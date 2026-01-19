España

La pastelería más antigua de Sevilla, con más de 140 años de historia y especializada en torrijas, merengues y tocino de cielo

Por La Campana, la confitería con más solera de la ciudad hispalense, han pasado ya cuatro generaciones

Guardar
Postres tradicionales de La Campana,
Postres tradicionales de La Campana, en Sevilla. (Facebook)

La esencia de los dulces tradicionales sevillanos ha conseguido sobrevivir al paso de los años, gracias en parte a establecimientos, algunos centenarios, que nos hacen viajar en el tiempo con sus irresistibles aromas y sus espectaculares vitrinas. Son lugares para entrar y dejarse llevar, para saborear el tocino de cielo, los cortadillos de cidra, las tejas de almendra… y un dulcísimo etcétera.

En pleno casco histórico de Sevilla aún sobrevive un negocio que es historia viva de la ciudad, la pastelería que ostenta el honor de ser la más antigua en funcionamiento de toda la capital andaluza. Un espacio donde el tiempo se ha detenido y que derrocha solera por los cuatro costados.

Interior de la confitería La
Interior de la confitería La Campana. (Facebook)

La confitería La Campana fue fundada en 1885 por el maestro pastelero Antonio Hernández Merino, parte de la primera generación al frente del negocio. Son cuatro ya las que han pasado por La Campana, una tradición que ha pasado de abuelos a nietos, de padres a hijos, hasta llegar al día de hoy. La confitería se encuentra en pleno centro de Sevilla, en uno de los enclaves más fotografiados de toda la ciudad hispalense, a la entrada de la conocida calle Sierpes.

Su larga vitrina muestra todo un festival de confitería tradicional, con postres que respetan las fórmulas centenarias de la dulcería sevillana. Los merengues, las tortas de polvorón, las lenguas de almendra o las yemas sevillanas son algunos de los dulces más tradicionales de esta antiquísima confitería. También son muy populares los artículos de temporada como las torrijas en Semana Santa, los roscos de Reyes en Navidad y los panellets en Todos los Santos.

Entrada de la clásica confitería
Entrada de la clásica confitería La Campana. (Wikimedia Commons)

Por su interior han pasado figuras clave de la política, las artes, la literatura y la cultura sevillanas, y también era visitada con frecuencia por el elenco de actores y actrices del cercano y desaparecido Teatro imperial. Fueron incluso proveedores de la Casa Real, lo cual atestigua un gran escudo dorado en su pared.

A día de hoy, La Campana original ha sumado otros locales en la ciudad, uno de ellos ubicado en la Avenida de la Constitución y otro en el Centro Comercial Lagoh. Asimismo, han desarrollado su propio catering para eventos.

Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

Las torrijas de La Campana

Como no podía ser de otra manera encontrándonos en la capital costalera, la historia de La Campana se encuentra íntimamente entrelazada con la Semana Santa sevillana. Tanto que hay una tradición histórica que las une. José y Carlos Hernández, segunda generación de confiteros al frente de este negocio, fueron hermanos de la Soledad de San Buenaventura y de Montesión y crearon un ritual con los dulces más característicos de la Semana de Pasión sevillana: las torrijas.

Se cuenta que, cuando las procesiones pasaban por las puertas del local, uno de los dependientes se metía bajo los faldones del paso, bandeja de torrijas recién hechas en mano. Entraba por uno de los lados y salía por el otro, con las manos vacías. Aquello se convirtió en una costumbre casi sagrada cuando sus cofradías paraban en la puerta de La Campana.

Temas Relacionados

SevillaPostresRestaurantes SevillaRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Valencia este 19 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárase antes de salir: Este

Todo lo que se sabe del accidente ferroviario en Adamuz: un descarrilamiento “tremendamente extraño”, una casualidad funesta y dos vagones con 53 personas que caen por un terraplén

Las víctimas mortales se elevan a 24 y son 73 los heridos a causa del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba

Todo lo que se sabe

Las principales imágenes y vídeos del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

El suceso que implica a dos trenes de alta velocidad, un Alvia y un Iryo, deja 24 víctimas mortales y una treintena de heridos, 15 de ellos graves

Las principales imágenes y vídeos

El acróbata de Ciudad Real con el Récord Guinness en saltos mortales que ahora intenta un nuevo reto para ayudar a la lucha contra el cáncer: “Una forma de dar visibilidad”

Este entrenador de acrobacias ha diseñado un reto para este 2026 en el que cada día debe añadir un ‘burflip’ más que el día anterior, con el objetivo de recibir donaciones para la investigación contra la enfermedad

El acróbata de Ciudad Real

El campo recibe con cautela las propuestas de Sánchez para el relevo generacional: “No se resuelve con anuncios, sino con decisiones valientes”

Entre las medidas anunciadas por el presidente, destacan la creación de un banco de 17.000 fincas para los jóvenes y destinar un 10% de la PAC a solucionar esta problemática

El campo recibe con cautela
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe del accidente ferroviario en Adamuz: un descarrilamiento “tremendamente extraño”, una casualidad funesta y dos vagones con 53 personas que caen por un terraplén

Las principales imágenes y vídeos del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

El desafío de Pedro Sánchez para justificar el envío de militares a Ucrania: “No es la misión que suele hacer España porque son unidades que pueden entrar en combate”

Los líderes europeos estudian cómo frenar a Trump en Groenlandia entre llamamientos a usar el ‘bazuca comercial’: “Volver a la normalidad es imposible”

Todo queda en familia en Móstoles: tres matrimonios y dos hijas de exconcejales en el Gobierno de la segunda ciudad más importante de la Comunidad de Madrid

ECONOMÍA

El campo recibe con cautela

El campo recibe con cautela las propuestas de Sánchez para el relevo generacional: “No se resuelve con anuncios, sino con decisiones valientes”

¿Cuánto dinero público se gasta en España cada día? Así se financian servicios como sanidad, educación o defensa

Internet, móviles y plataformas de streaming más caras en 2026: las grandes telecos disparan sus tarifas hasta un 8%

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival