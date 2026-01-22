España

Crema tibia de espárragos con berberechos, el entrante para sorprender desde el primer bocado

Esta elaboración destaca por su delicadeza y contraste marino perfecta para comenzar las comidas especiales

Crema tibia de espárragos con berberechos
Crema tibia de espárragos con berberechos

La crema tibia de espárragos con berberechos es un entrante que destaca por su delicadeza y contraste marino. La suavidad de la crema de espárragos se fusiona con el intenso sabor yodado de los berberechos, creando una experiencia que sorprende desde el primer bocado.

Este plato tiene raíces en la cocina moderna, aunque utiliza ingredientes profundamente tradicionales. Es perfecto para cenas elegantes o comidas especiales, y combina de maravilla con vinos blancos secos de España o un buen cava.

Receta de crema tibia de espárragos con berberechos

La crema tibia de espárragos con berberechos es una sopa suave preparada a partir de espárragos blancos en conserva, que se trituran y emulsionan con mayonesa y el jugo de los berberechos. Se sirve tibia y se corona con los propios berberechos y un toque de cebollino o perejil fresco.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 1 lata de berberechos al natural (aprox. 115g)
  • 1 lata de espárragos blancos en conserva (550g)
  • 200g de mayonesa
  • 30g de aceite de oliva virgen extra (y un poco más para decorar)
  • 1 pizca de pimienta negra molida
  • 2 cucharadas de cebollino fresco o perejil fresco picado

Cómo hacer crema tibia de espárragos con berberechos, paso a paso

  • Escurre los berberechos y reserva el líquido de la conserva.
  • Tritura los espárragos (incluyendo su líquido), la mayonesa, el aceite de oliva, la pimienta y el líquido de los berberechos hasta lograr una crema muy fina.
  • Calienta la mezcla en una cazuela, removiendo, hasta que esté tibia pero sin llegar a hervir. Así se mantiene la textura y no se corta la mayonesa.
  • Sirve la crema en cuencos o copas. Distribuye los berberechos por encima.
  • Decora con cebollino o perejil fresco picado y añade un chorrito de aceite de oliva virgen extra justo antes de llevar a la mesa.
  • Consejo técnico: No dejes hervir la crema para evitar que pierda su textura sedosa.
  • Consejo técnico: Si quieres una presentación más fina, pasa la crema por un colador chino.
  • Consejo técnico: Usa mayonesa de buena calidad o casera para un resultado más auténtico.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones como entrante.

Crema de champiñones, una cena sana, fácil y barata por menos de 2 euros por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180 kcal aprox.
  • Proteínas: 8g
  • Grasas: 12g
  • Hidratos de carbono: 7g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

  • En nevera: hasta 2 días en recipiente hermético.
  • No apta para congelar, ya que la textura de la crema puede alterarse.

