España rechaza un acuerdo de paz para Ucrania si incluye cesiones territoriales: "No puede decidir Putin"

La ministra Margarita Robles afirmó que las exigencias del Kremlin no pueden imponerse sobre el futuro ucraniano, defendiendo que la comunidad internacional respalde una solución que respete la soberanía y que no contemple traspasos forzados de territorio

La gestión de la central nuclear de Zaporiyia y la posibilidad de que el Donbás pase bajo control ruso figuran entre los puntos de debate en las actuales conversaciones internacionales sobre el fin de la guerra en Ucrania. Según detalló Europa Press, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, afirmó que no se puede aceptar un acuerdo de paz para Ucrania si implica que Kiev ceda territorios, rechazando de plano las exigencias planteadas por el presidente ruso, Vladimir Putin. Robles sostuvo que las condiciones para alcanzar la paz “no pueden venir dadas por Putin”, y defendió que la solución debe respetar la soberanía ucraniana y evitar cualquier traspaso forzado de fronteras.

En una entrevista ofrecida al programa ‘La Hora de la 1’, citada por Europa Press, la ministra valoró los recientes contactos entre los presidentes Donald Trump y Volodímir Zelenski, que incluyeron conversaciones acerca de las condiciones para poner fin al conflicto armado que desde febrero de 2022 enfrenta a Ucrania y Rusia. Robles subrayó que España descarta respaldar acuerdos de paz que incluyan concesiones territoriales a Moscú y recalcó que ni Europa ni la comunidad internacional pueden aceptar que Putin defina los términos de una eventual solución. La ministra calificó la ofensiva militar rusa como “una invasión y una guerra ilegítima” y denunció el incumplimiento de las normas del Derecho Internacional por parte del Kremlin.

Europa Press recogió la postura de Robles respecto a la actitud de la Unión Europea y de España, indicando que ambos deben seguir apoyando a Ucrania en su defensa. Robles insistió en la necesidad de apostar por una paz “justa y duradera”, basada en las decisiones del propio gobierno ucraniano. Según la titular de Defensa, España mantendrá su respaldo a Kiev y garantizará que cualquier eventual despliegue de fuerzas españolas en territorio ucraniano para supervisar la paz se hará únicamente bajo el marco y los términos que la comunidad internacional acuerde.

Robles recordó, según publicó Europa Press, que España tiene presencia en 15 misiones internacionales de paz y sigue “firmemente comprometida” con estos operativos. Ante la pregunta sobre la presencia militar española en una posible misión de verificación de la paz en Ucrania, la ministra no descartó el envío de contingentes y recalcó que España actuará “donde haga falta, donde sea necesario y en los términos que la comunidad internacional determine”.

La propuesta de Putin de que Ucrania ceda la región del Donbás y permita que Rusia gestione la central de Zaporiyia ha generado rechazo en los gobiernos occidentales. Europa Press reportó que, de acuerdo con Robles, España y Europa consideran que los acuerdos basados en la fuerza y el despojo de territorio contradicen los principios fundamentales del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas.

La ministra también alertó sobre el riesgo que supone la normalización o legitimación de los cambios de fronteras por la vía de la invasión militar. Sostuvo que cualquier pacto que acepte tales modificaciones sentaría un precedente negativo y pondría en entredicho la seguridad del continente europeo. Europa Press subrayó que la promoción de una paz condicionada a las exigencias rusas haría inviable la recuperación plena de la soberanía ucraniana y podría incrementar la inestabilidad internacional.

El medio también destacó que Robles enfatizó la importancia de mantener la unidad europea frente al conflicto y de reforzar los lazos de cooperación militar y humanitaria con Ucrania. Consideró necesario que la comunidad internacional permanezca vigilante ante cualquier negociación que implique resultados impuestos por la parte agresora.

En su intervención, Robles reiteró el compromiso de España con los valores democráticos y la legalidad internacional. “En qué condiciones (se logra la paz) no puede venir dado por Putin”, indicó la ministra, según reunió Europa Press. Su declaración remarca la línea adoptada hasta ahora por el Gobierno español, que aboga por una resolución basada en el respeto al orden legal vigente, y no en concesiones impuestas tras una acción armada.

De acuerdo con la información de Europa Press, el debate sobre la cesión territorial y el futuro de regiones como el Donbás y Zaporiyia se ha intensificado tras las últimas rondas de contactos diplomáticos. Los gobiernos europeos y aliados occidentales consideran prioritaria la preservación de la integridad territorial de Ucrania como elemento indispensable de cualquier perspectiva de paz.

El informe de Europa Press recopiló que España, junto al resto de sus socios europeos, mantiene su disposición a colaborar activamente en los esfuerzos multilaterales para asegurar una salida negociada al conflicto, siempre bajo el respeto a la decisión soberana del pueblo ucraniano y sin aceptar condiciones dictadas por el Kremlin.

