas se presentaron en sus puestos, aunque no pusieron los trenes en circulación por “razones X”: “Están pidiendo una serie de medidas de seguridad, que entienden que no se están cumpliendo”, explicó. Óscar Puente, ministro de Transportes, ha descartado en el mismo medio que la interrupción del servicio responda a motivos de seguridad, atribuyéndolo al estado anímico de los maquinistas. Considera que, una vez superado el momento, será posible alcanzar acuerdos, pero que “si lo que se pide son intervenciones en la infraestructura o garantías de absoluta seguridad, eso no es viable en unas horas”.

Mientras tanto, en la red viaria de Cataluña, la congestión fue notable. El corte de la AP-7 en Martorell provocó un máximo de tres kilómetros de cola en esa vía, pero el desvío de conductores a rutas alternativas como la A-2, la N-340 y la C-32 generó largas retenciones, con la A-2 alcanzando los 18 kilómetros de atasco. La C-32 operó con un 85% más de tráfico de lo habitual al levantarse sus barreras de forma excepcional debido a la falta de trenes. También se han eliminado las limitaciones de las Zonas de Bajas Emisiones para “reducir las afectaciones por el uso del transporte privado”.

Los accesos a Barcelona experimentaron retenciones adicionales, incrementadas por la combinación de lluvia y la suspensión del servicio ferroviario, lo que ha llevado a muchos ciudadanos a optar por el vehículo privado para llegar a la capital. Para aliviar la situación, la Generalitat habilitó el carril de alta ocupación Bus-VAO en la C-58.

El Ayuntamiento de Barcelona comunicó a EFE que la movilidad urbana se ha mantenido en una relativa normalidad, con un aumento del 5% en el tráfico de entrada respecto a un día laborable común y un incremento del 6% en las validaciones del metro. El repunte de la circulación vehicular coincidió con el registrado el miércoles, primer día del corte total de Rodalies.

Operarios trabajan en la retirada del tren de Rodalies accidentado entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Kike Rincón / Europa Press)

La Generalitat, Renfe y el sindicato de maquinistas negocian un acuerdo para restablecer el servicio

Representantes de Adif, Renfe, el departamento de Territorio de la Generalitat y el sindicato de maquinistas Semaf se han reunido en la estación de Sants para buscar una solución. Macias reiteró a EFE: “Vamos a intentar poner cuanto antes punto y final a esta situación que no podemos tolerar porque, estando garantizada la seguridad, está afectado el derecho a la movilidad de los ciudadanos”.

Trabajan actualmente en la elaboración de un documento que podría permitir el inicio de la recuperación del servicio de tren Rodalies en Cataluña en las próximas horas, según han informado a EFE fuentes al tanto de las negociaciones.

La negociación del documento se desarrolla en una reunión en la estación de Sants, iniciada alrededor de las 11:00, con la participación de representantes del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), Renfe, Adif y la Generalitat.

De forma simultánea, en la sede del Departamento de Territorio de la Generalitat, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la titular de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, se han reunido con representantes de Protección Civil y Rodalies en el marco del Centro de Coordinación Operativo de Cataluña (CECAT).

En esta sede, se mantienen a la espera de un posible acuerdo en Sants para informar ante los medios sobre novedades relacionadas con la reactivación del servicio ferroviario, una resolución esperada por miles de usuarios.