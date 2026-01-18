Estos son los vuelos cancelados y desviados en Tenerife por el temporal que arrecia en Canarias

Imagen de archivo de nubes bajas por una borrasca, a 6 de junio de 2023, en La Palma. (Europa Press)

El temporal que arrecia sobre Canarias este domingo ha provocado 11 desvíos y 17 cancelaciones en el aeropuerto de Tenerife Norte hasta las 13.00 horas. El viento, la lluvia y una densa niebla están complicando la jornada. No obstante, por el momento no ha habido más incidencias en el resto de aeropuertos de Canarias por meteorología adversa, conforme indican desde Aena.

Entre los vuelos desviados, todos salvo uno que regresó a Gran Canaria han acabado aterrizando en Tenerife Sur. Se trata de dos vuelos que partieron de Gran Canaria, uno de Bilbao, tres de Madrid, uno de Barcelona, uno de Alicante y uno de El Hierro.

Los vuelos cancelados son uno con salida desde El Hierro, dos de Gran Canaria, uno de Fuerteventura, uno de Lanzarote y cinco de La Palma; además de uno que tenía previsto despegar desde Tenerife Norte rumbo a Bilbao, tres a La Palma, uno a Fuerteventura y dos a El Hierro.

Un apagón en La Gomera

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha informado este domingo que la isla de La Gomera ha registrado un apagón general con un cero energético a las 12.13 horas que ha afectado a 15.610 suministros. No obstante, a las 15:10 horas el Cabildo informaba de que se había restablecido el suministro eléctrico en la isla casi en su totalidad. Pasadas las cuatro y meda de la tarde, aún quedan 1.233 usuarios en Vallehermoso y 227 en Agulo sin suministro eléctrico.

Canarias mantiene activas las alertas por viento y mala mar

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualiza la situación y mantiene la alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago desde las 10:00 horas de este domingo. “Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA)”, apunta el Gobierno regional a través de un comunicado.

Durante la primera mitad de esta jornada, se ha registrado mal estado del mar con ola de hasta 5 metros. No obstante, las principales consecuencias del temporal son el viento y la lluvia. En la estación meteorológica de Izaña, en el Parque Nacional del Teide, se ha registrado una racha de viento de 131 kilómetros por hora, la más alta del país, además de las segundas mayores precipitaciones del país en esta jornada. En concreto, se habían acumulado hasta las 12.10 horas de este domingo 34,8 litros por metro cuadrado, solo superado por el aeropuerto de Menorca, con 40 litros.

No obstante, las lluvias son fuertes en el resto de la isla. El segundo mayor resgistro es de 32,4 litros/metro cuadrado de la Vega de San Mateo, y los 29,4 en Llano de los Loros-La Laguna. También figuran en la lista de la Aemet las diez mayores precipitaciones acumuladas Puntagorda (26,4 litros/m2), Tejeda (24,1 litros/m2), aeropuerto Tenerife Norte (23,5 litros/m2) y el Roque de los Muchachos (22,6 litros/m2).

En cuanto al viento, en las estadísticas nacionales de la Aemet destacan las rachas registradas en las estaciones de Canarias.En el Alto de Igualero-Vallehermoso, el viento ha alcanzado los 98 kilómetros por hora, en el aeropuerto de Tenerife Norte, 95, en Las Cañadas del Teide, 93, en Arure, 85, en Pájara y el aeropuerto de La Palma, 84, en Haría, 82, en el Llano de los Loros-La Laguna, 79, y en El Pinar-La Dehesa, 77.