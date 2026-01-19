Mar Flores y Carlo Costanzia, sobre su relación tras ‘DecoMasters’: “Mejor no nos llevamos, porque ya nos llevábamos bien”

Entrevistamos a Mar Flores y Carlo Costanzia por la participación de madre e hijo en ‘DecoMasters’, donde han podido conocerse mejor

Después de meses de rumores por su supuesta mala relación, DecoMasters ha expuesto la realidad sobre cómo se llevan Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia. Infobae ha podido hablar con madre e hijo sobre su paso por el concurso y la constante presión mediática que los rodea.

Gracias al programa, ambos han podido compartir más tiempo y estabilizar su relación: “Mejor no nos llevamos, porque ya nos llevábamos bien, pero desde luego hemos pasado mucho tiempo juntos, que a lo mejor no habíamos pasado y eso que nos llevamos”, ha admitido el hijo de Carlo Costanzia.

Pese a todo, los constantes rumores no han conseguido apartarles el foco del programa, tal y como asegura Carlo: “Vivimos con la presión mediática cotidiana, así que creo que es algo que tenemos asumido y nosotros nos centramos en nuestro trabajo”.

Mar Flores y Carlo Constanzia en al presentación del programa 'DecoMasters' (Alejandro Higuera López / Infobae)

Mar Flores pide “vivir más tranquilita” en 2026

Por su parte, a Mar Flores no le importaba personalmente la prensa, pero sentía que podía “molestar a los compañeros de trabajo”: “Era un poco pesado tener esta presión todos los días, pero es lo que tenemos y lo llevamos lo mejor que podamos”. Eso sí, espera que el nuevo año sea más calmado: “Yo le he pedido a 2026 poder vivir más tranquilita, menos presión, por favor”.

Ambos declaran que tampoco han temido responder a la prensa en la presentación del programa, a la que llegaron con “naturalidad”, pese a estar rodeados de medios de comunicación. “Al final, la vida es muy sencilla, pero se intenta complicar por muchas partes”, ha explicado Mar Flores.

Mar Flores y Carlo Costanzia en la presentación de 'DecoMasters' (Europa Press)

La relación con sus compañeros

En el formato de Shine Iberia, Flores y Costanzia comparten pantalla con otros rostros muy mediáticos como Isa Pantoja o Antonia Dell’atte. “Es un casting estupendo, muy difícil de volver a repetir y yo me he llevado bien con todo el mundo”, ha asegurado el novio de Alejandra Rubio. “Yo he descubierto unas personas estupendas en todos ellos”, se ha sincerado la exmodelo.

Con esos compañeros han podido escuchar varias historias personales que les han marcado. “No sabría elegir una”, admite Costanzia, que ha conectado mucho con los rostros del programa. En el caso de su madre, sí tiene un recuerdo concreto con Belén López: “Hay muchas historias, pero yo sí tuve un momento impactante con Belén que me llegó y fue tremendo...”.

Mar Flores y Antonia DellÁtte durante la presentación de DecoMasters (Alejandro Higuera / Infobae)

El estreno de ‘DecoMasters’

La exmodelo invita a ver el programa, que se estrena este lunes 19 de enero en el prime time de La 1, por todo lo que supone “más allá de la decoración y de poder decorar con poco dinero”. “Te da muchas maneras de resolver los problemas y te humaniza con las demás personas”, explica Mar Flores tras su experiencia en el rodaje.

Por otro lado, en el tráiler de DecoMasters aparecen algunas declaraciones que darán mucho de qué hablar. “Mi hijo mayor no quiere hablar de nada del pasado y me parece injusto”, llega a decir Flores en un momento dado. Además, la protagonista de Mar en calma despeja algunas dudas sobre su relación con Costanzia: “Hemos hablado más en estas semanas que en toda nuestra vida”.