El verdadero motivo de la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh: propuso un dúo con Amaia Montero y ella no quiso

El grupo La Oreja de Van Gogh. (FERNANDO SÁNCHEZ / EUROPA PRESS).

La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh se convirtió en uno de los terremotos musicales más comentados de 2025. Durante meses, el silencio y los comunicados escuetos alimentaron todo tipo de teorías, pero ahora distintas informaciones publicadas por LOC, el suplemento cultural de El Mundo, han permitido reconstruir cómo se gestó realmente una ruptura que llevaba tiempo fraguándose en la sombra.

El punto de inflexión se sitúa en una fecha muy concreta: el 22 de junio de 2024. Aquella noche, Amaia Montero reapareció de forma inesperada sobre el escenario del estadio Santiago Bernabéu durante un concierto de Karol G. Su interpretación de Rosas no solo emocionó al público, sino que supuso su regreso simbólico a la primera línea tras años apartada de la música por problemas de salud. A partir de ese momento, dentro de La Oreja de Van Gogh comenzó a tomar forma una idea que parecía tan atractiva como delicada: celebrar el 30 aniversario del grupo con Amaia de nuevo al frente, al menos en una serie de conciertos especiales.

Amaia Montero en el concierto de Karol G (Instagram)

Sin embargo, la banda ya tenía vocalista. Leire Martínez llevaba 17 años siendo la voz del grupo y, según las informaciones publicadas, fue informada de esos planes desde el inicio. Lejos de mostrar rechazo, la cantante planteó una alternativa conciliadora: compartir escenario con Amaia y unir pasado y presente del grupo en una celebración conjunta. Esa opción, sin embargo, no prosperó. Amaia rechazó cantar junto a Leire y el resto de los miembros apoyaron su postura, lo que dejó a la vocalista fuera del proyecto conmemorativo.

La tensión acumulada desembocó en una decisión drástica. El 14 de octubre de 2024, La Oreja de Van Gogh anunció oficialmente la separación a través de un comunicado en redes sociales. Según el citado medio, el texto fue redactado y publicado sin el consentimiento ni la firma de Leire, que tampoco fue avisada previamente. Para ella, la ruptura fue tan repentina como irrevocable.

El conflicto no se limitó únicamente al cambio de vocalista. Tal y como explicó David Insua en El Despertador de RNE, tampoco todos los miembros del grupo veían con buenos ojos el regreso de Amaia en esas condiciones. Pablo Benegas, guitarrista y uno de los fundadores, expresó dudas sobre si su amiga estaba preparada para afrontar la enorme presión mediática de una vuelta tan expuesta.

Su postura, motivada por la preocupación, no fue compartida por el resto y acabó alejándole del nuevo rumbo del grupo. De hecho, en diciembre se constituyó una nueva sociedad vinculada a La Oreja de Van Gogh que no incluye a Benegas en su estructura operativa, consolidando su salida del núcleo de decisión.

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh.

El grupo mantiene sus planes

Mientras tanto, la banda decidió seguir adelante con esta nueva etapa. Las imágenes de ensayos y las actuaciones recientes, como la aparición en el programa musical de Nochevieja de RTVE, evidencian que el proyecto continúa, y la respuesta del público ha sido contundente: las entradas para los conciertos anunciados se están vendiendo con rapidez. El regreso de Amaia también ha venido acompañado de nuevos lanzamientos, como Todos estamos bailando la misma canción, que acumula ya cifras destacadas en plataformas digitales.

En paralelo, Leire Martínez ha sabido transformar un final abrupto en un nuevo comienzo. Apenas unos meses después de su salida, debutó en solitario con Mi nombre, un tema que supera las diez millones de reproducciones en Spotify y que marcó el inicio de una etapa creativa más personal. Desde entonces, trabaja en su primer álbum, un proyecto que, según quienes han podido escucharlo, muestra una faceta más libre y autoral, algo que ella misma ha reconocido que no pudo desarrollar plenamente durante su etapa en la banda.

Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh en 'La casa de la música RTVE' (RTVE).