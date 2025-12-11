Almeida vuelve a retrasar un año la prohibición de circulación a los vehículos empadronados en Madrid sin etiqueta ambiental

Un cartel indica la zona de bajas emisiones 360 del Distrito Centro, en Madrid (Fernando Sánchez/Europa Press)

Los automóviles sin distintivo ambiental que figuran empadronados en Madrid o constan registrados en el IVTM tendrán permiso para circular por la ciudad un año más, hasta el 31 de diciembre de 2026. Así lo ha avanzado en una rueda de prensa este jueves el responsable de Medio Ambiente, Movilidad y Urbanismo, Borja Carabante, después de extender la moratoria que finalizaba en apenas dos semanas.

La normativa responde a una directiva de la Unión Europea que obliga a los municipios con más de 50.000 habitantes a implantar zonas de bajas emisiones para reducir la contaminación. Madrid y Barcelona han sido dos de las ciudades que han aplicado restricciones más estrictas, aunque en algunos casos los tribunales han revocado ciertas medidas.

En el caso de Madrid, el plan Madrid 360, puesto en marcha por José Luis Martínez-Almeida, ha ampliado la ZBE a toda el área metropolitana. Si no se produce ningún cambio antes de que finalice 2026, ningún coche sin etiqueta ambiental podrá circular libremente por las calles de la capital y se expondrá a multas que ascienden a los 200 euros.

El consistorio madrileño defiende que los niveles de contaminación atmosféricas se encuentran por debajo de los límites que establece Bruselas desde 2022, cuando en 2019 los rebasaban. Además, Carabante ha defendido que el impacto de la medida afecta, según calcula, a unos 14.000 vehículos de la capital. “La sostenibilidad ambiental tiene que ir de la mano de la sostenibilidad social”, ha dicho Carabante, que ha añadido que las restricciones “no pueden suponer un perjuicio notable en la movilidad”. Adicionalmente, el Ayuntamiento de Madrid ha avanzado la convocatoria de nuevas ayudas para la renovación de vehículos, añadiendo que, junto con la extensión del plazo, se va a hacer que los números de vehículos “sigan reduciéndose”.

Extiende el aparcamiento regulado a 22 barrios más

Carabante ha anunciado también medidas que afectan al Servicio de Estacionamiento Regulado y en este sentido, ha aprobado la modificación de la normativa para extender el horario de restricciones más allá de las 9 de la noche, “e incluso incorporarlo en domingos y festivos” en aquellos puntos “donde hay una extraordinaria presión sobre la oferta disponible”.

En cuanto al rango de cobertura, Madrid extenderá la zona SER a 22 barrios de siete distritos, alcanzando los 77 barrios de los 131 que componen la capital. “17 barrios nuevos y cinco en los que se amplía”, ha dicho Carabante. En el caso de los distritos de Puente de Vallecas y Moratalaz, se aplicará por primera vez el establecimiento regulado.