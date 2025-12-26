España

Kiko Hernández y Kiko Matamoros anuncian su nuevo proyecto conjunto: los detalles de su ‘late night’ para enero

Los dos colaboradores anuncian un nuevo proyecto nocturno en YouTube con el que prometen romper moldes tras un año de cambios personales y profesionales

Guardar
Kiko Matamoros y Kiko Hernández
Kiko Matamoros y Kiko Hernández en una imagen de redes sociales (Instagram @kikohernandeztv)

Kiko Hernández y Kiko Matamoros vuelven a encontrarse frente a frente, esta vez como presentadores de un nuevo proyecto que verá la luz en enero. Después de más de dos décadas compartiendo platós, confidencias y polémicas televisivas, los dos comunicadores han anunciado que estrenarán juntos un late night con el que buscan iniciar una nueva etapa profesional lejos de la televisión convencional.

La noticia ha sido confirmada por ambos a través de sus redes sociales, donde han adelantado algunas pinceladas del formato. Aunque por el momento no han desvelado el título ni la fecha exacta de estreno, sí han dejado claro que se trata de una apuesta ambiciosa, provocadora y sin complejos. Un programa nocturno que, según ellos mismos, aspira a recuperar el espíritu transgresor de los grandes espacios que marcaron una época en la televisión española.

La alianza no sorprende a quienes conocen la trayectoria de ambos. Kiko Hernández y Kiko Matamoros han trabajado juntos durante más de 20 años en formatos emblemáticos como Crónicas Marcianas, A tu lado o Sálvame, donde protagonizaron algunos de los momentos más recordados de la crónica televisiva reciente. Junto a Mila Ximénez formaron el llamado “Eje del mal”, un trío que marcó un antes y un después en la forma de hacer entretenimiento en directo y que aún hoy sigue siendo referencia.

Kiko Matamoros, en 'No somos
Kiko Matamoros, en 'No somos nadie'. (YouTube)

Más allá de lo profesional, entre ellos existe una relación personal sólida, forjada con el paso del tiempo. Esa complicidad es precisamente uno de los pilares sobre los que se construirá el nuevo programa, que promete ser directo, irreverente y sin filtros. En los mensajes con los que han anunciado el proyecto, ambos han jugado con la nostalgia televisiva al compararlo con espacios míticos de la noche como Cruzamos el Mississippi o el propio Crónicas Marcianas, dejando claro que su intención es ir un paso más allá.

El nuevo late night no se emitirá en televisión, sino en YouTube, una decisión que responde a la necesidad de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y a un formato más libre, sin las limitaciones de la parrilla tradicional. “Sin pedir permiso” y “sin miedo a cruzar líneas” son algunas de las expresiones que han utilizado para definir este espacio, que estará centrado en la conversación, la actualidad y el entretenimiento nocturno.

Kiko Hernández, en 'Sálvame'. (Mediaset
Kiko Hernández, en 'Sálvame'. (Mediaset España)

Este anuncio llega en un momento especialmente significativo para ambos. En el caso de Kiko Matamoros, hace apenas unos días sorprendía al comunicar su salida de No somos nadie, explicando que necesitaba priorizar su bienestar personal. Tras muchos años ligado a programas diarios y a un ritmo televisivo exigente, el colaborador decidió dar un paso al lado en busca de tranquilidad, una decisión que ahora cobra sentido con este nuevo proyecto más controlado y personal.

Para Kiko Hernández, el final de año tampoco ha sido sencillo. El colaborador ha vivido semanas complicadas marcadas por problemas personales y laborales en Melilla, donde residía junto a su marido, Fran Antón. Ambos protagonizaron una huelga de hambre que terminó con intervención médica y que acabó precipitando su regreso definitivo a Madrid, donde Hernández ha retomado varios compromisos profesionales.

Actualmente, Hernández compagina su papel como presentador del reality La casa de los gemelos con su regreso como colaborador televisivo, reencontrándose con antiguos compañeros de plató. A partir de enero, sumará este nuevo late night junto a Matamoros, un proyecto que simboliza también una etapa de reconstrucción personal y profesional para ambos.

Con esta apuesta digital, los dos comunicadores demuestran que siguen dispuestos a reinventarse y a explorar nuevas fórmulas de entretenimiento. Lejos de retirarse del foco mediático, Hernández y Matamoros apuestan por un formato que les permita recuperar su esencia, conectar directamente con el público y volver a ocupar un espacio protagonista en la conversación mediática.

Temas Relacionados

Kiko MatamorosKiko HernandezGente españaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación

Investigadores del CSIC descubren en el ajo compuestos que logran retrasar el envejecimiento en ratones

Un equipo multidisciplinar ha logrado demostrar que ciertas moléculas presentes en el ajo mejoran la calidad y la esperanza de vida en ratones macho, tanto jóvenes como de edad avanzada

Investigadores del CSIC descubren en

Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, reaparece en redes tras su ingreso hospitalario: su llamativa imagen y el ‘selfie’ con su madre, Lourdes Arnelas

La hija del mítico cantante tuvo que ser ingresada en un hospital de Madrid tras sufrir un ataque de ansiedad

Sheila Devil, hija de Camilo

La Justicia ratifica el despido de un cartero tras 17 años de servicio por negarse a una prueba de alcoholemia

El trabajador, encargado de conducir un vehículo de reparto, rechazó el control en varias ocasiones durante su jornada laboral y aseguró haberse tomado “2 o 3 vasos de whisky” la noche anterior

La Justicia ratifica el despido

Fue a comer con sus padres por Navidad y murió por un trozo de panettone en el postre

El hombre de 47 años sufrió una obstrucción en las vías respiratorias, una emergencia que aumenta en estas fechas

Fue a comer con sus
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mapa de la DGT, en

Mapa de la DGT, en directo| La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

La Justicia permite a una madre tramitar la nacionalidad española de su hija nacida en Valencia pese a que el padre quería que mantuviese solo la italiana

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

La Justicia ratifica el despido de un cartero tras 17 años de servicio por negarse a una prueba de alcoholemia

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 26 de diciembre

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”