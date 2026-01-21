Julián Contreras denuncia que está siendo acosado por Kiko Hernández: “No tienes permiso para escribirme, ni ahora ni nunca”

Julián Contreras en uno de sus videos de YouTube. (@juliancontrerasjr YouTube)

Julián Contreras lleva meses ajeno al mundo televisivo. De hecho, el hijo pequeño de Carmina Ordóñez ha decidido dedicarse profesionalmente a las redes sociales y cuenta con un canal de YouTube qye lleva su nombre, en el que le siguen más de 44.0000 personas. En él habla de todo tipo de contenidos relacionados con la actualidad, aunque en contadas ocasiones hace excepciones para abordar asuntos personales o salir en su propia defensa. Así lo ha hecho en su último vídeo, en el que Julián ha denunciado públicamente una situación de acoso que, según afirma, estaría sufriendo por parte de Kiko Hernández.

Contreras explica que lleva tiempo recibiendo mensajes a su número de WhatsApp no deseados por parte del colaborador televisivo, una insistencia que ha terminado por colmar su paciencia. “Es una persona con la que no tengo ningún tipo de relación, ni trato, ni conversación, y aun así insiste en escribirme”, asegura. Para el creador de contenido, lo más preocupante no es el contenido de los mensajes, sino el hecho de que se produzcan sin consentimiento y de manera reiterada.

En su relato, Julián deja claro que no existe ningún tipo de confianza que justifique ese contacto. “No hay vínculo, no hay familiaridad y no tienes permiso para escribirme, ni ahora, ni mañana, ni nunca”, sentencia con firmeza. Un límite que considera básico y que, según denuncia, habría sido ignorado en varias ocasiones.

El influencer cuenta que uno de los últimos mensajes se lo envió el pasado jueves, 15 de enero, aunque no lo descubrió hasta días después porque tiene su conversación archivada. “No me interesa absolutamente nada de lo que tenga que decirme”, insiste, subrayando que su decisión de hablar ahora responde a la insistencia y no a una cuestión puntual. “Cuando alguien vuelve una y otra vez sin ser bienvenido, eso deja de ser una anécdota y pasa a ser acoso”, afirma.

Contreras también expone que en esos mensajes hay comentarios despectivos hacia su canal y su forma de comunicarse, algo que, lejos de afectarle profesionalmente, le resulta revelador. “Lo grave no es el mensaje, es la osadía de mandarlo”, reflexiona, aludiendo a lo que considera una sensación de impunidad heredada de una etapa televisiva que, en su opinión, ya no tiene cabida.

En ese sentido, Julián aprovecha para lanzar una crítica más amplia al modelo de televisión del que formó parte Kiko Hernández durante años. Sin mencionar programas concretos, habla de una forma de hacer entretenimiento basada en el ruido, la humillación y el señalamiento público. “Hay gente que no ha entendido que ese tiempo terminó y que la audiencia ya no avala ese comportamiento”, explica.

Lejos de buscar polémica, Contreras asegura que su único objetivo es que cesen los mensajes. “No tengo por qué soportar invasiones en mi privacidad ni cargar con fantasmas de una televisión que ya fue juzgada y condenada por la propia audiencia”, afirma. Además, advierte de que, si la situación continúa, no descarta tomar medidas para proteger su espacio personal.

El vídeo concluye con un mensaje directo y definitivo. “Esto es lo último que voy a decir al respecto. No me escribas más. No me interesa lo que tengas que decir ni lo que creas que eres”, declara Julián Contreras, marcando un punto final a una situación que, según sus palabras, se ha prolongado más de lo razonable.