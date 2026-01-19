Antelm Pujol, doctor, sobre la microbiota y la salud intestinal: “Los probióticos no son la solución para todo”

Antelm Pujol hablando de la salud intestinal en su cuenta de TikTok. (@thefitmedstudent)

Durante los últimos meses, el interés por la microbiota y la salud intestinal ha aumentado de manera notable. Un ejemplo evidente de esto es la creciente popularidad del kéfir y de diversos probióticos para mejorar el equilibrio digestivo.

Sin embargo, aunque tengan un evidente efecto positivo, no son la respuesta para todo tipo de problemas gastrointestinales. Esto es algo que ha explicado el doctor Antelm Pujol en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@thefitmedstudent). “Los probióticos no son la solución para todo”, explica el profesional.

Para entender por qué los probióticos no deben tomarse a la ligera, es clave saber que los problemas digestivos pueden tener orígenes muy distintos. Cuando alguien presenta síntomas persistentes, como dolor abdominal, inflamación recurrente, cambios en el hábito intestinal o alteraciones en las heces, no basta con añadir probióticos. Estos suplementos pueden aportar beneficios en ciertos casos, pero su efectividad real depende del contexto clínico y de si existe un trastorno concreto que los justifique.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, los profesionales de la salud recomiendan realizar una evaluación detallada de los síntomas y, cuando sea necesario, pruebas diagnósticas específicas. Existen análisis clínicos de heces que permiten detectar infecciones, desequilibrios o indicadores de inflamación, lo que ayuda a descartar causas y tratar el problema de manera eficaz.

En algunos trastornos funcionales como el síndrome del intestino irritable (SII), pruebas adicionales como el test de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO) pueden ser útiles para personalizar la terapia.

Los riesgos de usar probióticos sin diagnóstico

Tomar probióticos de manera indiscriminada puede no ser tan beneficioso como parece. Aunque son generalmente seguros, su efectividad depende del tipo de cepa, la dosis y, sobre todo, de la condición específica del individuo.

Usarlos sin un diagnóstico previo puede resultar ineficaz o incluso empeorar ciertos síntomas digestivos. Por ejemplo, en personas con SIBO la ingesta de probióticos sin supervisión puede aumentar la producción de gases, la hinchazón o el malestar abdominal.

Cada persona tiene un microbioma único, con una composición de bacterias que varía según la edad, la dieta, la genética y el historial médico. Introducir cepas sin conocer cómo interactuarán con este ecosistema puede alterar temporalmente el equilibrio natural, provocando desequilibrios o molestias que antes no existían.

Otros factores clave para cuidar la salud digestiva

Más allá de los probióticos, hay diferentes hábitos que influyen en el equilibrio intestinal, siendo la dieta uno de los factores más importantes. Consumir alimentos ricos en fibra, frutas, verduras y alimentos fermentados ayuda a regular tu salud intestinal. La hidratación también juega un papel importante, ya que el agua facilita el tránsito intestinal y favorece la función digestiva.

Controlar la ansiedad y el estrés también es clave. El sistema nervioso y el digestivo están estrechamente conectados; la ansiedad o la tensión crónica pueden alterar la motilidad intestinal y el equilibrio bacteriano.

Por último, la actividad física regular contribuye a mejorar la digestión y el metabolismo, además de favorecer un entorno más saludable para el microbioma. Tener en cuenta estos factores, junto con la supervisión médica, potencia los beneficios de cualquier tratamiento.