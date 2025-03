Gotzon Mantuliz le arrebata el triunfo a Victoria Federica y gana ‘El Desafío’: “He dado todo lo que estaba en mis manos”

Gotzon Mantuliz, ganador de la quinta edición de 'El Desafío' (Mediaset)

La quinta edición de El Desafío ya conoce a su ganador. Semana tras semana, sus concursantes han dado lo mejor de sí mismos en cada reto, logrando vencer sus miedos y temores. Sin embargo, hubo uno de ellos que, desde el primer momento, destacó por encima de sus compañeros. Gala tras gala, su nombre siempre figuraba el primero en la clasificación final. Y, en la última entrega, volvió a repetir la historia. Gotzon Mantuliz se ha proclamado vencedor del espacio de Antena 3, dejando a Victoria Federica acariciando el triunfo y a Susi Caramelo y Lola Lolita en la tercera y cuarta posición respectivamente.

El vasco obtuvo el premio de los 30.000 euros que destinó a causas benéficas y, además, un coche para su disfrute personal. El que fuera concursante de la quinta edición de El Conquistador del Fin del Mundo, espacio del que se convirtió en ganador en 2009, logró impresionar al jurado con su increíble reto en el que combinaba acrobacias y danza. Con su última participación, el también influencer y aventurero alcanzó la máxima puntuación por parte del jurado, conformado por Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura. Los tres dieces se sumaron a su puntuación global, logrando sumar la cifra de 265 puntos.

Gotzon ha dedicado su victoria a Roberto Leal y ha detallado que los 30.000 euros conseguidos iban a ir a la Fundación Unoentrecienmil , que lucha contra la leucemia infantil y en la que participa activamente el presentador del formato. Pero, al margen de estos dos premios, Gotzon ha conseguido acabar la temporada con otra grata noticia, pues será presentador del nuevo programa de laSexta, Cazadores de imágenes, que estará también a cargo de la productora y acción de Pablo Motos.

Gotzon Mantuliz conquista al jurado de 'El Desafío' con su increíble reto de acrobacias en la final (Mediaset)

“Me llevo muy buenos amigos y una experiencia que recordaré para toda la vida”, ha manifestado el ganador ante las cámaras. El anterior vencedor del espacio, Pablo Castellano, marido de María Pombo, acudió al plató del programa para ceder el testigo a su sucesor.

La prueba final de Victoria Federica

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar no empezó con buen pie su paso por El Desafío, pero gala tras gala supo demostrar que se adentró en esta aventura para hacerse con el primer puesto en el podio. Y así ha sido.

La sobrina de Felipe VI ha acariciado el triunfo de El Desafío y ha quedado segunda en la clasificación general. Superando sus miedos, el paso de la hermana de Froilán por el formato ha sido un ejemplo de superación y esfuerzo, pues semana tras semana iba logrando desafíos cada vez más complejos. La noche de este viernes, 28 de marzo, ha sorprendido a los jueces con la prueba El columpio humano, uno de los desafíos más exigentes y arriesgados de la gala y en la que ha conseguido dar cuatro vueltas completas de 360 grados en la enorme estructura.

Victoria Federica, sorprende al jurado de 'El Desafío' con la prueba El columpio humano (Mediaset)

“He dado todo lo que estaba en mi mano para intentarlo y espero que haya servido de algo“, ha manifestado la joven después de que el jurado se deshiciese en elogios hacia ella. ”Me llevo una familia de aquí. La verdad es que ha sido un regalo la oportunidad que me habéis dado. Espero que una amistad de todos, tanto del equipo como de los concursantes, para toda la vida“, ha continuado diciendo tras la pregunta de Roberto Leal, quien quiso conocer cuál sería la principal lección que extraía del concurso. “También una amistad de todos los coaches que me han enseñado a lo largo de todo este programa“, ha zanjado.