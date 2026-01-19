España

Las principales imágenes y vídeos del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

El suceso que implica a dos trenes de alta velocidad, un Alvia y un Iryo, deja 24 víctimas mortales y una treintena de heridos, 15 de ellos graves

El accidente ocasionado a raíz del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba, suma 24 víctimas mortales y una treintena de heridos, 15 de ellos graves. El suceso tuvo lugar la tarde de ayer, pasadas las 19:30 horas, cuando un tren de larga distancia Iryio descarrilaba durante su viaje desde Málaga hacia Madrid. Dos de sus vagones volcaron e invadieron el sentido contrario. A continuación, un tren Alvia de alta velocidad que había salido desde Madrid en dirección a Huelva realizaba una frenada de emergencia.

Descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz

No obstante, y como horas después indicaría el ministro de Transportes, Óscar Puente, “la peor parte se la han llevado las dos primeras unidades del tren Alvia, donde viajaban 53 personas”. Los vagones uno y dos han caído por un talud de cuatro metros de altitud y los servicios de emergencia se encuentran ahora mismo tratando de extraer a las víctimas en su interior. Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de los pasajeros de los dos trenes descarrilados. Iryo, por su parte, cuenta con el número 900 001 402.

  1. El accidente se ha producido por un choque frontal entre un Iryo descarriado que ha volcado en la vía contraria, por la que discurría un Alvia de alta velocidad, a unos 200 kilómetros por hora. Desde entonces, trabajan los servicios de emergencias en la zona cero.
Uno de los dos trenes
Uno de los dos trenes descarriados en mientras operan los servicios de emergencia. La fotografía ha sido cedida por el usuario de X @eleanorinthesky. / Captura de pantalla
  1. El Alvia descarriado se habría llevado la peor parte. Concretamente, en sus dos primeros vagones, los cuales han caído cuatro metros por un talud. Uno de los fallecidos es el maquinista de este tren de alta velocidad.
El tren Iryo descarriado en
El tren Iryo descarriado en Adamuz, Córdoba, y que ha ocasionado el posterior choque con el Alvia. La fotografía ha sido cedida por @eleanorinthesky via X. / Captura de pantalla

Las autoridades informan con incertidumbre sobre lo ocurrido

  1. El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha comparecido ante los medios sobre el terreno tras el accidente para actualizar la información conocida hasta la fecha. En ese momento, se conocía que “parte de uno de los trenes ha llegado a caer por un talud de cuatro metros”. Posteriormente, Óscar Puente ampliaría esta información al conocerse que los vagones que habrían caído pertenecían el Alvia. Concretamente, los dos primeros coches.
El consejero de Sanidad, Presidencia
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informa a los medios de comunicación sobre la situación de emergencia tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, a 19 de enero de 2026 en Adamuz, Córdoba. / Francisco J. Olmo - Europa Press
  1. El ministro de Transportes, Óscar Puente, informaba a través de X sobre el accidente hasta las 00:45 horas, cuando ha comparecido ante los medios de comunicación. Ha sido entonces cuando ha notificado la rareza del accidente, ha lamentado las víctimas y ha explicado lo sucedido.
El ministro de Transporte, Óscar
El ministro de Transporte, Óscar Puente, informa a través de la red social X sobre el descarrilamiento en Adamuz, Córdoba. / Captura de pantalla
  1. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comparecido ante los medios antes de acudir a la zona cero de la catástrofe. En esas declaraciones a la prensa, ha insistido en la dificultad de las labores de emergencia durante la noche, así como en que la cifra de fallecidos era bastante probable que se incrementase conforme pasan las horas.
El presidente de la Junta
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparece ante los medios tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) FRANCISCO J.OLMO- EUROPA PRESS 19/1/2026

Los pasajeros de los trenes de alta velocidad, atendidos en las estaciones andaluzas

  1. Una multitud de personas han sido atendidas en distintas estaciones de Andalucía, las cuales han permanecido abiertas durante la noche. Hasta Sevilla, Málaga, Huelva y Córdoba se han trasladado distintas personas buscando información sobre familiares que viajaban en los trenes.
Multitud de personas se han
Multitud de personas se han acercado hasta las estaciones de tren en busca de información sobre familiares y amigos. / REUTERS - Alex Gallegos
  1. La cifra de fallecidos sigue en aumento. Tras seis horas del accidente, ya son 24 las víctimas mortales y una treintena los heridos atendidos en distintos hospitales, 15 de ellos de gravedad. Pese a que han sido seis los centros hospitalarios hasta donde se han desplazado a los heridos, el hospital Reina Sofía de Córdoba ha atendido al grueso de los afectados.
Coordinación de los equipos emergencias
Coordinación de los equipos emergencias en el Polideportivo de Adamuz para socorrer a los heridos y fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal, a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, España). / Francisco J. Olmo - Europa Press
  1. Tras el incidente, Adif informaba a través de su canal de X de la cancelación de las conexiones entre Andalucía y Madrid durante el lunes 19 de enero. A raíz de lo sucedido, hasta casi las tres de la madrugada se han habilitado autobuses en Madrid con dirección hacia distintos puntos de Andalucía para transportar a las personas en tierra. Se calcula que alrededor de 200 trenes se han visto afectados por el descarrilamiento entre el domingo y el lunes.
Decenas de personas haciendo cola
Decenas de personas haciendo cola en las oficinas de Renfe, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 18 de enero de 2026, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press
  1. Las compañías ferroviarias se han comunicado vía X con los usuarios afectados, en un primer momento, informando con sendas notas de prensa de lo sucedido. A continuación, tanto Iryo como Adif han puesto a disposición de quien así lo desee teléfonos de emergencia a los que acudir para solicitar información sobre familiares. En el caso de la compañía italiana, el número habilitado en un primer momento ha sido el 910 15 00 00, pero luego ha derivado al 900 001 402, como la vía de comunicación para informarse sobre la situación de las víctimas; mientras que Adif indica que su teléfono es el 900 10 10 20.
A través de X, Iryo
A través de X, Iryo y Adif han notificado lo sucedido con sus trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba. / Capturas de pantalla
  1. Una mujer explica a los medios de comunicación que espera a su hija, pasajera de uno de los trenes con destino Huelva, en el vagón cuatro. “Ella tuvo que romper la ventana para poder salir”, relata la madre en la estación de Huelva. Según informaba, no sabía todavía cómo iba a poder llegar su hija hasta la localidad donde residen, dado que cuando se personó en la estación, cerraron las oficinas de Renfe y se fueron, según cuenta.
Una familiar de uno de
Una familiar de uno de los pasajeros del tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, atiende a los medios de comunicación en la estación de trenes de Huelva. / Europa Press - Clara Carrasco

