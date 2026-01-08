La patronal del transporte CETM exige seguridad para los camioneros en las protestas

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha exigido a las autoridades "nacionales y europeas" que garanticen el derecho a la libre circulación de mercancías y la seguridad de los camioneros ante los cortes de carreteras que realizan agricultores y ganaderos a ambos lados de la frontera con Francia.

En una nota remitida este jueves, la CETM ha advertido de que el sector "está al límite" y no puede resistir más esta situación, que se viene repitiendo desde hace semanas, y que convierte una y otra vez al transporte de mercancías en "rehén de conflictos ajenos".

"Queremos dejar claro que respetamos el derecho a la protesta y entendemos el malestar de otros sectores, pero también exigimos respeto para los transportistas, que llevan demasiados años siendo perjudicados" por estos conflictos, añade.

Cada corte de carretera supone "camiones parados durante horas o días, mercancías perdidas, incumplimientos contractuales, penalizaciones económicas y conductores atrapados sin servicios básicos, sin información y sin soluciones".

"El transporte no es responsable de los problemas del sector agrario, ni de la inacción política, ni de la falta de respuestas estructurales. Sin embargo, es el eslabón más vulnerable y el más fácil de bloquear", lamenta la CETM.

Por ello, la patronal ha optado por hacer un llamamiento a quienes se manifiestan estos días, para entiendan también la situación de los transportistas, que no son "el enemigo", sino trabajadores "que también luchan por sobrevivir en un entorno cada vez más hostil, con costes disparados, márgenes mínimos y una presión constante".

Bloquear carreteras no soluciona sus problemas, pero sí agrava los nuestros, dicen. EFECOM