Viajes

El balcón de vértigo de Madeira: un mirador de cristal y las mejores vistas del Atlántico en el cabo más alto de Europa

Con 580 metros de altura y un skywalk suspendido sobre el vacío, este acantilado es la gran atracción de la isla portuguesa, regalando paisajes únicos, emociones intensas y una experiencia inolvidable

Guardar
Cabo Girão, en Madeira
Cabo Girão, en Madeira (Visit Madeira).

En el corazón del Atlántico, la isla portuguesa de Madeira se ha ganado a pulso el sobrenombre de “Jardín del Atlántico”. Su exuberante vegetación, sus abruptos paisajes y una costa recortada de acantilados convierten este destino en uno de los más impactantes de Europa para los amantes de la naturaleza y los viajeros en busca de emociones. Pero entre todos sus rincones mágicos, hay un lugar que desafía al vértigo y regala las mejores vistas de la isla: Cabo Girão.

Situado en el municipio de Câmara de Lobos, Cabo Girão presume de ser el cabo más alto de Europa y una de las atracciones más buscadas de Madeira. Tanto si el cielo está despejado como si las nubes envuelven la cima, acercarse hasta aquí es descubrir un paisaje de altura, donde el mar y la montaña se funden en un espectáculo visual sobrecogedor. El vértigo es parte de la experiencia, pero también lo es la belleza salvaje de este balcón natural.

Un mirador suspendido sobre el Atlántico

Con 580 metros de altura, Cabo Girão no solo impone por su dimensión, sino por la sensación de asomarse al abismo. Su fama mundial se debe en gran parte al espectacular mirador de cristal —el conocido “skywalk”—, una plataforma suspendida sobre el vacío que ofrece una perspectiva única sobre los municipios de Câmara de Lobos y Funchal, rodeados de montañas y fajãs (terrazas agrícolas) que llegan hasta el mismo borde del mar.

Cabo Girão, en Madeira
Cabo Girão, en Madeira (Visit Madeira).

Desde este punto panorámico, el visitante puede admirar las pequeñas áreas de cultivo al pie del acantilado y, en días despejados, captar imágenes inolvidables del océano y del paisaje insular. Es, además, un lugar predilecto para la práctica de parapente y salto base, deportes que aprovechan la verticalidad del terreno para ofrecer experiencias extremas. Sin embargo, el acceso al mirador tiene un coste de 5 €, pero la recompensa es incalculable para quienes buscan la foto perfecta o la emoción de caminar sobre el vacío, con el Atlántico extendiéndose a sus pies.

Junto al mirador, el teleférico de Cabo Girão es otra de las grandes atracciones de la zona. Desde 2003, este funicular une la parte alta del acantilado con las fajãs do Cabo Girão, las terrazas de cultivo que se extienden casi hasta la orilla del mar. El trayecto, corto pero intenso, desciende casi en vertical y regala vistas cambiantes de acantilados, plataneras y el azul profundo del océano.

En origen, el teleférico fue ideado para facilitar el trabajo de los agricultores, que debían acceder a las tierras de cultivo situadas a los pies del acantilado. Hoy, es una experiencia imprescindible para quienes quieren sentir la isla desde otra perspectiva y disfrutar de un paseo por la playa o una comida con sabor local en los restaurantes de la zona.

Câmara de Lobos: esencia marinera y tradición

A solo unos minutos de Cabo Girão, el pueblo pesquero de Câmara de Lobos completa la visita con su atmósfera auténtica. Sus calles, la iglesia de São Sebastião y el pequeño puerto donde los barcos de colores descansan tras la faena dibujan una estampa única. Aquí vivió el descubridor de Madeira, João Gonçalves Zarco, y aquí también recaló Winston Churchill, que inmortalizó el paisaje en sus lienzos.

La ciudad de Portugal declarada Patrimonio de la Humanidad con casas incrustadas en un acueducto medieval.

Pasear por el mercado local, charlar con los pescadores o buscar la escultura de Churchill con su paleta de pintor es empaparse del espíritu de Madeira, donde la naturaleza y la vida cotidiana se funden en armonía.

Temas Relacionados

PortugalDestinos PortugalViajesViajes y TurismoTurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El barrio céntrico y modernista de Barcelona: dos obras de Gaudí y la casa de Marc Giró

Este barrio destaca como uno de los más cosmopolitas de la ciudad y cuenta con algunos de sus principales monumentos

El barrio céntrico y modernista de Barcelona: dos obras de Gaudí y la casa de Marc Giró

El increíble Parador en un convento del siglo IX que reabrirá este 2026: gastronomía y las mejores vistas a la Ribeira Sacra

Tras una inversión de 3,5 millones, el antiguo monasterio y palacio lucirá instalaciones renovadas, arte y gastronomía gallega, combinando confort y patrimonio en un enclave único

El increíble Parador en un convento del siglo IX que reabrirá este 2026: gastronomía y las mejores vistas a la Ribeira Sacra

La cueva secreta de Tarragona con una cascada en su interior y a la que se llega por una ruta de senderismo

En Capafonts, las montañas de Prades esconden este anfiteatro de piedra donde, tras las lluvias, el agua cae en cortina sobre una cavidad monumental, creando una de las rutas más sorprendentes de Cataluña

La cueva secreta de Tarragona con una cascada en su interior y a la que se llega por una ruta de senderismo

El pueblo de Lleida que es el corazón monumental de Cataluña: una universidad, murallas y la creación de la Generalitat

Iglesias góticas, porticados medievales y la universidad más emblemática del siglo XVIII hacen de esta ciudad un destino imprescindible para descubrir la esencia de Cataluña

El pueblo de Lleida que es el corazón monumental de Cataluña: una universidad, murallas y la creación de la Generalitat

Esta es la carretera con más curvas de España: 365 giros a través de acantilados e imponentes paisajes

Famosa por sus giros imposibles y sus tramos cerrados, la ruta entre Agaete y La Aldea de San Nicolás es mito entre motoristas y viajeros

Esta es la carretera con más curvas de España: 365 giros a través de acantilados e imponentes paisajes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox vuelve al Gobierno de Azcón con una vicepresidencia y tres consejerías: “Los aragoneses pidieron más Vox y es lo que va a haber”

Vox vuelve al Gobierno de Azcón con una vicepresidencia y tres consejerías: “Los aragoneses pidieron más Vox y es lo que va a haber”

PP y Vox sellan un acuerdo para gobernar en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón

Zapatero afea a María Corina Machado no haberse reunido con Sánchez: “En la vida es muy importante saber quién es agradecido”

Hacienda señala que Víctor de Aldama habría defraudado 1,6 millones de euros mediante el negocio de las mascarillas investigado en el ‘caso Koldo’

El PP vota que ‘no’ a la “prioridad nacional” y deja solo a Vox en el Congreso horas después de la investidura de Guardiola

ECONOMÍA

Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con los sueldos más altos

España puede alcanzar el 100% de producción de energía renovable 10 años antes que el resto de Europa

Vivir en España es cada vez más caro: los alimentos se disparan un 45% desde 2021 frente al 17% que suben los salarios

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

DEPORTES

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013

Davidovich habla sobre Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open: “Los dotes tenísticos los tiene, es cuestión de ponerlo en el buen camino para que sea un gran jugador”

La inversión millonaria de Jude Bellingham: compra un equipo, pero no es de fútbol