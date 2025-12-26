Kiko Hernández y Kiko Matamoros anuncian su nuevo proyecto conjunto: los detalles de su ‘late night’ para enero

Kiko Matamoros y Kiko Hernández en una imagen de redes sociales (Instagram @kikohernandeztv)

Kiko Hernández y Kiko Matamoros vuelven a encontrarse frente a frente, esta vez como presentadores de un nuevo proyecto que verá la luz en enero. Después de más de dos décadas compartiendo platós, confidencias y polémicas televisivas, los dos comunicadores han anunciado que estrenarán juntos un late night con el que buscan iniciar una nueva etapa profesional lejos de la televisión convencional.

La noticia ha sido confirmada por ambos a través de sus redes sociales, donde han adelantado algunas pinceladas del formato. Aunque por el momento no han desvelado el título ni la fecha exacta de estreno, sí han dejado claro que se trata de una apuesta ambiciosa, provocadora y sin complejos. Un programa nocturno que, según ellos mismos, aspira a recuperar el espíritu transgresor de los grandes espacios que marcaron una época en la televisión española.

La alianza no sorprende a quienes conocen la trayectoria de ambos. Kiko Hernández y Kiko Matamoros han trabajado juntos durante más de 20 años en formatos emblemáticos como Crónicas Marcianas, A tu lado o Sálvame, donde protagonizaron algunos de los momentos más recordados de la crónica televisiva reciente. Junto a Mila Ximénez formaron el llamado “Eje del mal”, un trío que marcó un antes y un después en la forma de hacer entretenimiento en directo y que aún hoy sigue siendo referencia.

Más allá de lo profesional, entre ellos existe una relación personal sólida, forjada con el paso del tiempo. Esa complicidad es precisamente uno de los pilares sobre los que se construirá el nuevo programa, que promete ser directo, irreverente y sin filtros. En los mensajes con los que han anunciado el proyecto, ambos han jugado con la nostalgia televisiva al compararlo con espacios míticos de la noche como Cruzamos el Mississippi o el propio Crónicas Marcianas, dejando claro que su intención es ir un paso más allá.

El nuevo late night no se emitirá en televisión, sino en YouTube, una decisión que responde a la necesidad de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y a un formato más libre, sin las limitaciones de la parrilla tradicional. “Sin pedir permiso” y “sin miedo a cruzar líneas” son algunas de las expresiones que han utilizado para definir este espacio, que estará centrado en la conversación, la actualidad y el entretenimiento nocturno.

Este anuncio llega en un momento especialmente significativo para ambos. En el caso de Kiko Matamoros, hace apenas unos días sorprendía al comunicar su salida de No somos nadie, explicando que necesitaba priorizar su bienestar personal. Tras muchos años ligado a programas diarios y a un ritmo televisivo exigente, el colaborador decidió dar un paso al lado en busca de tranquilidad, una decisión que ahora cobra sentido con este nuevo proyecto más controlado y personal.

Para Kiko Hernández, el final de año tampoco ha sido sencillo. El colaborador ha vivido semanas complicadas marcadas por problemas personales y laborales en Melilla, donde residía junto a su marido, Fran Antón. Ambos protagonizaron una huelga de hambre que terminó con intervención médica y que acabó precipitando su regreso definitivo a Madrid, donde Hernández ha retomado varios compromisos profesionales.

Actualmente, Hernández compagina su papel como presentador del reality La casa de los gemelos con su regreso como colaborador televisivo, reencontrándose con antiguos compañeros de plató. A partir de enero, sumará este nuevo late night junto a Matamoros, un proyecto que simboliza también una etapa de reconstrucción personal y profesional para ambos.

Con esta apuesta digital, los dos comunicadores demuestran que siguen dispuestos a reinventarse y a explorar nuevas fórmulas de entretenimiento. Lejos de retirarse del foco mediático, Hernández y Matamoros apuestan por un formato que les permita recuperar su esencia, conectar directamente con el público y volver a ocupar un espacio protagonista en la conversación mediática.