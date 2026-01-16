España

Macron reivindica un histórico rearme de Francia rodeado de militares y un avión de combate: “Para infundir temor, debemos ser poderosos”

“Somos el ejército más eficaz de Europa”, afirmó el presidente en el discurso de inicio de año con las fuerzas armadas

Discurso de Emmanuel Macron
Discurso de Emmanuel Macron (Philippe Magoni/Pool via REUTERS)

Emmanuel Macron ha vuelto a dar un discurso contundente y tratando de transmitir poder y liderazgo con una llamativa puesta en escena. Este jueves, en el encuentro con las Fuerzas Armadas de inicio de año, con un acto en la base aérea de Istres, habló a los soldados franceses, rodeado de altos mandos militares y con un avión de combate como telón de fondo.

Su idea central fue la de reivindicar el mayor rearme de Francia en décadas tras los desafíos de seguridad surgidos en Europa y el mundo. El presidente francés resaltó el compromiso de su Gobierno con el refuerzo de la defensa nacional y la autonomía estratégica europea. Macron recordó que el presupuesto militar francés ha alcanzado ya el 2% del PIB, cumpliendo la meta marcada en 2017 y ampliándolo hasta los 64.000 millones de euros anuales para el año 2027.

“Para seguir siendo libres, debemos ser temidos. Para infundir temor, debemos ser poderosos”, afirmó el mandatario, con unas palabras directas y con el objetivo de dar un paso adelante en su posición como líder geopolítico. El presidente insistió en que este incremento presupuestario responde a amenazas reales identificadas tras la invasión rusa de Ucrania y a la necesidad de fortalecer la autonomía estratégica de Europa.

Macron anuncia el envío de una misión franco-británica para entrenar al Ejército ucraniano.

Compromiso nacional y desafíos globales

Macron apuntó a varios escenarios que considera que determinarán el desarrollo militar de Francia. Señaló la importancia del nuevo servicio nacional, cuya campaña de reclutamiento arrancará este año para reforzar la resiliencia del país y la integración de la juventud en las fuerzas armadas. El presidente consideró que el rearme francés debe acompañarse de “la voluntad colectiva de servir una gran causa”.

El presidente subrayó el papel de Francia como potencia de estabilidad en Europa, África y el Indo-Pacífico, y apeló a la determinación nacional ante un “mundo cada vez más complejo”. La amenaza rusa es una realidad cada vez más cercana a la Unión Europea y la OTAN, con las incursiones de aeronaves del Kremlin en espacios aéreos de países miembro. En las últimas semanas, el debate mediático es si se debe mirar a EEUU como un riesgo tras sus intenciones de controlar Groenlandia.

“Somos el ejército más eficaz de Europa y tenemos la disuasión nuclear más independiente y autónoma”, afirmó Macron en su intervención. Precisamente su capacidad nuclear es un tema cada vez más recurrente tras su oferta al resto de europeos de extender a ellos la disuasión. De esta forma, con militares a su alrededor y un avión de combate completando la imagen, Macron ha lanzado un imponente discurso.

El presidente francés, Emmanuel Macron,
El presidente francés, Emmanuel Macron, estrecha la mano de unos soldados (Philippe Magoni/Pool vía REUTERS)

Objetivos de modernización y apuesta europea

El reforzamiento de la defensa nacional se plasma en varios ejes. Algunos de ellos es el incremento de los stocks de municiones, mejora de la preparación operativa y desarrollo de capacidades tecnológicas en campos como el espacio y la ciberdefensa. Macron adelantó que Francia acelerará la producción y despliegue de sistemas de defensa aérea, como el proyecto SAMT de nueva generación, y promoverá alianzas industriales con socios europeos para reducir la dependencia de tecnologías no europeas.

El jefe de Estado reclamó a la industria de defensa francesa mayor rapidez y adaptabilidad ante una competencia internacional “fiera” y la urgencia de responder en volumen y agilidad a las necesidades de las fuerzas armadas. “No hay mercado garantizado, hay una competencia feroz que nos exige ser mucho más proactivos”, avisó al sector. El “rearme francés” es una objetivo primordial para el país.

