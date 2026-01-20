Rafael, Óscar, María...: los rostros de la tragedia de Adamuz que perdieron la vida en las vías de tren

Rostros de algunos de los fallecidos en el accidente de Adamuz (Composición Infobae)

El accidente ferroviario de Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha dejado un balance devastador: al menos 40 personas han perdido la vida y decenas de familias han quedado marcadas por la tragedia. Entre las víctimas mortales figuran profesionales reconocidos, familias enteras y vecinos cuya historia está ligada a Huelva y a diferentes municipios andaluces.

El pasado domingo, un tren de la compañía Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid descarriló e invadió la vía contraria, por la que circulaba un Alvia de Renfe con destino a Huelva. El choque, registrado poco antes de las ocho de la tarde, provocó el descarrilamiento de ambos convoyes y multiplicó la gravedad del impacto. El suceso ha sido calificado por el Ministerio de Transportes como “raro y difícil de explicar”, con la investigación aún en curso para esclarecer las causas.

Entre los nombres que han trascendido figuran dos profesionales muy ligados al periodismo y la cultura andaluza. Óscar Toro, periodista y académico, y su mujer, María Clauss, fotoperiodista y gestora cultural, fallecieron en el tren Alvia mientras regresaban a casa. Toro, doctor en Comunicación por la Universidad de Huelva, dedicó su carrera a la comunicación social, la docencia universitaria y la defensa de los derechos humanos.

Los periodistas Óscar Toro y María Clauss, fallecidos en el accidente de trenes en Adamuz, Córdoba. (Asociación de Prensa de Huelva)

Clauss, formada en la Universidad Complutense de Madrid, recibió el Premio de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña y fue directora creativa del festival WofestHuelva, así como vicepresidenta del Ateneo de Huelva. Su muerte ha causado una profunda conmoción en el ámbito de la comunicación y la cultura onubense. “Una mujer muy comprometida con todos, sensible socialmente”, la describió Yolanda, periodista de Canal Sur a Infobae.

La familia Zamorano-Álvarez

La tragedia afectó también a los cuerpos de seguridad. El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, confirmó el fallecimiento de Samuel, agente destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid. Samuel, que había sido padre hace apenas 18 meses, viajaba en uno de los trenes siniestrados. El sindicato expresó sus condolencias a la familia y compañeros del agente, sumando el suyo al dolor de las decenas de familias afectadas.

Entre las víctimas figura el propio conductor del tren Alvia, Sergio, un joven de 27 años natural de Alcorcón (Madrid), aficionado a la fotografía y con toda una vida profesional por delante, según han confirmado a EFE fuentes de Renfe.

Cristina Álvares, Pepe y Félix fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (@luuciamb12)

Uno de los relatos que más ha conmovido a la provincia ha sido el de la familia Zamorano-Álvarez, de Punta Umbría (Huelva). Cuatro de sus miembros perdieron la vida en el accidente: Pepe Zamorano, su esposa Cristina Álvarez, su hijo de 12 años, Pepe, y el sobrino de la mujer, Félix. Viajaban en el Alvia junto a la hija menor, de 6 años, quien logró salir del tren por sus propios medios.

La niña fue atendida en el hospital y posteriormente quedó a cargo de su abuela en un hotel de Córdoba, según relató el propio alcalde de Punta Umbría. El viaje familiar se había organizado como regalo de Reyes para los niños, con planes que incluían un partido en el Bernabéu y el musical del Rey León en Madrid.

Gran impacto en Huelva

La búsqueda de desaparecidos ha marcado horas de angustia para muchas familias. Rafael Millán Albert fue localizado sin vida después de que sus allegados pidieran ayuda en redes sociales durante toda la noche. Su sobrino, Antonio Vázquez, utilizó las redes para solicitar cualquier pista y más tarde confirmó el trágico desenlace. Algo similar ocurrió con José María Martín, cuya desaparición movilizó a amigos y familiares en internet, hasta que se confirmó su fallecimiento. Junto a Martín, el Ayuntamiento de Gibraleón también ha reportado en un comunicado el fallecimiento de Eduardo Domínguez.

Rafael Millán Albert que viajaba con su mujer en el Alvia accidentado en Adamuz (@antoniovzquez_)

La tragedia alcanzó también a los aspirantes a empleo público y sus preparadores. Pepi Sosa Casado y su hija Ana Martín Sosa, vecinas de Isla Cristina, murieron cuando regresaban de realizar un examen de oposiciones en Madrid. Su fallecimiento motivó el luto oficial en la localidad, y las condolencias llegaron incluso de figuras del mundo artístico como Manuel Carrasco, que las conocía personalmente.

Ricardo, Ana, Josefa y José María (x)

Entre los fallecidos, el mundo penitenciario de Huelva ha perdido a Ricardo Chamorro Cáliz, funcionario de prisiones, profesor de oposiciones y exdirector suplente de la cárcel local. Chamorro, de 57 años, acompañaba a varios alumnos a los exámenes de acceso a instituciones penitenciarias y falleció en el accidente, según confirmaron sus familiares y recogió Huelva Información y Huelva24.

Miriam y Andrés, dos de los fallecidos (X)

A su lado viajaba Andrés Gallardo Vaz, natural de Lepe y también docente especializado en formación de opositores. Su búsqueda movilizó a amigos y vecinos, que difundieron imágenes y mensajes de auxilio por toda la provincia hasta que se oficializó la noticia de su muerte.

La lista de víctimas incluye a Miriam del Rosario Alberico Larios, joven de 27 años de Lepe, y a Natividad de la Torre, quien falleció mientras viajaba junto a su hijo y nietos. El hijo permanece ingresado en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y una de las nietas requirió intervención quirúrgica, según informó Huelva Información. En una publicación en redes sociales, el hijo de Natividad quiso rendirle homenaje: “Te has ido regalando lo que siempre has sido, puro amor”.

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

El impacto del accidente ha desencadenado tres días de luto oficial en varios municipios andaluces y ha paralizado la agenda institucional de Huelva y otras localidades afectadas. El Gobierno mantiene su compromiso de esclarecer las causas del siniestro, mientras la sociedad andaluza rinde homenaje a los nombres y las historias detrás de la tragedia.