Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

De momento lo que hay en vigor son restricciones para circular con algunos tipos de vehículo por determinadas zonas - las de Bajas Emisiones - de algunas ciudades. En total, en España hay unas 160 ZBE: todas las urbes de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y poblaciones de más de 20.000 habitantes con incumplimientos en materia de calidad del aire deben disponer de este tipo de restricciones.

La aplicación en los últimos años de esta medida puede haber llevado a asumir que el objetivo final es que todo el mundo conduzca un vehículo eléctrico, pero el director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, ha explicado ya que “el problema de la movilidad en las ciudades es un problema de espacio”. “Al centro de la ciudad vas con transporte público, y si tienes prisa, coges un taxi, un Uber o un Cabify”, afirmaba el responsable de Tráfico durante la clausura de la jornada ‘Innovación urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities’ de Europa Press.

“El secreto de la movilidad urbana es el transporte público”

“Al centro de la ciudad no vas a ir con un eléctrico, diésel o gasolina, no nos equivoquemos”, explicaba. “Hay algunos que están dando corazonadas con las bajas emisiones y vamos a dar todo tipo de ventajas para que vayáis con el coche eléctrico”. “Tenemos un debate abierto con las Zonas de Bajas Emisiones, porque con el coche eléctrico parece que pueden entrar en el centro de la ciudad, pueden aparcar gratis además... y no, el problema es de espacio, no queremos coches en el centro de la ciudad, no rellenar aquello de coches eléctricos y tener otra vez el problema de la congestión, pero esta vez con coches eléctricos”.

“Que no, que dentro de la ciudad no vas a ir en eléctricos, ni en diésel ni en emisiones, vas a ir con transporte público y, si tienes prisa, tienes la alternativa del taxi, del Uber, del Cabify y de lo que sea, y ese es el tema central”, ha reiterado. “Lo digo porque Uber está en este tema, con lo cual nosotros nos sentimos muy cómodos con todo lo que está haciendo Uber”, ha valorado.

Para Navarro, tampoco tiene sentido que cada persona circule por su cuenta en un coche, sea personal o un taxi, e insta a considerar la posibilidad de compartir el vehículo con otros pasajeros: “Cuando en el aeropuerto tú sales, vas a buscar un taxi, ves aquella cola inmensa y piensas ‘es posible que el que está delante o detrás mío vaya a donde yo voy, o al lado de donde yo voy, o en el trayecto en el que yo voy’. No, pero cada uno tiene que coger su taxi específico para ir”, ha lamentado.

De momento, sin embargo, esto no se ha traducido en ninguna medida, pero no es la primera vez que el máximo responsable de Tráfico expresa esta intención: “No queremos coches en el centro de la ciudad” decía hace unas semanas en el VIII Encuentro de Ciudades para la seguridad vial y la movilidad sostenible. Para Navarro, “el secreto de la movilidad urbana es transporte público, transporte público y transporte público y transporte público, punto final. Sobre todo, para las grandes ciudades que tienen unas ciudades periféricas en los alrededores. Es disminuir la presencia del coche en la ciudad, punto. Así de sencillo”.

En suma, la intención es clara: “El futuro del tráfico será compartido o no será”. Desde el Gobierno y Tráfico ya contemplan distintas soluciones con el fin de sacar los vehículos de las ciudades, como el primer experimento de Tráfico en este sentido: un nuevo carril en la A2, en el acceso y salida de Madrid, que en determinadas horas del día solo podrá ser utilizado por vehículos de alta ocupación (con dos o más pasajeros), incluidos aquellos con etiqueta Cero Emisiones.

Otra de las soluciones - que de hecho el Gobierno ha aprobado ya con la nueva Ley 9/2025, del 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible - es habilitar a los ayuntamientos a imponer nuevas tasas para la circulación de vehículos en las ZBE. Esta regulación permite a los ayuntamientos a gravar la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas permitidas en las ZBE, con la recomendación de que dicha tasa sea la equivalente a lo que habría tenido que pagar un conductor si hubiera estacionado en un aparcamiento público.