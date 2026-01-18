La Gomera sufre un nuevo apagón general en toda la isla

La Gomera, Islas Canarias. (Adobe Stock)

La isla de La Gomera ha registrado este domingo un cero energético que ha dejado sin suministro eléctrico a todo su territorio. El apagón, que ha afectado a unas 15.610 personas residentes de la isla, se ha producido a las 12.13 horas, según ha informado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado, a través de su cuenta oficial de la red social X, que tras el incidente ha recibido una llamada de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, con quien se mantiene un seguimiento directo de la situación. Asimismo, Clavijo ha indicado que, en estos momentos, se han iniciado los procesos de restauración de la red eléctrica en la isla, aunque no ha especificado el tiempo estimado para la normalización completa del servicio. Por el momento, más de 4.000 afectados ya han recuperado el suministro.

Endesa advierte que el restablecimiento de la electricidad será “lento”

Además, desde el Cabildo de La Gomera han aclarado que el apagón se ha producido como consecuencia de una desestabilización en uno de los generadores de la central eléctrica de El Palmar, ubicada en el municipio isleño de San Sebastián. De acuerdo con la corporación insular, el problema técnico ha obligado a estabilizar el generador afectado por motivos de seguridad, lo que ha desencadenado la caída del resto de los grupos de generación y, con ello, la interrupción general del suministro eléctrico.

Sin embargo, la incidencia no solo ha afectado a la red eléctrica, sino también a los servicios de telecomunicaciones, lo que ha provocado problemas en la cobertura de los teléfonos móviles en distintos puntos de la región. Ante esto, la compañía Endesa ha puesto en marcha dos grupos de generación en la central de El Palmar para comenzar la reposición del servicio.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha confirmado que la recuperación del suministro se realizará de forma progresiva. Pero Endesa ha advertido de que el restablecimiento será “lento”, para evitar nuevas inestabilidades en el sistema eléctrico que puedan derivar en otro colapso.

Y este no es un caso aislado. Hace dos años, en julio de 2023, la isla ya sufrió un cero energético, a consecuencia de un incendio en la misma Central Eléctrica de El Palmar. En ese momento, el Gobierno de Canarias puso una sanción de más de 12 millones de euros a la Unión Eléctrica de Canarias Generación (Unelco) por una infracción administrativa muy grave.