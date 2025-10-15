Julián Contreras desvela su peor momento y ataca a su hermano Fran Rivera: “No les importó que casi me suicidase”

Julián Contreras en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/j_contrerasjr)

Tras varios meses en los que ha guardado absoluto silencio, dedicándose a su nueva vida alejado de los focos mediáticos, Julián Contreras ha reaparecido este miércoles en la revista Lecturas. El hijo pequeño de Carmina Ordóñez ha abandonado su retiro mediático voluntario para responder a la última polémica en la que se ha visto vuelto envuelto.

Hace unos días su cuñada Lourdes Montes concedió su primera entrevista en televisión y en ella habló sobre Julián y la relación que mantuvieron. La diseñadora sevillana no se dejó nada en el tintero y desveló situaciones hasta el momento desconocidas, mostrando una cara de Julián Contreras que nunca se imaginó que tendría al conocerle, tal y como desveló. “Yo le quería mucho a Julián. De pronto descubrí un Julián que no conocía, que me sorprendió mucho y que me dio muchísima pena. Su cariño, su apego hacia nosotros no era real, era interesado. Igual me equivoco, pero es lo que me ha demostrado. Era con el que más trato tenía, con el que mejor me llevaba… Hemos roto la relación con él, decepciones que te da la vida”.

Montes también explicaba a Sonsoles Ónega que, detrás de ese alejamiento, hubo un desencuentro económico. “Necesitaba dinero—refiriéndose a Julián— y Fran le dice por primera vez que no. Y Cayetano le dice que tampoco. Entonces dijo que iba a ir a la tele, porque no tenía otra solución”. Y terminaba:“Fran le ha ofrecido irse a vivir a la casa de Ronda, buscar trabajo. Yo a Fran ese día le vi llorar mucho cuando le dijo que no podía ayudarle y le puso como los trapos en la tele. A mí eso me dolió por el sufrimiento que le vi pasar a Fran, no hay derecho”.

La respuesta de Julián Contreras en una exclusiva

Y si bien en un primer momento Julián prefirió guardar silencio, al menos en sus redes sociales, donde es muy activo especialmente en YouTube y Twitch, donde tiene varios canales monetizados, lo hace de la mano de una exclusiva que promete ser uno de los temas de conversación de los próximos días.

Una de las primeras cosas que Julián Contreras afirma en la entrevista que concede a Lecturas es que todo lo que ha dicho su cuñada es porque su hermano también lo piensa. “Ella está hablando por boca de él. Es mi hermano con un títere nuevo”, afirma, y si bien no niega que Fran le dejó dinero en el pasado, le advierte que “no has medido el hecho de que yo no tengo nada que perder y eso me convierte en una persona muy peligrosa“.

Julián entiende que su hermano Frank, quien le habría dejado entre 15.000 y 18.000 euros que todavía no le ha podido devolver, lo está utilizando para humillarle y es que recalca que solo han hablado de dinero. Además, niega que le hayan querido ayudar tanto como dijo Lourdes montes en el programa de Sonsoles Ónega.

También extraña que eran elegidos este preciso momento para hablar sobre él coma llega llegando a insinuar que quizás lo hacen para “tapar otras cosas”. Por otro lado, Contreras ha actualizado en la salud a su padre, desvelando que en la actualidad tan solo tiene un 17%. Y le lanza un mensaje a su hermano Fran, quien según su esposa estaría dolorido por no tener contacto con su padre. “¡Chico, ven a verle que dentro de un año no te va a ver! ¿Qué te crees, que te voy a decir que no?“, responde, lanzándole una invitación.

Según la entrevista que concede Julián, lo único que le interesa a su hermano Francisco Rivera es “vivir por y para la galería”. “Padecí una estafa, caí en una depresión y casi me suicido, pero a Fran y Lourdes les ha importado una mierda todo eso”. Y por eso no le extraña que no haya acudido a ver a su padre, ni se haya interesado por él, ya que en el pasado él vivió de cerca “los sentimientos con mi madre”. “Aquí sí que no es ni su sangre. Lo que no hizo con su madre no lo va a hacer con mi padre. Sería esperar cosas imposibles”, se lamenta.,