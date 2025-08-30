España

La nueva vida de Julián Contreras tras la polémica: asentado en Córdoba y ‘sostenido’ por las donaciones de sus seguidores

El hijo de Carmina Ordóñez lleva más de un año lejos de Madrid, centrado en sus redes sociales y agradecido a sus suscriptores

Alba García

Por Alba García

Guardar
Julián Contreras en una imagen
Julián Contreras en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/j_contrerasjr)

Julián Contreras es una de esas personas cuya vida ha estado ligada a la fama desde la infancia, aunque no por elección propia. Ser el hijo pequeño de la recordada Carmina Ordóñez y hermano de los toreros Francisco y Cayetano Rivera lo situó en el foco mediático desde muy temprano, convirtiéndolo en un rostro familiar para el gran público.

Su presencia en los medios ha sido constante, ya sea por asuntos relacionados con su familia o por iniciativa personal. Sin embargo, hace un año decidió dar un giro a su vida y apartarse de los focos tras la denuncia interpuesta por su ex casera. Primero se trasladó a Cuenca y, más tarde, a Córdoba, donde actualmente reside junto a su padre.

En la capital andaluza ha encontrado una mayor tranquilidad, centrando sus energías en el cuidado de su progenitor, cuya salud preocupa desde hace años. Y es que, desde hace décadas, su padre padece un glaucoma degenerativo que ha deteriorado gravemente su visión. En junio de 2024 fue sometido a una intervención quirúrgica que resultó exitosa, aunque el postoperatorio está siendo largo y exigente. “Mi padre está bien. La operación salió bien, pero el postoperatorio está siendo muy complicado. No ha habido complicaciones, pero está siendo complicado. Es una dedicación constante; al final no se puede defender debidamente por sí solo y hay que estar muy al quite”, explicó Julián en uno de sus directos en Twitch y YouTube.

Julián Contreras en una imagen
Julián Contreras en una imagen de sus redes sociales. (Instagram)

Actualmente, poco se sabe de la salud del padre, que mantiene la misma discreción que su hijo. Ambos comparten un apartamento en las afueras de Córdoba, en un complejo residencial inaugurado en 2023, que les proporciona comodidad y estabilidad a un coste más accesible que en Madrid. Se trata de una urbanización con viviendas de entre 50 y 110 metros cuadrados distribuidos en uno, dos y tres dormitorios. Aunque el precio medio ronda los 700 euros mensuales, una fuente cercana asegura que padre e hijo pagan 650 euros con gastos incluidos.

Esa cifra despierta inevitablemente la pregunta: ¿de qué viven? Todo apunta a que el progenitor percibe una pensión, mientras que Julián ha sabido reinventarse y buscar alternativas lejos de los medios de comunicación tradicionales.

La financiación de Julián Contreras Jr.

Desde noviembre de 2022, el madrileño gestiona un canal de YouTube en el que ya reúne a más de 28.000 suscriptores. Allí comparte vídeos clasificados por temáticas: algunos dedicados al análisis de la actualidad de personajes como Juana Rivas, Elisa Mouliaá, Lamine Yamal o Cayetano Rivera; y otros en formato directo, donde desgrana noticias y comentarios en tiempo real. En las últimas semanas, por ejemplo, ha estrenado un espacio titulado Lo mejor del verano, en el que reflexiona sobre “las primeras víctimas de la IA”.

Julián Contreras agradece el apoyo
Julián Contreras agradece el apoyo económico de sus seguidores para que su canal "siga creciendo". (PayPal)

Este trabajo requiere dedicación y constancia, y Julián no esconde que depende en parte del apoyo económico de sus seguidores. En cada uno de sus vídeos facilita un número de Bizum y una cuenta de PayPal para recibir donaciones, ya sean puntuales o periódicas, a modo de suscripción. Un sistema que le permite continuar con su actividad en las plataformas digitales y sostener así esta nueva etapa de su vida.

Temas Relacionados

Famosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-EntretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Zaragoza para antes de salir de casa este 30 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Zaragoza

Fideuá con secreto ibérico y setas, una receta fácil, sabrosa y muy original para triunfar en una comida especial

La combinación de setas de temporada y carne de cerdo ibérico eleva este plato típico, convirtiéndolo en una opción ideal para compartir en familia o con amigos

Fideuá con secreto ibérico y

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

El conjunto blanco deberá recorrer más de 8.000 kilómetros para enfrentarse al Almaty en la Champions, un viaje que también pone en el mapa a una ciudad fascinante y poco conocida

Cómo es Almaty, el nuevo

El EKO, espacio sociocultural de Carabanchel, denuncia graves amenazas por parte del fondo inmobiliario Midtown Capital Partners

El colectivo subraya que, tras más de 14 años de actividad comunitaria, cualquier intento de desalojo resulta “ilegal” y supone borrar un proyecto que ha echado raíces durante todo ese tiempo

El EKO, espacio sociocultural de

¿Harto de que te llamen todo el día números desconocidos? El spam telefónico se dispara en 2025 y aún no hay una solución definitiva

El aumento de llamadas fraudulentas y comerciales ilegales sigue creciendo pese a las leyes que buscan frenarlas

¿Harto de que te llamen
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El EKO, espacio sociocultural de

El EKO, espacio sociocultural de Carabanchel, denuncia graves amenazas por parte del fondo inmobiliario Midtown Capital Partners

Cómo cambió la intención de voto el caso Santos Cerdán: el PSOE perdió al 45% de sus votantes, pero no se los llevó el PP

El Gobierno aprobará el próximo martes la quita de 85.000 millones de la deuda autonómica con la oposición de las comunidades del PP

La Guardia Civil presenta la oficina móvil de atención al cliente: así es cómo funciona

El día más feliz de su vida termina convirtiéndose en una pesadilla: muere a las horas de casarse por una tradición local

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 29 agosto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Óscar Puente viajará a Alemania para buscar nuevos trenes en la fábrica de Siemens tras los problemas con Talgo

El dueño de 7 gasolineras habla del beneficio que se lleva por litro: “El resto se lo queda el Estado”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 29 agosto

DEPORTES

Cómo es Almaty, el nuevo

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal