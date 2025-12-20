Leire Martínez anuncia su regreso a Colombia con el ‘Aquella Niña Tour’ y un nuevo álbum en solitario: conozca fechas y precios de boletería

Leire Martínez anuncia su primera gira solista, Aquella Niña Tour, con conciertos en Colombia en mayo de 2026 - crédito cortesía Gus Rincón

El panorama de conciertos en Colombia continúa sumando nombres para su programación de 2026, y uno de los más recientes es la llegada al país de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh y que alcanzó popularidad en territorio ibérico por sus presencias en Operación Triunfo y Factor X.

La artista anunció las fechas de Aquella Niña Tour, su primera gira de conciertos en solitario desde que se anunciara en octubre de 2024 su salida de La Oreja de Van Gogh, justo un año antes de confirmar el regreso de su cantante original, Amaia Montero.

Leire brindará dos conciertos en territorio colombiano el 14 de mayo en el Teatro El Tesoro de Medellín, y el 15 de mayo en el Teatro Astor Plaza de Bogotá. Dicha gira coincidirá con el lanzamiento de su debut solista Historias de aquella niña, previsto para el 20 de febrero de 2026 bajo Sony Music.

Las entradas ya están disponibles en la página de Ticketshows. La expectativa por el concierto fue calificada como “altísima”. El comunicado concluyó que “más que un recorrido de fechas, Aquella Niña Tour se perfila como un fenómeno musical de alto impacto que reafirma la vigencia de Leire Martínez en el pop en español y marca el inicio de una nueva etapa en su carrera artística”.

El itinerario incluye conciertos en Estados Unidos, con fechas en Nueva York (22 de mayo, Gramercy Theatre), Miami (23 de mayo, La Scala), Houston (24 de mayo, Stamford Civic Center) y Los Ángeles (27 de mayo, The Belasco). Estas presentaciones, según el comunicado, “reflejan la proyección internacional de la artista y su indiscutible conexión con el público hispano alrededor del mundo”.

El repertorio de la gira alternará canciones del nuevo álbum con reversiones de clásicos de La Oreja de Van Gogh - crédito @leiremo_oficial/Instagram

“Nos vamos de gira por España y América!! Me muero de emoción”, expresó Leire en sus redes sociales al revelar el itinerario de su gira internacional para 2026.

La transición de Leire Martínez a solista representó un cambio significativo tras casi dos décadas al frente de una de las bandas más influyentes del pop rock en español. El nuevo álbum, según el comunicado, “explora con honestidad temas como la memoria, la identidad y la resiliencia emocional”, y aspira a posicionarse como un testimonio de su crecimiento artístico.

De esta producción se conocen a la fecha cuatro cortes de difusión: Mi nombre (inspirado en los sentimientos encontrados que le produjo su salida de La Oreja de Van Gogh), No se me da bien odiarte, Tres deseos y Tonto por ti.

En cuanto al repertorio del Aquella Niña Tour, el equipo de Leire Martínez adelantó que se trabajó en armar un repertorio donde los temas de Historias de Aquella Niña se alternen con algunas reversiones de los clásicos de La Oreja de Van Gogh, y particularmente en los que Leire aportó su voz como El Último Vals o Inmortal.

Leire Martínez y su “venganza” contra La Oreja de Van Gogh en ‘Operación Triunfo’

Leire Martínez interpretó su sencillo Mi nombre junto a concursantes de Operación Triunfo, generando comentarios sobre su relación con su antigua banda - crédito Europa Press

Mientras grababa su debut solista, Leire fungió como jurado en Operación Triunfo, el mismo programa en el que dio sus primeros pasos en la industria musical. En ese momento se produjo un singular momento que coincidió con el regreso de Amaia Montero a la banda tras 17 años.

Durante el reparto de temas para la gala del día, se le dijo a los concursantes que tendrían que interpretar junto a Leire la canción grupal de la semana, que resultó ser Mi nombre, su primer sencillo solista.

Al revelar la noticia a los concursantes, la directora de casting Noemí Galera hizo saber que la actuación con Leire tendría lugar “en una semana en la que hay que darle muchísimo cariño a Leire, que lo sepáis”, afirmando que han ocurrido “cosas”, haciendo referencia al anuncio del retorno de Amaia. El gesto fue visto en redes sociales como la “venganza” de Leire contra su antigua banda, por el modo en que se produjo su salida del proyecto.