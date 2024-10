La Oreja de Van Gogh anuncia su ‘ruptura’ con Leire Martínez: “No hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de ver el grupo”

Leire Martinez, de la La Oreja de Van Gogh en Starlite Occident de Marbella (Europa Press)

La Oreja de Van Gogh y Leire Martínez, su vocalista principal, “seguirán caminos separados”. La banda ha anunciado la separación en un comunicado en redes sociales en el que habla de “diferencias” y de “decisiones difíciles” después de 17 años juntos. La noticia llega después de los rumores que apuntaban a un posible regreso de Amaia Montero, cantante de la banda en sus notorios inicios, que volvió a pisar los escenarios junto a Karol G el pasado mes de julio para interpretar, junto a la colombiana, una de las canciones históricas de la banda.

“Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados”, comenzaba el comunicado que el grupo español ha compartido en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

“La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”, continúa el mensaje. “Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada”, concluyen.

La decisión se produce después de diversas declaraciones en las que Leire hablaba de “ninguneo” y de “faltas de respeto” con respecto a su posición en la banda. Tras la reaparición de Amaia Montero en el Santiago Bernabéu, enclave en el que interpretó Rosas junto a Karol G (que se encontraba en el templo blanco con su gira Mañana será bonito), la ya exvocalista de La Oreja de Van Gogh tuvo que enfrentarse a una oleada de preguntas sobre el posible retorno de Montero.

“Me sorprende que 16 años después todavía tenga que contestar por Amaia y que se me siga preguntando por ella... Ha tenido que quedar algo sin resolver. Y sí, me afecta, pero en la medida en que yo quiera que estas cosas me afecten, porque ya he aprendido. Pero lo que no me gusta son las faltas de respeto”, dijo en una entrevista en Cara a Cara -un programa de Navarra Televisión- el pasado mes de septiembre.

“Que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Pero lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso”, señaló. “Yo no me planeo que eso pase. Pero si fuese verdad o no, si puede pasar o no... Es el grupo el que tiene que decidir si eso va a ser así o no”, aclaró tajante. Aunque Montero aclaró que su retorno a la música iba a ser “en solitario”, Leire no dudó en mostrarse molesta por las constantes comparaciones y por la sombra de la cantante original de la banda que parece perseguirle desde que se incorporó al grupo.

“A mí lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios de ‘ah, pues qué bien que vuelva’, ‘qué estupendo’, ‘qué maravilloso’.... Por que yo digo ‘¿y yo?’. Porque parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo. Llevo 16 años en el grupo... Digo ‘joder, sí que me resulta feo’, es como si no importara para nada”, aseveró.

“No me merezco eso. Entiendo cuál es el juego y que ha habido cierto interés en poner el foco en nosotras cuando creo que esta historia no da para más. Ella estuvo y lo hizo súper bien. Es carismática, maravillosa... Y después decidió dejar el grupo y entré yo. ¡Ya está! La historia no da para más... Y me sorprende que se quiera alimentar”, concluyó.

Dado que el comunicado apunta a los “caminos separados” entre ambos, La Oreja de Van Gogh parece que quiere mantenerse en la senda de la música, aunque habrá que esperar para ver qué decisión toman. La España millennial llora, aunque no sea en la madrugada de un 20 de enero saliendo de un tren.

Las lágrimas de Leire en el final de gira

El anuncio de la ruptura entre ambas partes se produce después del final de gira de La Oreja de Van Gogh, que hace unos días ofrecía su último concierto en Zaragoza con motivo de las Fiestas del Pilar. Leire Martínez se emocionó al ver a todo el público entonando Rosas, y las lágrimas le caían por las mejillas. El vídeo, que ya está circulando por redes sociales como un preludio a la tragedia, se ha convertido en una suerte de estampilla, pues ha sido la última vez que la vocalista ha pisado el escenario junto al resto de la banda.

#Zaragoza tuvo la gran suerte de ser la última ciudad en disfrutar de #Leire cantando uno de los himnos de La Oreja de Van Gogh.



Tras 17 años es de justicia decir que Leire es La Oreja de Van Gogh y La Oreja de Van Gogh es Leire. pic.twitter.com/iJnw822ZpF — Pablo Puey Royo (@PabloPueyRoyo) October 14, 2024