El debate de las armas nucleares se extiende en Europa: la “necesidad” de Alemania o el papel clave de Suecia en el norte

Se extiende el debate de las armas nucleares en Europa (Montaje Infobae)

La idea de reducir la dependencia de EEUU y tener una defensa fuerte y propia en Europa ya está consolidada en la mayor parte del continente. Las advertencias de Donald Trump sobre su intención de controlar Groenlandia, a pesar de ser territorio de Dinamarca, país de la OTAN, han hecho saltar las alarmas en los países europeos. Las propuestas de crear un ejército europeo han pasado de la utopía a la posibilidad, como ya han reconocido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, o el comisario de Defensa europeo, Andrius Kubilius.

La misión de los 100.000 soldados que deberían formarlo, según Kubilius, sería el reemplazo de las fuerzas estadounidenses. Como adelantó Reuters, la administración de Trump comunicó a líderes y diplomáticos europeos que el continente debería protegerse a sí mismo. EEUU ya ha retirado 1.000 militares del flanco oriental. Otro de los reemplazos que Europa tiene que ejecutar es de la disuasión nuclear.

Francia y el Reino Unido, los únicos miembros de la OTAN en Europa con capacidad nuclear, han intensificado su cooperación. Ambas potencias firmaron el pasado año la Declaración de Northwood, con la que crearon un Grupo Directivo Nuclear bilateral para coordinar políticas de disuasión y colaboración en componentes estratégicos, como recoge Defense 24.

Francia ya ha planteado la posibilidad de extender a sus aliados su paraguas nuclear, para lo que ya ha mantenido conversaciones con Alemania o Polonia. No obstante, algunos países empiezan a dudar si es suficiente con la extensión del sistema francés, y se plantean la inversión en su propia nuclear. La posibilidad ya ocupa portadas o editoriales en Alemania o Suecia.

Bombarderos nucleares vuelan cerca del espacio aéreo del Reino Unido

“Alemania necesita sus propias armas nucleares”

El general de brigada de Alemania, Frank Pieper, advirtió, en una llamativa publicación en LinkedIn, sobre la insuficiencia de las capacidades convencionales de defensa en Europa frente a los desafíos actuales. “La guerra híbrida y subconvencional es real”, afirmó el militar, explicando que el antiguo equilibrio basado en la protección estadounidense ya no es fiable.

Ante este escenario, sostiene que “Alemania necesita armas nucleares propias”. El general insiste en que estas deben ser “principalmente tácticas y móviles, capaces de hacer frente a la amenaza final procedente de Rusia”. Considera que la actitud de EEUU con Ucrania y Venezuela demuestra que “Alemania y Europa no pueden fundamentar su existencia en el paraguas nuclear estadounidense”. Concluye que, ante situaciones graves, “uno se queda solo”, y que debe tener capacidad para defenderse por sí mismo.

De esta forma, aunque el militar asegura en todo momento que es una opinión propia y no corresponde a ningún tipo de plan establecido en las Fuerzas Armadas, el debate de la nuclear ha llegado al Ejército alemán. También comienza a hacerse hueco en las páginas de los periódicos. El medio germano Süddeutsche Zeitung explica que los anuncios estadounidenses sobre Groenlandia “podrían conllevar la retirada de las bombas nucleares almacenadas en la base aérea de Büchel”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha garantizado este viernes que su Administración hará "algo" con Groenlandia", en medio de las presiones para anexionarse el territorio autónomo de Dinamarca alegando motivos de seguridad nacional para su país. (Fuente: White House / EBS)

“¿Se necesita nuclear en el norte de Europa?”

Un editorial de Dagens Nyheter, uno de los principales medios de Suecia, plantea que la combinación de experiencia nuclear avanzada e industria militar convierte a Suecia en un actor central en los debates de seguridad continental. Según el medio sueco, existe la expectativa de que países europeos apoyen el proyecto, mencionando entre ellos a España e Italia, aunque recalca que no todos los miembros europeos podrán destinar el 3,5 % de su PIB a gasto militar.

El editorial subraya que la discusión sobre el armamento nuclear europeo no puede limitarse al papel de Francia y Reino Unido, sino que debe incluir la opción de capacidades en el norte del continente. Desde el punto de vista de Dagens Nyheter, Suecia podría liderar ese debate gracias a su base tecnológica e industria de defensa. En la Segunda Guerra Mundial llegó a elaborar primeros pasos de desarrollo de armamento, mientras que la energía nuclear civil es importante para su economía.