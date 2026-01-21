La borrasca Harry provoca lluvias intensas y descenso de temperaturas en la península

El primer convoy ha impactado contra una roca en Girona, mientras que el segundo ha chocado contra un muro en la provincia de Barcelona

La borrasca Harry genera este miércoles una situación de inestabilidad meteorológica en toda la Península. El temporal tendrá especial incidencia en Galicia, Cádiz y Baleares, con precipitaciones intensas y persistentes en los puntos más afectados, según reporta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el apartado térmico, las temperaturas máximas descenderán entre Navarra, Madrid y Cuenca, mientras que se prevé un aumento generalizado de las mínimas en la mitad occidental, el Cantábrico, la meseta Norte y el oeste de la Sur.

A medida que la borrasca se desplaza hacia el Mediterráneo, áreas como el archipiélago balear y la fachada oriental de la península experimentarán algunos intervalos de calma, pero las lluvias seguirán siendo especialmente notorias en el cabo de la Nao, en Alicante. Por su parte, el oeste peninsular seguirá bajo cielos cubiertos y precipitaciones que irán expandiéndose de oeste a este, abarcando gran parte del territorio.

La cota de nieve oscilará entre 1.100 y 1.300 metros en el centro y norte, con descensos localizados de hasta 900 metros en el Sistema Central. En el caso de la Sierra madrileña, la Aemet ha activado el aviso amarillo por nevadas durante toda la jornada. El organismo público espera acumulaciones de cinco centímetros de grosor en cotas situadas por encima de los 1.300 metros y el aviso permanecerá activo desde las 9:00 hasta las 21:00 horas, con una probabilidad de entre el 40-70% de que se produzcan las nevadas previstas.

El viento será leve en la mayoría de la península y en Baleares, aunque se esperan rachas muy fuertes en Galicia, Cantabria, el alto Ebro, la meseta Norte, el Estrecho, Alborán y las zonas altas del norte. En Canarias, predominarán vientos moderados, cielos nubosos y es probable la aparición de lluvias débiles en el norte de las islas montañosas.

Girona ha sido una de las zonas más afectadas por el paso de la borrasca Harry. / REUTERS - Bruna Casas

La borrasca Harry como principal culpable del accidente de Rodalies en Gelida que deja un muerto

El temporal bautizado como Harry ha tenido especial incidencia en la jornada anterior en las provincias de Girona y Barcelona, donde se han producido dos descarrilamientos. Uno de ellos, producido en la línea 4 de Rodalies, ha dejado un fallecido y 36 heridos. El incidente se produjo cuando se desprendió un muro de carga sobre las vías del tren. “La causa más factible del accidente es la caída de un muro por las intensas lluvias”, ha comunicado Sílvia Paneque, consellera de Territorio y portavoz del Govern en X.

El accidente ferroviario que se ha producido entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, en la provincia de Barcelona, no ha sido el único. Una segunda incidencia ha paralizado la circulación de Rodalies entre las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera, en la provincia de Girona. El motivo ha sido la presencia de piedras en las vías, que han provocado el descarrilamiento de uno de los trenes que circula por la línea R1. Según ha informado La vanguardia, el tren ha descarrilado entre Blanes y Maçanet, por lo que ha perdido un eje. En todo el convoy viajaban diez pasajeros y no se ha registrado ningún herido.

Servicios de emergencia continúan las labores de búsqueda en Gelida, Barcelona, tras el descarrilamiento de un Rodalies. / Associated Press - Joan Mateu Parra

Pronóstico del tiempo para la jornada de hoy miércoles:

Las previsiones meteorológicas muestran un panorama variado en las diferentes comunidades autónomas de España. Se registran lluvias, aumento de temperaturas y viento fuerte en varias regiones, con diferencias en la distribución de precipitaciones, cotas de nieve y oscilaciones térmicas.

En Galicia y Asturias, los cielos están cubiertos, con lluvias generalizadas y ascenso de temperaturas. La cota de nieve se ha situado en torno a los 1.000 metros y el viento alcanza rachas muy fuertes, especialmente en el litoral y zonas altas. Cantabria y el País Vasco tendrán lluvias débiles, aumento térmico y viento fuerte en áreas elevadas y costeras.

Castilla y León, por su parte, han registrado cielos nubosos, precipitaciones y cotas de nieve variables entre 1.200 y 2.000 metros. Las temperaturas suben en estos puntos, salvo en el extremo oriental. El viento es fuerte en el norte y en la meseta. Navarra, La Rioja y Aragón presenta cielos cubiertos y lluvias débiles, con cotas de nieve entre 1.200 y 1.800 metros y episodios de viento fuerte en zonas altas.

En Cataluña y la Comunidad Valenciana, la nubosidad irá en aumento, con precipitaciones débiles y cotas de nieve entre 1.400 y 1.800 metros. Las temperaturas suben en general y el viento se presenta flojo o moderado, con rachas puntualmente intensas. Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha tendrán lluvias débiles, brumas y nieve en cotas superiores a 1.300 metros, con temperaturas en ascenso y viento flojo tirando a moderado.

Las intensas lluvias y el temporal de mar de los últimos días provocan inundaciones en Llança (Girona)

En Andalucía y Murcia, los cielos permanecen nubosos, con precipitaciones débiles o moderadas y aumento térmico, salvo en el valle del Guadalquivir, donde bajan las máximas. El viento es flojo o moderado, intensificándose en zonas elevadas y en la costa. Baleares experimenta lluvias ocasionales, temperaturas sin grandes cambios y viento variable. En Canarias, la nubosidad y las lluvias predominan en algunas islas, mientras que en otras el cielo se mantiene un poco nuboso, con temperaturas estables y viento flojo.