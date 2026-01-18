España

Aviso especial de la Aemet: la borrasca Harry provocada por una DANA dejará “nevadas copiosas” e “inundaciones locales” en estas regiones

Los meteorólogos también alertan de fuertes rachas de viento que pueden provocar “caídas de ramas o de árboles” y olas que pueden causar “daños en paseos marítimos”

Imagen de recurso de lluvia
Imagen de recurso de lluvia en Valencia. (EFE)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso especial por temporal mediterráneo ante la previsión de fuertes precipitaciones. Tras unos días caracterizados por el paso de varios frentes atlánticos, el sábado se formó una DANA sobre la península, que propiciará la formación de la borrasca Harry sobre el área mediterránea a comienzos de la próxima semana. “En combinación con el anticiclón europeo, se establecerá un intenso flujo del este muy húmedo sobre la mitad norte del área mediterránea peninsular y Baleares, y que a partir de la tarde del lunes dará lugar a un temporal marítimo con probables rachas muy fuertes, precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes, y muy persistentes, así como nevadas copiosas en zonas de montaña”, advierte el organismo público en un comunicado.

Cataluña, Comunidad Valenciana y el sur de Aragón son las zonas que se verán más afectadas por este temporal que se prolongará, según la actual previsión hasta el miércoles. “Con ello, es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales, así como caídas de ramas o de árboles y elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado”, apunta la Aemet, que añade que las lluvias pueden provocar “crecidas fluviales e inundaciones locales, especialmente en zonas bajas”.

La previsión de la Aemet para este domingo

Por lo pronto, este domingo ha amanecido con heladas en regiones del interior, con valores en muchos casos entre 2 y 4 grados bajo cero. En casi toda la península, el termómetro ni siquiera se acercará a los 10 grados de máxima. Solo en las zonas de costa habrá regiones que se queden cerca de los 15 grados.

La Aemet espera una jornada marcada por las precipitaciones en la fachada mediterránea, especialmente en Cataluña y Baleares, donde serán “fuertes y persistentes”. También las precipitaciones podrán ser abundantes en el norte de Aragón y habrá “nevadas muy copiosas” los Pirineos a partir de entre 1.300 y 1.500 metros. “En el Cantábrico oriental, en la costa andaluza, también podrá llover, pero de forma más débil”, apunta el portavoz del organismo público, Rubén del Campo. En Canarias, se esperan lluvias. “Las precipitaciones serán más abundantes y persistentes e incluso podrían llegar al sur de las islas”, detalla el portavoz.

El acueducto de Segovia bajo
El acueducto de Segovia bajo la nieve, a 17 de enero de 2026. (EFE/Pablo Martín)

Cuándo se dará la peor parte del temporal

Los días álgidos del episodio serán el lunes y el martes. Según la previsión, se intensificará el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar Balear, que afectará a la fachada mediterránea peninsular y al archipiélago, “con un significativo empeoramiento del estado de la mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales”.

El lunes las precipitaciones “más intensas y persistentes” se produzcan en áreas del este de Cataluña, desplazándose a lo largo del martes hacia zonas del sur de Aragón y de la Comunidad Valenciana, así como a Baleares.

Mapa de alertas meteorológicas por
Mapa de alertas meteorológicas por lluvias, nevadas, fuertes rachas de viento y oleaje para el lunes, 19 de enero de 2026. (Aemet)

Durante estas dos jornadas, se espera que las mayores acumulaciones se produzcan en las zonas a barlovento del Pirineo oriental (en torno a 150 litros por metro cuadrado durante los dos días), sierras litorales y prelitorales de Cataluña y sistema Ibérico suroriental, “pudiendo afectar a las cabeceras de ríos y ramblas”.

La nieve será otra gran protagonista. Durante ambas jornadas, se esperan acumulados significativos en cotas superiores a entre 1.000 y 1.200 metros. De hecho, se podrá llegar a superar un espesor de 20 centímetros de nieve nueva en la ibérica suroriental.

Desde el canal de X de Agents Rural de la Generalitat catalana alertaban que los accesos al Parc Nacional d'Aigüestortes permanecería cerrado durante el pasado fin de semana por precaución ante las nevadas. / Vídeo de la cuenta de X de Agents Rural

Las temperaturas, por su porte, no variarán demasiado. Hará frío y habrá heladas en el interior con unos valores, con unas temperaturas que en general serán “propias de esta época del año”. “Va a hacer frío, pero estamos a mediados de enero y es normal que haga este frío”, matiza del Campo.

Cuándo se acaba el temporal

El aviso especial de la Aemet finaliza el martes. Así, el miércoles, irá remitiendo el temporal en el Mediterráneo, aunque todavía caerán lluvias en puntos de la fachada mediterránea y de Baleares. La lluvia se despide así del este del país y la atención de los meteorólogos se desplazan al noroeste, porque llegarán nuevos frentes por el Atlántico que dejarán precipitaciones en Galicia, Asturias y Castilla y León.

