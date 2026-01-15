“La UE va a desaparecer”: Margarita Robles advierte de la necesidad de invertir en defensa para garantizar la continuidad del bloque

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante el acto de imposición de condecoraciones con motivo de la DANA 2024, a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha alertado este jueves de la necesidad de las Fuerzas Armadas españolas y europeas de medios y ha asegurado que sin inversión en defensa y sin una política de mantenimiento de la paz y de disuasión “la Unión Europea va a desaparecer”. Robles, que ha participado en la segunda y última jornada del foro ‘Spain Investors Day’, ha señalado que es necesario invertir “sin complejos” en defensa, dado que, desde su punto de vista, eso significa también apostar por la “paz, libertad, seguridad y convivencia”.

Así mismo, la titular del Ministerio de Defensa ha reconocido que existe una dependencia tecnológica de Estados Unidos y que Europa ha confiado en la OTAN su seguridad, algo que, a su juicio, es necesario revertir, para que el bloque sea menos dependiente de terceros países.

Durante su intervención en el foro celebrado en Madrid, la ministra se ha referido también a la posibilidad de que España envíe a Ucrania algún tipo de contingente de paz. En este sentido, Robles ha señalado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es “bastante intransigente” en relación con alcanzar un acuerdo de paz. “Putin no tiene una voluntad de que haya paz", ha expresado.

“Una industria de defensa fuerte”

Durante el foro en el que participó la ministra de Defensa y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también estuvo presente el presidente de Indra, Ángel Escribano, que ha destacado que el sector de la defensa vive un momento de transformación profunda debido a las amenazas geopolíticas crecientes y que “España tiene hoy la oportunidad de impulsar una industria de defensa fuerte y autónoma”.

Además, Escribano ha insistido en que “hay que seguir con las inversiones en defensa y seguridad para estar perfectamente preparados, y hay que hacerlo ahora” y ha resaltado que España cuenta con una industria y una base tecnológica sólidas, plenamente capaces de producir los equipamientos que el país necesita.

“Groenlandia no es un problema militar”

Por otro lado, en relación con la amenaza de Estados Unidos en Groenlandia, Robles ha señalado que este territorio tiene estatus asociado a un país de la OTAN -en referencia a Dinamarca- y que el verdadero problema en este caso es de índole jurídico y de ordenamiento internacional, dado que no habría una “competencia militar entre Estados Unidos y cualquiera de los países” que tiene presencia en la región.

“No es un problema militar, sino de qué supondría que Estados Unidos decidiera entrar (en Groenlandia) y cómo afectaría a la OTAN. La preocupación es qué hace la Unión Europea en este momento. La UE tiene que darse cuenta de que la autonomía estratégica y la inversión en defensa son fundamentales”, ha añadido.

En este contexto, y acerca de la posibilidad de que España revise al alza su inversión en defensa y acepte alcanzar el 5% del PIB para 2035 propuesto por Estados Unidos para los miembros de la OTAN, Robles ha insistido en que se trata más de una cuestión de “capacidades”. “Todo el mundo sabe que hoy por hoy son muy pocos los países de la Alianza Atlántica, yo me atrevo a decir incluso que Estados Unidos, que vayan a llegar al 5%”, ha añadido.