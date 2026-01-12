‘Sirat’ se queda sin el Globo de Oro a Mejor película de habla no inglesa, que se lo lleva la brasileña ‘El agente secreto’

Oliver Laxe, director de la película 'Sirat', se queda sin la estatuilla a Mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro 2026. / Archivo

El cine de Oliver Laxe se le atasca al audiovisual estadounidense. El español se queda sin estatuillas en la 83ª edición de los Globos de Oro en las dos categorías a las que estaba nominada. Sirat pierde ante El agente secreto, que se alza como Mejor película de habla no inglesa. Es la segunda vez que la película brasileña logra arrebatarle el galardón a la española de Laxe, después de que lo hiciera en los Critics Choice Awards.

Esta cuarta cinta del cineasta gallego era la primera que optaba a una nominación a los Globos de Oro, la antesala de los Oscar, en la categoría internacional. El denso sonido que posee la película, y que acompaña como un intérprete más a lo largo de las casi dos horas, también había sido nominado. Al inicio de la gala, el director llegó a la alfombra roja junto a Sergi López, protagonista de su película, con las esperanzas depositadas en ese cine que apuesta por nuevas tramas.

Las rivales de ‘Sirat’ en los Globos de Oro: ‘Un simple accidente’ partía como favorita

El reto de esta madrugada para Sirat ha sido en la gala de los Globos de Oro, una de las paradas más determinantes en la carrera hacia los Oscar. En esta edición, la cinta de Oliver Laxe ha competido en dos categorías: Mejor banda sonora, firmada por el francés Kangding Ray, y Mejor película de habla no inglesa. La nominación en la segunda de estas categorías sitúa a Laxe como el quinto cineasta español que logra disputar este galardón, junto a figuras como Carlos Saura, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar y Juan Antonio Bayona.

La competencia por el Globo de Oro ha resultado especialmente ajustada en el apartado de Mejor Película de habla no inglesa, debido al alto nivel de los cinco títulos rivales. Entre ellas, Un simple accidente destacaba como la opción de menor sorpresa en la quiniela, tras haber obtenido la Palma de Oro en Cannes y ganarse el aplauso unánime de la crítica, gracias a la dirección de Jafar Panahi y a la trama sobre el perdón y la venganza entre víctimas de torturas a manos de un régimen político como el iraní. El propio Panahi ha visto incrementada la visibilidad de su filme después de que un tribunal iraní le condenara a un año de prisión por “actividades propagandísticas”, debiendo residir actualmente en Francia.

Le seguía Un agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, que partía como favorita de la crítica de Estados Unidos tras adelantar a Sirat en los Critics Choice Awards. Wagner Moura, el protagonista del filme, también se erigía como una de las figuras más destacadas.

Otra de las obras con opciones destacadas era La voz de Hind, dirigida por Kaouther Ben Hania. La película, basada en la historia real de la muerte de la niña palestina Hind Rajab durante horas en Gaza, fue ovacionada durante casi 24 minutos en el Festival de Venecia. El relato, centrado en el trabajo de los servicios de emergencia e incluyendo grabaciones reales del siete de octubre de 2023, también se ha quedado sin estatuilla.

Por su parte, Valor sentimental, del noruego Joachim Trier, lidera las apuestas estadounidenses para el Oscar y viene avalada por su reparto encabezado por Renate Reinsve y por la estructura dramática reminiscente de la obra de Bergman. El filme narra el reencuentro de dos hermanas con su padre, un reconocido director de cine, que intenta rehacer lazos familiares mediante un nuevo proyecto cinematográfico.

Completa la lista de candidatas No hay otra opción, una comedia surcoreana dirigida por Park Chan-wook y basada en la novela de terror El Hacha, con un planteamiento que sigue la desesperación laboral de un hombre de mediana edad y su radical decisión tras un año de infructuosa búsqueda de empleo.

En la lucha por los Globos de Oro, Sirat no solo ha competido por el mencionado galardón a la Mejor película internacional, sino también por la Mejor banda sonora, donde Kangding Ray se enfrentaba a compositores reconocidos como Hans Zimmer (F1), Alexandre Desplat (Frankenstein), Jonny Greenwood (Una batalla tras otra), Ludwig Göransson (Los pecadores) y Max Richter (Hamnet).

La carrera de ‘Sirat’ hacia los Oscar: ni Forqué, ni Critics Awards ni Globo de Oro

En su carrera hacia los Oscar, Sirat perdió en los Critics Choice Awards ante la brasileña El agente secreto; y vuelve a hacerlo en esta ocasión ante la misma cinta. La española partía como una de las opciones favoritas como película internacional o de habla no inglesa en ambas galas, pero no consiguió cautivar a la industria estadounidense. En la gala de la crítica, organizada por la Broadcast Film Critics Association y celebrada en el Hangar Barker del Aeropuerto de Santa Mónica, se reconoció la propuesta dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, dejando a la candidata española sin galardón en ninguna de las categorías en las que competía.

No obstante, la cuarta película del cineasta gallego ha vivido un recorrido internacional de gran proyección desde que en mayo se alzara con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, convirtiéndose en uno de los títulos más sonados del año tanto dentro como fuera de España. Desde entonces, Sirat ha acumulado candidaturas en certámenes como los Premios Gaudí, Feroz y Forqué; ha sumado nueve nominaciones a los Premios del Cine Europeo, opciones en los Independent Spirit Awards estadounidenses y un notable estreno en festivales como Pula, Montclair y Chicago. A pesar de este consolidado palmarés, en la última ceremonia de los Globos de Oro, Sirat no ha logrado imponerse en ninguna de las categorías a las que optaba.

A pesar de la trayectoria internacional y los reconocimientos acumulados, no todo en el camino de Sirat ha sido favorable. En la edición de los Premios Forqué, en España, la cinta de Oliver Laxe no logró hacerse con el premio a Mejor película, que recayó en Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa.