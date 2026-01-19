CCOO y UGT piden “total transparencia” en la investigación de las causas del descarrilamiento del tren en Adamuz

UNA SUPERVIVIENTE DEL ACCIDENTE FERROVIARIO DE ADAMUZ

Los sindicatos CCOO y UGT han pedido que se investiguen “de manera exhaustiva” las causas del descarrilamiento de trenes que se produjo este domingo cerca de la localidad cordobesa de Adamuz, un siniestro en el que han fallecido, al menos, 39 personas y ha dejado decenas de heridos, algunos de ellos de gravedad.

“Es imprescindible que se investiguen las causas de este trágico suceso, con total transparencia y rigor, para depurar las responsabilidades que correspondan y, sobre todo, para garantizar que se adopten todas las medidas necesarias que eviten que un accidente de estas características vuelva a repetirse”, ha señalado en un comunicado el sector ferroviario de CCOO.

Desde UGT también han exigido una investigación “exhaustiva” y que se refuercen las medidas de seguridad para evitar una nueva tragedia. “La seguridad en el transporte público es un elemento esencial de garantía de derechos, protección de la vida y cohesión territorial”, ha precisado el sindicato. Recuerda, además, que los trabajadores que, como consecuencia de este suceso y de las incidencias o limitaciones de movilidad asociadas, no puedan acceder a su centro de trabajo o transitar por las vías necesarias para acudir al mismo (con independencia del medio de transporte utilizado), tienen derecho a un permiso retribuido de hasta cuatro días, sin pérdida de salario.

Imagen de uno de los trenes implicados en el accidente cerca de Adamuz, en Córdoba. (REUTERS/Susana Vera)

El accidente del domingo se produjo a las 19:39 horas, cuando un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga una hora antes con destino a Madrid y 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló. Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.

En esos dos vagones que han caído por el terraplén viajaban 53 personas, por lo que la cifra de fallecidos puede aumentar. De momento, la UME, la Guardia Civil y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) participan en la búsqueda de personas.

Despliegue de efectivos de emergencia

Por otro lado, la Guardia Civil ha abierto oficinas en las comandancias de Córdoba, Huelva, Málaga, Madrid y Sevilla para que los familiares directos del accidente acudan a denunciar y aportar muestras de ADN que sirvan para cotejar con las personas fallecidas y proceder a su identificación.

El siniestro ha causado una profunda conmoción en toda España, cuyas principales instituciones, estatales, autonómicas y locales, han rendido homenaje este lunes a las víctimas convocando minutos de silencio a mediodía. Además, presidentes de todo el mundo han trasladado su pésame y solidaridad.