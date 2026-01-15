Macron anunció el envío de fuerzas europeas a Groenlandia ante la escalada de tensiones con Estados Unidos (Philippe Magoni/Pool via REUTERS)

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves el envío de nuevos medios terrestres, aéreos y marítimos a Groenlandia en los próximos días, reforzando la presencia militar europea en la región tras las amenazas de anexión lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump. Según el mandatario, que se dirigió a las Fuerzas Armadas en la base de Istres (sureste de Francia), la misión tiene como objetivo respaldar a Dinamarca y mostrar la “disponibilidad” de Francia para apoyar a un estado soberano. En su discurso, Macron subrayó la “responsabilidad particular” de los europeos en Groenlandia, al tratarse de un territorio perteneciente a un país de la Unión Europea y socio de la OTAN.

Macron detalló que ya se ha desplegado un primer equipo de militares franceses en Groenlandia, sumándose a una misión europea conjunta junto a Alemania, Suecia y Noruega, que inicia operaciones este jueves. El presidente francés insistió en que Francia y los europeos deben mantener su presencia donde estén amenazados sus intereses, actuando sin escalada pero con firmeza en la defensa de la soberanía territorial.

Dinamarca, respaldada por Francia y la OTAN, fortalece su defensa en Groenlandia frente a la intención de Trump de anexar el territorio ártico (Philippe Magoni/REUTERS)

El mandatario justificó el incremento del gasto militar francés, que prevé duplicarse durante sus mandatos, ante la “aceleración de la amenaza” en el contexto internacional. Anunció una inversión adicional de 36.000 millones de euros para 2030 en defensa, incluyendo el ámbito espacial, y adelantó la celebración de una cumbre europea sobre espacio. Macron recordó que la Ley de Programación Militar destina 413.000 millones de euros a las fuerzas armadas para el periodo 2024-2030, a lo que se sumarían 3.500 millones de euros en 2026 y 3.000 millones en 2027, cifras aún pendientes de aprobación presupuestaria. El presupuesto de defensa francés alcanzaría los 64.000 millones de euros anuales en 2027.

Este miércoles, una reunión en Washington entre representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia finalizó sin acuerdo sobre el futuro de la isla, más allá de la creación de un grupo de trabajo para abordar discrepancias fundamentales. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a la ministra groenlandesa, Vivian Motzfeldt. Rasmussen informó que las posiciones siguen enfrentadas ante la voluntad de Trump de anexionar el territorio ártico, aunque se acordó que el grupo de trabajo se reunirá en las próximas semanas para intentar acercar posturas.

La ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt, a la izquierda, y el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, se reunieron este miércoles con miembros del senado de los Estados Unidos (AP/J. Scott Applewhite)

Dinamarca considera inaceptable cualquier propuesta que no respete su integridad territorial y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés. Previamente al encuentro, Trump afirmó en la plataforma Truth Social que con Groenlandia bajo control estadounidense, la OTAN sería más eficaz, calificando cualquier otra opción de “inaceptable”.

El Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció un refuerzo inmediato de su presencia militar en Groenlandia y la realización de maniobras conjuntas con aliados de la OTAN. Un comando avanzado ya se ha desplegado en Nuuk, mientras que Suecia, Noruega y Alemania enviarán tropas para sumarse a la denominada Operation Arctic Endurance. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, confirmó la llegada de oficiales de sus Fuerzas Armadas para colaborar con Dinamarca, mientras que el ministro de Defensa noruego, Tore O. Sandvik, indicó que dos militares noruegos participarán en la exploración de nuevas formas de cooperación aliada en el ártico. Alemania enviará un contingente militar para evaluar posibles contribuciones a la seguridad regional, especialmente en vigilancia marítima.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, había señalado días antes la necesidad de reforzar la presencia aliada en Groenlandia. Diversos países europeos, como Alemania y Reino Unido, consideran que esta medida contribuiría a responder a la preocupación estadounidense sobre la seguridad en la isla frente a Rusia y China.