España aboga por que la UE deje claro que tiene "instrumentos de disuasión" frente a "cualquier coerción comercial"

Durante su visita oficial en Nueva Delhi, José Manuel Albares reafirmó el respaldo de España a la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia, subrayando que los groenlandeses han manifestado reiteradamente su voluntad de permanecer integrados tanto en Dinamarca como en la Unión Europea. En declaraciones a la prensa, el ministro español enfatizó la importancia de la integridad territorial y transmitió la solidaridad del Gobierno español con Copenhague. Esta posición se da en un contexto de crecientes tensiones internacionales, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la posibilidad de establecer aranceles del 10% a países europeos a partir del 1 de febrero, como respuesta al envío de fuerzas de observación de la UE a Groenlandia. Según reportó Europa Press, estas acciones han generado preocupación en los líderes europeos sobre la necesidad de fortalecer la postura comunitaria frente a presiones externas.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Albares detalló que la Unión Europea necesita mostrar con claridad al resto del mundo su compromiso con el libre comercio y, al mismo tiempo, evidenciar que dispone de las herramientas necesarias para responder ante posibles intentos de coerción comercial o económica. El ministro mencionó, como ejemplo de este enfoque, el reciente acuerdo alcanzado con Mercosur, así como las negociaciones avanzadas entre la UE e India, que podrían concretarse en breve. Albares resaltó que la diversificación de socios comerciales constituye una estrategia esencial para reducir riesgos y fortalecer la autonomía económica europea.

El medio Europa Press destacó que Albares hizo hincapié en la importancia de remover barreras dentro del propio mercado interior europeo, permitiendo que las empresas del bloque puedan alcanzar todo su potencial y enfrentarse en igualdad de condiciones a competidores globales. El ministro identificó el ámbito digital como uno de los sectores donde la competencia internacional se muestra más intensa. Además, sostuvo que Europa debe asumir plenamente la responsabilidad de su propia seguridad y mecanismos de disuasión, apostando por una mayor integración en la industria de defensa y abriendo la puerta a la posibilidad de construir un ejército europeo en el futuro. Como paso intermedio, propuso la creación de una coalición de voluntarios para reforzar la seguridad europea.

En relación con las recientes amenazas estadounidenses, Europa Press informó que durante su intervención ante la prensa, Albares evitó mencionar directamente a Trump o a la administración estadounidense pero insistió en que "la disuasión está en nuestras manos" y que Europa no permitirá que fuerzas externas introduzcan conflictos armados en el continente. Albares recalcó la necesidad de que la Unión Europea transmita un mensaje inequívoco acerca de su disposición y capacidad para reaccionar frente a cualquier tipo de coerción, ya sea económica o militar.

Europa Press señaló que el titular de Exteriores también subrayó la dimensión ética del desafío actual, haciendo un llamado al "rearme moral" de la ciudadanía europea en torno a los valores comunes que, según sus palabras, definen el modo de vida en Europa. Albares manifestó que este componente es tan relevante como el refuerzo material de las capacidades defensivas y comerciales del bloque. El ministro ha reiterado en intervenciones anteriores la importancia de preservar valores fundacionales europeos en escenarios de incertidumbre geopolítica.

La reunión entre Albares y el ministro indio de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, se enmarcó en este contexto global. Europa Press reportó que ambos diplomáticos abordaron la profundización de las relaciones estratégicas entre la UE e India, evaluando la colaboración económica, comercial y de seguridad como ejes prioritarios. Albares señaló el avance de las negociaciones para un acuerdo con el país asiático, que consolidaría a la India como un socio relevante dentro de la estrategia de diversificación de vínculos exteriores de Europa.

Desde la perspectiva española, explicada por Europa Press, la defensa del libre comercio y la apertura de nuevos convenios internacionales se presenta como un pilar para consolidar la autonomía estratégica de la UE, frente a un escenario internacional donde proliferan medidas proteccionistas y presiones de diferentes actores globales. Albares resaltó que el refuerzo de alianzas estratégicas con diversas regiones del mundo, como América Latina e India, dota a Europa de un margen de maniobra más amplio ante eventuales imposiciones comerciales o políticas.

Al referirse al clima de rearme internacional, Europa Press recogió la idea de Albares sobre la necesidad de que los países europeos no solo fortalezcan sus capacidades materiales sino también su cohesión interna y sus referentes éticos. El ministro planteó que solo desde una base sólida de valores comunes Europa podrá mantener una voz unificada frente a desafíos que incluyen tanto riesgos económicos como amenazas para la paz continental.

El jueves, los líderes europeos celebrarán una cumbre extraordinaria en Bruselas, donde evaluarán las propuestas y estrategias para responder a las amenazas comerciales recientes. Según informó Europa Press, este encuentro cobra especial relevancia ante el nuevo contexto abierto por el anuncio de Washington y la necesidad de mostrar unidad y determinación a escala internacional.

En la misma línea, Albares consideró —según recogió Europa Press— que la integración de las industrias de defensa de los países miembros, acompañada de una posible estructura militar conjunta, podría garantizar de forma más eficaz la seguridad europea, disminuyendo la dependencia de alianzas externas en aspectos estratégicos.

A lo largo de su agenda en Nueva Delhi, Albares sostuvo que la estrategia española consiste en contribuir a que la Unión Europea avance hacia una mayor autonomía, tanto en la vertiente defensiva como en la económica, fortaleciendo una red de alianzas que permita al bloque mitigar el impacto de potenciales medidas restrictivas impuestas desde fuera. Europa Press detalló que esta posición persigue, además, consolidar la credibilidad de la Unión Europea como actor global capaz de proteger los intereses y la seguridad de sus ciudadanos.