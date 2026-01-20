España

Rafael, Óscar, María...: los rostros de la tragedia de Adamuz que perdieron la vida en las vías de tren

Historias personales, familias enteras y profesionales de Huelva y Andalucía entre las víctimas del mayor accidente ferroviario en la región

Guardar
Rostros de algunos de los
Rostros de algunos de los fallecidos en el accidente de Adamuz (Composición Infobae)

El accidente ferroviario de Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha dejado un balance devastador: al menos 40 personas han perdido la vida y decenas de familias han quedado marcadas por la tragedia. Entre las víctimas mortales figuran profesionales reconocidos, familias enteras y vecinos cuya historia está ligada a Huelva y a diferentes municipios andaluces.

El pasado domingo, un tren de la compañía Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid descarriló e invadió la vía contraria, por la que circulaba un Alvia de Renfe con destino a Huelva. El choque, registrado poco antes de las ocho de la tarde, provocó el descarrilamiento de ambos convoyes y multiplicó la gravedad del impacto. El suceso ha sido calificado por el Ministerio de Transportes como “raro y difícil de explicar”, con la investigación aún en curso para esclarecer las causas.

Entre los nombres que han trascendido figuran dos profesionales muy ligados al periodismo y la cultura andaluza. Óscar Toro, periodista y académico, y su mujer, María Clauss, fotoperiodista y gestora cultural, fallecieron en el tren Alvia mientras regresaban a casa. Toro, doctor en Comunicación por la Universidad de Huelva, dedicó su carrera a la comunicación social, la docencia universitaria y la defensa de los derechos humanos.

Los periodistas Óscar Toro y
Los periodistas Óscar Toro y María Clauss, fallecidos en el accidente de trenes en Adamuz, Córdoba. (Asociación de Prensa de Huelva)

Clauss, formada en la Universidad Complutense de Madrid, recibió el Premio de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña y fue directora creativa del festival WofestHuelva, así como vicepresidenta del Ateneo de Huelva. Su muerte ha causado una profunda conmoción en el ámbito de la comunicación y la cultura onubense. “Una mujer muy comprometida con todos, sensible socialmente”, la describió Yolanda, periodista de Canal Sur a Infobae.

La familia Zamorano-Álvarez

La tragedia afectó también a los cuerpos de seguridad. El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, confirmó el fallecimiento de Samuel, agente destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid. Samuel, que había sido padre hace apenas 18 meses, viajaba en uno de los trenes siniestrados. El sindicato expresó sus condolencias a la familia y compañeros del agente, sumando el suyo al dolor de las decenas de familias afectadas.

Entre las víctimas figura el propio conductor del tren Alvia, Sergio, un joven de 27 años natural de Alcorcón (Madrid), aficionado a la fotografía y con toda una vida profesional por delante, según han confirmado a EFE fuentes de Renfe.

Cristina Álvares, Pepe y Félix
Cristina Álvares, Pepe y Félix fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (@luuciamb12)

Uno de los relatos que más ha conmovido a la provincia ha sido el de la familia Zamorano-Álvarez, de Punta Umbría (Huelva). Cuatro de sus miembros perdieron la vida en el accidente: Pepe Zamorano, su esposa Cristina Álvarez, su hijo de 12 años, Pepe, y el sobrino de la mujer, Félix. Viajaban en el Alvia junto a la hija menor, de 6 años, quien logró salir del tren por sus propios medios.

La niña fue atendida en el hospital y posteriormente quedó a cargo de su abuela en un hotel de Córdoba, según relató el propio alcalde de Punta Umbría. El viaje familiar se había organizado como regalo de Reyes para los niños, con planes que incluían un partido en el Bernabéu y el musical del Rey León en Madrid.

Gran impacto en Huelva

La búsqueda de desaparecidos ha marcado horas de angustia para muchas familias. Rafael Millán Albert fue localizado sin vida después de que sus allegados pidieran ayuda en redes sociales durante toda la noche. Su sobrino, Antonio Vázquez, utilizó las redes para solicitar cualquier pista y más tarde confirmó el trágico desenlace. Algo similar ocurrió con José María Martín, cuya desaparición movilizó a amigos y familiares en internet, hasta que se confirmó su fallecimiento. Junto a Martín, el Ayuntamiento de Gibraleón también ha reportado en un comunicado el fallecimiento de Eduardo Domínguez.

Rafael Millán Albert que viajaba
Rafael Millán Albert que viajaba con su mujer en el Alvia accidentado en Adamuz (@antoniovzquez_)

La tragedia alcanzó también a los aspirantes a empleo público y sus preparadores. Pepi Sosa Casado y su hija Ana Martín Sosa, vecinas de Isla Cristina, murieron cuando regresaban de realizar un examen de oposiciones en Madrid. Su fallecimiento motivó el luto oficial en la localidad, y las condolencias llegaron incluso de figuras del mundo artístico como Manuel Carrasco, que las conocía personalmente.

Ricardo, Ana, Josefa y
Ricardo, Ana, Josefa y José María (x)

Entre los fallecidos, el mundo penitenciario de Huelva ha perdido a Ricardo Chamorro Cáliz, funcionario de prisiones, profesor de oposiciones y exdirector suplente de la cárcel local. Chamorro, de 57 años, acompañaba a varios alumnos a los exámenes de acceso a instituciones penitenciarias y falleció en el accidente, según confirmaron sus familiares y recogió Huelva Información y Huelva24.

Miriam y Andrés, dos de
Miriam y Andrés, dos de los fallecidos (X)

A su lado viajaba Andrés Gallardo Vaz, natural de Lepe y también docente especializado en formación de opositores. Su búsqueda movilizó a amigos y vecinos, que difundieron imágenes y mensajes de auxilio por toda la provincia hasta que se oficializó la noticia de su muerte.

La lista de víctimas incluye a Miriam del Rosario Alberico Larios, joven de 27 años de Lepe, y a Natividad de la Torre, quien falleció mientras viajaba junto a su hijo y nietos. El hijo permanece ingresado en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y una de las nietas requirió intervención quirúrgica, según informó Huelva Información. En una publicación en redes sociales, el hijo de Natividad quiso rendirle homenaje: “Te has ido regalando lo que siempre has sido, puro amor”.

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

El impacto del accidente ha desencadenado tres días de luto oficial en varios municipios andaluces y ha paralizado la agenda institucional de Huelva y otras localidades afectadas. El Gobierno mantiene su compromiso de esclarecer las causas del siniestro, mientras la sociedad andaluza rinde homenaje a los nombres y las historias detrás de la tragedia.

Temas Relacionados

Descarrilamiento trenes AdamuzRenfeSucesos EspañaCórdobaAndalucíaTrenesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de búsqueda en los vagones descarriados, donde hay tres fallecidos

El número de víctimas mortales por el descarrilamiento asciende a 40, aunque solo han sido identificadas siete de ellas, por el momento

Última hora del accidente de

Clima hoy en España: temperaturas para Zaragoza este 20 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en España: temperaturas

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Valencia este 20 de enero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárase antes de salir: Este

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

El conductor del tren Alvia implicado en el choque figura también entre las víctimas mortales del accidente, según Renfe. Además, se ha confirmado el fallecimiento de cuatro miembros de una misma familia de Punta Umbría (Huelva)

Se empiezan a conocer los

El accidente de tren en Adamuz deja 40 víctimas mortales y muchas incógnitas sobre las causas del descarrilamiento: “Todas las hipótesis están abiertas”

Además de los fallecidos, hay 39 personas hospitalizadas, de las cuales 13 se encuentran en la UCI

El accidente de tren en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de búsqueda en los vagones descarriados, donde hay tres fallecidos

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

El accidente de tren en Adamuz deja 40 víctimas mortales y muchas incógnitas sobre las causas del descarrilamiento: “Todas las hipótesis están abiertas”

El Gobierno ha encargado a una empresa privada un informe sobre “descarrilamientos” de trenes porque asegura que Renfe y Adif “no disponen de medios propios”

La Comunidad de Madrid tiene problemas para encontrar educadores para escuelas infantiles: varios contratos quedan desiertos y Ayuso echa la culpa “a los impuestos estatales”

ECONOMÍA

La UE planta cara a

La UE planta cara a Trump y está dispuesta a contraatacar con aranceles de 93.000M para defender Groenlandia: “No nos dejaremos intimidar”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 enero

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del Sorteo 4 de este lunes 19 de enero

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”