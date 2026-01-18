España

La Gomera sufre un nuevo apagón general en toda la isla

La región ha registrado un cero energético a las 12.13 horas, y aún no se han concretado las causas exactas que han provocado el fallo

Guardar
La Gomera, Islas Canarias. (Adobe
La Gomera, Islas Canarias. (Adobe Stock)

La isla de La Gomera ha registrado este domingo un cero energético que ha dejado sin suministro eléctrico a todo su territorio. El apagón, que ha afectado a unas 15.610 personas residentes de la isla, se ha producido a las 12.13 horas, según ha informado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado, a través de su cuenta oficial de la red social X, que tras el incidente ha recibido una llamada de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, con quien se mantiene un seguimiento directo de la situación. Asimismo, Clavijo ha indicado que, en estos momentos, se han iniciado los procesos de restauración de la red eléctrica en la isla, aunque no ha especificado el tiempo estimado para la normalización completa del servicio. Por el momento, más de 4.000 afectados ya han recuperado el suministro.

Endesa advierte que el restablecimiento de la electricidad será “lento”

Además, desde el Cabildo de La Gomera han aclarado que el apagón se ha producido como consecuencia de una desestabilización en uno de los generadores de la central eléctrica de El Palmar, ubicada en el municipio isleño de San Sebastián. De acuerdo con la corporación insular, el problema técnico ha obligado a estabilizar el generador afectado por motivos de seguridad, lo que ha desencadenado la caída del resto de los grupos de generación y, con ello, la interrupción general del suministro eléctrico.

Sin embargo, la incidencia no solo ha afectado a la red eléctrica, sino también a los servicios de telecomunicaciones, lo que ha provocado problemas en la cobertura de los teléfonos móviles en distintos puntos de la región. Ante esto, la compañía Endesa ha puesto en marcha dos grupos de generación en la central de El Palmar para comenzar la reposición del servicio.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha confirmado que la recuperación del suministro se realizará de forma progresiva. Pero Endesa ha advertido de que el restablecimiento será “lento”, para evitar nuevas inestabilidades en el sistema eléctrico que puedan derivar en otro colapso.

Y este no es un caso aislado. Hace dos años, en julio de 2023, la isla ya sufrió un cero energético, a consecuencia de un incendio en la misma Central Eléctrica de El Palmar. En ese momento, el Gobierno de Canarias puso una sanción de más de 12 millones de euros a la Unión Eléctrica de Canarias Generación (Unelco) por una infracción administrativa muy grave.

Temas Relacionados

Energías EspañaApagón en EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los líderes europeos rechazan los planes de Trump sobre Groenlandia y defienden su operación militar: “No supone ninguna amenaza para nadie”

Francia solicita el instrumento anti-coerción en respuesta a las amenazas arancelarias del presidente estadounidense

Los líderes europeos rechazan los

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 18 enero de 2026

Como cada domingo, aquí están los números afortunados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los resultados ganadores

La tarifa de la luz en España para este lunes

El contexto económico internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

La tarifa de la luz

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once: Sorteo 2 del 18 de enero de 2026

Con las loterías de Juegos Once, parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Los números que dieron fortuna

Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma por favorecer a presos a cambio de dinero: introducían móviles y objetos de lujo en la prisión

El juez decreta prisión provisional para el funcionario de mayor rango y para una supuesta cómplice, allegada de un interno

Detienen a dos funcionarios de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detienen a dos funcionarios de

Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma por favorecer a presos a cambio de dinero: introducían móviles y objetos de lujo en la prisión

Feijóo hace frente común con sus barones y firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

El Supremo multa a una madre por ignorar una orden judicial e impedir que sus hijos vean a sus abuelos: seis euros diarios durante seis meses

La Unidad canina de la Guardia Civil encuentra a la mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, en buen estado físico

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 18 enero de 2026

La tarifa de la luz en España para este lunes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once: Sorteo 2 del 18 de enero de 2026

Comprueba los resultados del Sorteo 2 la Triplex de la Once este domingo 18 de enero

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de HOY, domingo 18 de enero de 2026

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante