España

Cuatro técnicas para fortalecer la memoria, según un experto

El especialista Lawrence T. White ha compartido un listado de ejercicios útiles para recordar todo con mayor facilidad

Cómo ejercitar la memoria .(Freepik)
Cómo ejercitar la memoria .(Freepik)

Olvidar dónde están las llaves, perder el hilo de una conversación o no recordar un dato importante del día a día puede resultar frustrante y generar pequeños inconvenientes. Según el experto Lawrence T. White, la memoria no es un don reservado solo a unos pocos: en realidad, cualquier persona puede fortalecerla si aprende a utilizar herramientas simples y adaptadas a su vida cotidiana.

Entender cómo funciona el cerebro y poner en práctica algunos hábitos específicos puede marcar una gran diferencia en la capacidad de recordar, tanto detalles cotidianos como información relevante para el trabajo o los estudios. El especialista explica a través de la revista Psychology Today que la memoria humana está diseñada para retener lo que se repite, lo que tiene sentido para nosotros o lo que destaca por alguna razón particular.

Sin embargo, en la vida moderna, la cantidad de datos que procesamos a diario puede dificultar esta tarea, provocando olvidos frecuentes. Por eso, White sugiere intervenir con métodos sencillos que, sin requerir grandes esfuerzos, ayudan a consolidar recuerdos y facilitan su recuperación justo cuando los necesitamos. Las técnicas que ofrece el experto se pueden aplicar en cualquier momento y lugar, y están pensadas para todo tipo de personas, sin importar la edad o las obligaciones diarias.

Dale un lugar fijo a cada objeto importante

La neuróloga Miriam Emil Ortíz ha redactado un curso con una serie de pautas para retrasar la enfermedad del Alzheimer

Uno de los errores más comunes es no tener un sitio definido para las cosas que usamos a diario. Lawrence T. White aconseja elegir un lugar específico para objetos clave como llaves, teléfono o gafas y acostumbrarse a dejarlos siempre allí. De este modo, cuando los necesites, sabrás de inmediato dónde buscar y evitarás pérdidas de tiempo. Si el objeto no está en su sitio, probablemente estará en uso o en el bolsillo. Este sencillo hábito reduce el olvido y el estrés por búsquedas innecesarias.

Recrea el contexto donde aprendiste la información

Los recuerdos se fijan mejor cuando se pueden evocar las circunstancias en que se formaron. White sugiere, por ejemplo, repasar para un examen en el mismo lugar donde estudiaste o recrear el ambiente con olores o sabores similares. Incluso ver fotos de un momento concreto puede ayudar a recuperar detalles olvidados. Este truco resulta útil tanto para estudiantes como para quienes desean recordar acontecimientos importantes de su vida.

Usa imágenes y asociaciones llamativas

Los trucos para recordar cosas
Los trucos para recordar cosas importantes. (Freepik)

La memoria retiene mejor aquello que resulta inusual o sorprendente. Según White, asociar la información que quieres recordar a imágenes raras o exageradas hace que destaque entre el resto y sea más fácil de recuperar después. Por ejemplo, para memorizar un nombre, imagina una escena divertida o inusual relacionada con esa persona. Cuanto más llamativa y personal sea la imagen, más efectiva será la técnica.

Aplica el método del recorrido para listas

Para recordar secuencias o listas, Lawrence T. White recomienda el método del recorrido, también conocido como método de loci. Consiste en imaginar un paseo por un lugar familiar y situar en diferentes puntos cada elemento que necesitas recordar. Al recorrer mentalmente ese camino, cada sitio te recordará un dato o parte de la información. Es una técnica sencilla, ideal para presentaciones, compras o tareas cotidianas, que convierte la memoria en algo más visual y organizado.

