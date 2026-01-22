Francia intercepta un petrolero de la “flota fantasma” rusa en el Mediterráneo: “No toleraremos ninguna violación”

Francia intercepta un petrolero ruso. (Reuters)

La Marina francesa ha interceptado esta mañana un petrolero procedente de Rusia que contravenía las sanciones internacionales impuestas por la Unión Europea, según ha informado el presidente francés, Emmanuel Macron, en su cuenta de X. La operación se ha llevado a cabo “en alta mar, en el mar Mediterráneo, con el apoyo de varios de nuestros aliados”, ha señalado.

El barco, identificado como Grinch, acababa de zarpar de Múrmansk, en el extremo noroeste ruso, y fue intervenido entre la costa de Almería y Argelia. Estaba bajo la bandera de las Comoras (unas islas entre África y Madagascar), según han informado los medios franceses.

La operación fue realizada con el apoyo de varios aliados, aunque Macron no especificó cuáles, y en estricto cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ha asegurado el presidente francés. “Se ha abierto una investigación judicial y el barco ha sido desviado a un fondeadero bajo escolta”, ha agregado Macron.

La “flota fantasma” rusa

El presidente ha calificado al petrolero como miembro de la llamada “flota fantasma”, utilizada por Rusia para transportar hidrocarburos pese a las sanciones occidentales. “Estamos decididos a respetar el derecho internacional y garantizar la eficacia de las sanciones. Las actividades de la flota fantasma contribuyen a financiar la guerra de agresión contra Ucrania”, ha explicado el jefe de Estado.

Desde el inicio del conflicto en 2022, la UE ha adoptado hasta 19 paquetes de sanciones a Rusia, centrados en la industria energética, financiera y militar, incluyendo la prohibición de importar petróleo crudo y productos petrolíferos refinados. Las medidas buscan reducir los ingresos de Putin y limitar su capacidad de financiar la invasión.

Según estimaciones de Francia, la flota encubierta rusa representa decenas de miles de millones de euros para el presupuesto de Moscú y financia aproximadamente el 40% del esfuerzo bélico ruso. Se calcula que entre 600 y 1.000 barcos operan así.

Pedro Sánchez confirma su intención de enviar tropas a Ucrania una vez se logre un alto el fuego. La reunión de la Coalición de Voluntarios en París ha terminado este 6 de enero con nuevos compromisos militares. (X)

Un “largo camino” hasta la paz

Este jueves, ha tenido lugar una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Foro Económico Mundial de Davos. El presidente estadounidense ha avisado de que falta “un largo camino por recorrer” antes de poner fin a la guerra. Todo lo contrario al día de ayer, cuando afirmó en su intervención ante el Foro de Davos que el fin de la guerra en Ucrania está “razonablemente cerca”.

Trump ha asegurado que la conversación con Zelenski ha sido buena, aunque no ha hecho ningún comentario sobre su contenido. No obstante, ha señalado ante los medios que “la guerra se tiene que acabar”. “Esperamos que termine. Hay mucha gente muriendo”, ha apuntado el presidente de Estados Unidos.

Por su parte, el mandatario ucraniano ha calificado de “productiva y sustancial” la reunión con Trump. “Los documentos están ahora aún mejor preparados”, ha afirmado Zelenski, quien también ha pedido reforzar la defensa antiaérea del país. Está previsto que el enviado especial de Trump para Ucrania, Steve Witkoff, se reúna con Putin este mismo jueves.

*Noticia en ampliación