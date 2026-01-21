Bolivia confirma la muerte del ciudadano residente en Huelva tras el accidente de tren en Adamuz

Parte de un tren implicado en el accidente de Adamuz (REUTERS/Alex Gallegos)

El Gobierno de Bolivia ha confirmado este martes el fallecimiento de Víctor Luis Terán Mita, nacido en 1973, y ha activado los protocolos de asistencia consular para facilitar apoyo a sus familiares. En una comunicación hecha pública, el Gobierno boliviano ha manifestado su “más sentido pésame a la familia” de Terán Mita, extendiendo además su solidaridad con el conjunto de víctimas y heridos, tal y como recoge EFE.

El suceso se produjo cuando un tren de la compañía Iryo que realizaba la ruta entre Málaga y Madrid, con 317 pasajeros a bordo, descarriló, provocando que tres de sus vagones invadieran la vía contraria y colisionaran con un tren Alvia de Renfe que cubría el trayecto hacia Huelva.

Este segundo tren también sufrió un descarrilamiento tras accionar el sistema de frenado de emergencia; como resultado, dos de sus vagones acabaron al pie de un talud de cuatro metros de altura. El balance provisional de víctimas alcanza, al menos por ahora, cuarenta y dos fallecidos, mientras las labores de búsqueda continúan de forma ininterrumpida en el entorno del accidente.

Drama familiar

El caso de Víctor Luis Terán Mita ha llevado la angustia a una familia boliviana afincada en Huelva. Jamilet Sevilla, cuñada del fallecido, ha explicado a los medios en declaraciones recogidas por Europa Press que la familia ha permanecido desde el lunes a la espera de noticias. “Estamos aquí con mi hermana que es la esposa y mi sobrino esperando desde ayer y nada, hasta ahora no sabemos nada. Es una angustia”, ha asegurado Sevilla, subrayando la preocupación ante la falta de información.

Antes del accidente, el propio Terán Mita había comunicado a su cuñada por teléfono que había llegado a la capital, y que esa misma noche tenía previsto regresar a Huelva en tren. Sevilla ha añadido que el viaje de Terán Mita se realizó finalmente en solitario debido a un cambio de última hora en el trayecto de su esposa, Osiris Sevilla, quien había optado por otro medio de transporte.

"No sabemos nada de él". Con estas palabras, una familiar de una de las víctimas del accidente describía la situación que vive junto a su hermana, la esposa del fallecido.

La familia ha solicitado colaboración a las autoridades españolas para esclarecer lo ocurrido y, tal como ha señalado Sevilla, esperaban una pronta respuesta: “Necesitamos ayuda y una respuesta de lo que sea, porque lo queremos regresar a Bolivia”.

Hasta ahora, las investigaciones sobre las causas del accidente permanecen abiertas. Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha calificado el siniestro de “raro y difícil de explicar”, mientras que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remarcado que “todas las hipótesis están abiertas” . En paralelo, el Gobierno ha anunciado que las conexiones ferroviarias de alta velocidad entre Andalucía y Madrid quedarán suspendidas al menos hasta el lunes 2 de febrero.

Apoyo institucional

Desde el momento en que se ha comunicado el fallecimiento de Terán Mita, la Cancillería de Bolivia ha reiterado la activación de sus servicios de asistencia consular, habilitando los números de teléfono 664606019 y 603812993 para que los residentes en España y otros países europeos, así como familiares de posibles afectados, puedan obtener información o reportar incidencias.

Además, el Gobierno boliviano ha trasladado este martes sus condolencias al Gobierno de España y ha reafirmado su solidaridad con todas las personas afectadas por el descarrilamiento, según ha confirmado EFE. El dispositivo de búsqueda y atención desplegado tras el accidente se mantiene activo mientras las autoridades investigan las circunstancias que han rodeado el suceso.