Los fondos de inversión viven en 2025 su año dorado: los ahorradores se vuelcan en ellos y logran la mayor subida anual de la historia

Las suscripciones netas alcanzaron el año pasado su nivel más alto desde 2014 al sumar 32.427 millones de euros y algunas categorías lograron rentabilidades cercanas al 50%

Dos inversores pasan frente a
Dos inversores pasan frente a los paneles electrónicos del IBEX 35 en la bolsa de Madrid. REUTERS/Isabel Infantes

La escasa rentabilidad que ofrecen ahora los depósitos a plazo fijo y las letras del Tesoro ha impulsado a muchos ahorradores a convertirse en inversores y colocar su dinero en fondos de inversión para obtener mayores retornos.

Este apetito ha hecho que el patrimonio de los fondos cerrara 2025 marcando un nuevo máximo histórico, hasta situarse en los 450.889 millones de euros, tras registrar el mayor incremento anual de la serie histórica próximo a los 52.000 millones, según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).

El principal catalizador que ha llevado a los fondos a batir récords ha sido el aumento de las suscripciones - el dinero aportado por los partícipes a los fondos- que el año pasado superaron los 32.427 millones de euros, la mayor cifra acumulada en un año desde 2014.

Fuente: Inverco.

En términos porcentuales, las sociedades cooperativas de crédito registraron el mayor incremento patrimonial en el año, con un 21,76%; seguidas de los grupos independientes, con un 20,38%, y las aseguradoras, con un 16,24%.

Los bancos mantuvieron su posición dominante con 330.088 millones de euros gestionados y una cuota de mercado del 74,80%, seguidos de grupos independientes e internacionales, con un 8,19% y un 7,77%, respectivamente, según datos de VDOS Stochastics.

Por grupos financieros, las mayores captaciones netas las obtuvo CaixaBank con 7.022 millones, seguido de Santander y Bankinter, con 2.894 y 2.865 millones, respectivamente.

CaixaBank mantuvo su posición como mayor entidad nacional por patrimonio gestionado en fondos, con 106.492 millones y una cuota de mercado del 23,37%, seguido de Santander, con 69.766 millones y una cuota del 15,31%, y BBVA, con un 12,98% y 59.174 millones.

Fuente: Inverco.

Renta Fija y Monetarios, los preferidos

En cuanto a categorías de fondos, en 2025 los de Renta Fija y Monetarios acumularon 29.992 millones de euros de manera agregada. En tanto que los Fondos de Renta Fija Mixta Euro superaron los 4.894 millones de euros de suscripciones netas positivas (6.142 millones para el conjunto de los Fondos Mixtos).

Los menos atractivos para los partícipes fueron los Fondos Rentabilidad Objetivo, Renta Variable Internacional EEUU, Garantizados y Globales que lideraron los reembolsos netos hasta alcanzar los 7.121 millones de euros en su conjunto.

Rentabilidad de hasta el 48,8%

Obtener el máximo rendimiento por su dinero fue lo que motivó a los partícipes a aumentar su inversión en fondos y, aunque de media dieron un 4,9% de rentabilidad el año pasado hubo categorías que rozaron el 50%.

Así, los Fondos de Renta Variable Nacional destacaron con unos retornos del 48,8%, seguidos por los Fondos de Renta Variable Euro Resto y Renta Variable Internacional Europa con rentabilidades superiores al 20%. También los Fondos de Renta Variable Internacional Emergentes y Japón acumularon rentabilidades elevadas del 18,5% y el 17,4%, respectivamente.

Entre las principales gestoras por patrimonio gestionado, las que mayores retornos ofrecieron a los partícipes fueron Mapfre Asset Management, con un 6,81%; seguida de Santander Asset Management, con un 5,64%, y Bankinter Gestión de Activos, con un 5,37%, según datos de VDOS Stochastics.

Mientras que entre las gestoras independientes destacó la evolución de Muza Gestión de Activos, con una rentabilidad media ponderada de un 40,03%; seguida de Magallanes Value Investors, con un 31,20%, y Valentum Asset Management, con un 29,89%.

Fondos y sociedades

El año pasado cerró con un patrimonio conjunto de fondos de inversión y sociedades de inversión colectiva de 810.737 millones de euros, un 11,2% más que en diciembre de 2024. De ellos, 81.896 millones de euros se acumularon el año pasado.

Respecto al número de cuentas de partícipes se situó a cierre de 2025 en 26.667.552 lo que supuso un incremento en el año del 10,7%.

