España

Julián Contreras denuncia que está siendo acosado por Kiko Hernández: “No tienes permiso para escribirme, ni ahora ni nunca”

El hijo pequeño de Carmina Ordóñez es muy activo en sus redes sociales, donde cuenta con una gran legión de seguidores que siguen sus vídeos

Guardar
Julián Contreras en uno de
Julián Contreras en uno de sus videos de YouTube. (@juliancontrerasjr YouTube)

Julián Contreras lleva meses ajeno al mundo televisivo. De hecho, el hijo pequeño de Carmina Ordóñez ha decidido dedicarse profesionalmente a las redes sociales y cuenta con un canal de YouTube qye lleva su nombre, en el que le siguen más de 44.0000 personas. En él habla de todo tipo de contenidos relacionados con la actualidad, aunque en contadas ocasiones hace excepciones para abordar asuntos personales o salir en su propia defensa. Así lo ha hecho en su último vídeo, en el que Julián ha denunciado públicamente una situación de acoso que, según afirma, estaría sufriendo por parte de Kiko Hernández.

Contreras explica que lleva tiempo recibiendo mensajes a su número de WhatsApp no deseados por parte del colaborador televisivo, una insistencia que ha terminado por colmar su paciencia. “Es una persona con la que no tengo ningún tipo de relación, ni trato, ni conversación, y aun así insiste en escribirme”, asegura. Para el creador de contenido, lo más preocupante no es el contenido de los mensajes, sino el hecho de que se produzcan sin consentimiento y de manera reiterada.

En su relato, Julián deja claro que no existe ningún tipo de confianza que justifique ese contacto. “No hay vínculo, no hay familiaridad y no tienes permiso para escribirme, ni ahora, ni mañana, ni nunca”, sentencia con firmeza. Un límite que considera básico y que, según denuncia, habría sido ignorado en varias ocasiones.

Kiko Hernández en 'Sálvame' (Mediaset
Kiko Hernández en 'Sálvame' (Mediaset España)

El influencer cuenta que uno de los últimos mensajes se lo envió el pasado jueves, 15 de enero, aunque no lo descubrió hasta días después porque tiene su conversación archivada. “No me interesa absolutamente nada de lo que tenga que decirme”, insiste, subrayando que su decisión de hablar ahora responde a la insistencia y no a una cuestión puntual. “Cuando alguien vuelve una y otra vez sin ser bienvenido, eso deja de ser una anécdota y pasa a ser acoso”, afirma.

Contreras también expone que en esos mensajes hay comentarios despectivos hacia su canal y su forma de comunicarse, algo que, lejos de afectarle profesionalmente, le resulta revelador. “Lo grave no es el mensaje, es la osadía de mandarlo”, reflexiona, aludiendo a lo que considera una sensación de impunidad heredada de una etapa televisiva que, en su opinión, ya no tiene cabida.

Julián Contreras en una imagen
Julián Contreras en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/j_contrerasjr)

En ese sentido, Julián aprovecha para lanzar una crítica más amplia al modelo de televisión del que formó parte Kiko Hernández durante años. Sin mencionar programas concretos, habla de una forma de hacer entretenimiento basada en el ruido, la humillación y el señalamiento público. “Hay gente que no ha entendido que ese tiempo terminó y que la audiencia ya no avala ese comportamiento”, explica.

Lejos de buscar polémica, Contreras asegura que su único objetivo es que cesen los mensajes. “No tengo por qué soportar invasiones en mi privacidad ni cargar con fantasmas de una televisión que ya fue juzgada y condenada por la propia audiencia”, afirma. Además, advierte de que, si la situación continúa, no descarta tomar medidas para proteger su espacio personal.

Julián Contreras en uno de
Julián Contreras en uno de sus videos de YouTube. (@juliancontrerasjr YouTube)

El vídeo concluye con un mensaje directo y definitivo. “Esto es lo último que voy a decir al respecto. No me escribas más. No me interesa lo que tengas que decir ni lo que creas que eres”, declara Julián Contreras, marcando un punto final a una situación que, según sus palabras, se ha prolongado más de lo razonable.

Temas Relacionados

Julián ContrerasKiko HernándezGente EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y

Resultados del Sorteo 2 de Super Once: ganadores y números premiados del miércoles 21 de enero

Juegos Once publicó la combinación obtenida en el segundo sorteo del día. Consulta si fuiste uno de los afortunados

Resultados del Sorteo 2 de

Juanma Lorente, abogado: “La empresa no puede elegir la mitad de los días que te vas de vacaciones”

La normativa laboral no respalda esta práctica por la que el empleador decide 15 de los 30 días con los que habitualmente cuenta un trabajador al año

Juanma Lorente, abogado: “La empresa

Super Once: esta es la combinación ganadora del Sorteo 1 del 21 enero del 2026

Aquí los resultados dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los afortunados

Super Once: esta es la

Comprueba los resultados del sorteo 2 de Triplex de la Once este miércoles 21 de enero

Juegos Once difundió de manera oficial la combinación ganadora del segundo sorteo diario; tenemos los dígitos afortunados aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Europol logra la mayor operación

Europol logra la mayor operación contra las drogas sintéticas de la historia de la UE: 24 laboratorios clandestinos y casi 300 toneladas

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: se eleva a 43 el número de fallecidos en Córdoba

El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo lleva ante la Justicia para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios

El Supremo archiva una querella de Vox contra Pedro Sánchez basada en una noticia: “La sola publicación no puede justificar la apertura de un procedimiento”

Felipe VI, ante el Parlamento Europeo: “No podemos aceptar planteamientos geopolíticos de otra época. La fuerza sin principios equivale a barbarie”

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Resultados del Sorteo 2 de Super Once: ganadores y números premiados del miércoles 21 de enero

Juanma Lorente, abogado: “La empresa no puede elegir la mitad de los días que te vas de vacaciones”

Super Once: esta es la combinación ganadora del Sorteo 1 del 21 enero del 2026

Comprueba los resultados del sorteo 2 de Triplex de la Once este miércoles 21 de enero

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco