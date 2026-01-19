La Unión Europea evalúa aranceles por 93.000 millones de euros a productos de EEUU en respuesta a Trump por Groenlandia

La UE considera imponer aranceles a 93.000 millones de euros en productos estadounidenses en respuesta a Trump (REUTERS/ARCHIVO)

La UE también está considerando contramedidas adicionales más allá de los aranceles, pero primero intentará encontrar una solución diplomática, según personas familiarizadas con las discusiones. Representantes de los 27 países de la UE se reunieron el domingo para comenzar a preparar opciones. Donald Trump cumple con su amenaza de imponer un gravamen del 10% el 1 de febrero a los países europeos.

Los líderes de la UE celebrarán una reunión de emergencia en Bruselas a finales de esta semana para explorar posibles medidas de represalia. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dijo en una publicación en redes sociales el domingo que las naciones del bloque estaban unidas en su apoyo a Dinamarca y Groenlandia y estaban listas “para defendernos contra cualquier forma de coerción”.

Donald Trump impone aranceles del 10% sobre exportaciones europeas con amenaza de aumentarlos al 25% si no hay acuerdo sobre Groenlandia

El sábado, Trump anunció un arancel del 10% sobre productos de ocho países europeos a partir del 1 de febrero, que aumentará al 25% en junio, a menos que haya un acuerdo para la “compra de Groenlandia”. Trump lanzó la amenaza después de que los países dijeran que realizarían ejercicios militares simbólicos de planificación de la OTAN en el territorio danés semiautónomo.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, criticó duramente los comentarios de Trump calificándolos de “completamente erróneos” y el sueco Ulf Kristersson dijo que su país no se dejaría “chantajear”. El primer ministro francés, Emmanuel Macron, quien calificó la amenaza de “inaceptable”, planea solicitar que la UE active su herramienta de represalia comercial más poderosa, el llamado instrumento anti-coerción.

La reacción más inmediata y tangible de la UE fue detener la aprobación de su acuerdo comercial de julio con Estados Unidos, que aún requiere el respaldo del Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo, el grupo más grande en el parlamento, dijo que se sumaría a otros partidos para bloquear la ratificación del acuerdo.

“El presidente Trump ha desencadenado una avalancha que amenaza con destruir décadas de cooperación transatlántica”, afirmó Stefan Lofven, presidente del Partido de los Socialistas Europeos, en un comunicado el domingo. El partido, cuyo grupo parlamentario es el segundo más grande en Bruselas, apoya la suspensión del acuerdo comercial y pidió a la UE que estudie el uso del instrumento anti-coerción.

Protestas en Dinamarca y rechazo de líderes europeos como Keir Starmer y Ulf Kristersson a la presión de EE.UU. sobre Groenlandia y la OTAN

La amenaza arancelaria de Trump podría resultar una interrupción indeseada para el auge de las acciones europeas, que han superado a sus homólogas estadounidenses a medida que los inversores se han volcado en varios sectores regionales, desde defensa hasta mineras y fabricantes de equipos para semiconductores. Las perspectivas de la región se han visto impulsadas por un aumento del gasto fiscal alemán, tasas de interés más bajas y expectativas de mejora en los beneficios.

Si Trump cumple la amenaza de imponer plenamente el arancel del 25%, podría reducir hasta en un 50% las exportaciones a Estados Unidos de los países afectados, siendo Alemania, Suecia y Dinamarca los más expuestos, según estimaciones de Bloomberg Economics.

La amenaza de Macron de utilizar el instrumento anti-coerción representaría una escalada masiva por parte de la UE.

El IAC, que nunca se ha utilizado, fue diseñado principalmente como elemento disuasorio y, en caso necesario, para responder a acciones coercitivas deliberadas de terceros países que empleen medidas comerciales para presionar las decisiones políticas de la UE o de sus miembros.

Dichas medidas podrían incluir aranceles, nuevos impuestos a empresas tecnológicas o restricciones específicas a inversiones en la UE. También podrían implicar limitar el acceso a ciertas zonas del mercado comunitario o restringir la participación de empresas en concursos públicos en Europa.

“La Comisión Europea debería activar de inmediato el instrumento anti-coerción y el consejo autorizar la aplicación de aranceles equivalentes a las importaciones procedentes de Estados Unidos”, dijo Ignacio García Bercero, ex alto funcionario de la Comisión Europea responsable de las negociaciones comerciales con Estados Unidos. “Si la UE no es capaz de mostrar solidaridad con Dinamarca y los estados miembros afectados, perdería toda credibilidad o legitimidad”.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, prácticamente desestimó las amenazas de la UE de suspender un acuerdo arancelario alcanzado entre Trump y el bloque el año pasado, afirmando en el programa “Meet the Press” de NBC que el presidente estadounidense está utilizando un apalancamiento estratégico para conseguir lo que quiere.

“Los europeos proyectan debilidad, Estados Unidos proyecta fuerza”, dijo el domingo. “Los líderes europeos acabarán cediendo y entenderán que necesitan estar bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS/ARCHIVO)

Los aranceles de Trump se aplicarán a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia. Las protestas se sucedieron en toda Dinamarca enérgicamente en contra de cualquier control estadounidense sobre Groenlandia.

De manera llamativa, Trump hizo su anuncio arancelario después de que esos países —algunos de los aliados más antiguos de Estados Unidos y todos miembros de la OTAN— comunicaran que enviarían solo unas pocas decenas de soldados a Groenlandia para participar en un ejercicio conjunto de planificación.

De hecho, el equipo de reconocimiento militar alemán que llegó a Groenlandia el viernes ya está de regreso tras una misión de 44 horas en la isla ártica, informó el periódico Bild el domingo.

Los senadores estadounidenses republicano Thom Tillis y demócrata Jeanne Shaheen emitieron una declaración conjunta instando a la administración Trump a “cesar las amenazas y apostar por la diplomacia”.

Los copresidentes de un grupo del Senado sobre la OTAN escribieron: “Seguir por este camino es perjudicial para Estados Unidos, perjudicial para las empresas estadounidenses y perjudicial para los aliados de Estados Unidos”.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, quien ha trabajado para fomentar una relación cercana con Trump, dijo en una publicación en redes sociales el domingo que habló con el presidente sobre Groenlandia y que espera “verlo en Davos a finales de esta semana”. Rutte se reunirá con el ministro de Defensa de Dinamarca y los ministros de Asuntos Exteriores de Groenlandia en Bruselas el lunes.

