El empleo impulsará al 3 % el crecimiento de España, que duplicará el de la eurozona

La incorporación de los trabajadores nacidos en 1960 al grupo de jubilados en España ha abierto la puerta a un aumento significativo del gasto en pensiones, situación que, según datos del Banco de España recogidos por EFECOM, impactará el sistema hasta 2050 y mantiene en agenda el debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Esta circunstancia ha motivado mecanismos de revisión periódica, como el examen trienal introducido en la última reforma, cuyo primer ciclo ya se completó con aprobación, aunque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) recomienda revisar algunos parámetros para asegurar la viabilidad a largo plazo.

De acuerdo con el medio EFECOM, España cerrará el año con un crecimiento cercano al 3 %, cifra que más que duplica la estimación para la eurozona. Este desempeño se atribuye principalmente a la solidez del mercado laboral y el vigor del consumo interno, así como a la inversión dentro del país, en el contexto de un escenario internacional marcado por tensiones comerciales. La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a productos europeos ha condicionado el comercio exterior español, afectando especialmente las exportaciones desde el verano y reduciendo su aportación al producto interior bruto (PIB).

El medio especificó que tras una etapa pospandemia caracterizada por el vigor de las exportaciones, el patrón de crecimiento se ha desplazado hacia el mercado interno. El principal motor corresponde ahora a la creación de empleo, lo que se refleja en el aumento de afiliaciones a la Seguridad Social, que alcanzó los 21,82 millones de personas en noviembre, cifra próxima al máximo histórico de octubre. Además, el número de desempleados se situó en 2,42 millones, el nivel más bajo registrado desde 2007.

Durante el último año, la afiliación laboral creció en 522.771 personas, lo que representa un incremento del 2,5 %, mientras que el paro registrado descendió en 161.057 personas, una reducción equivalente al 6,23 %, según detalló EFECOM. Además, la combinación de empleo y consumo impulsó los ingresos tributarios, que hasta octubre sumaron 278.570 millones de euros, lo que podría suponer una recaudación récord para la Agencia Tributaria este año.

La situación política interna, no obstante, ha redundado en la prolongación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 por segundo ejercicio consecutivo. El Gobierno se vio obligado a descartar la presentación de nuevos presupuestos para 2025, ante la falta de apoyos parlamentarios suficientes, y tampoco logró aprobar los de 2026. Estos procesos, en condiciones ordinarias, deberían estar concluyendo su tramitación a estas alturas del año.

El reporte de EFECOM también resaltó las críticas de la oposición, que sostiene que el panorama positivo de los principales datos macroeconómicos no se traslada necesariamente a la economía familiar. El argumento principal radica en el comportamiento de determinados precios en la cesta de la compra, los cuales muestran resistencia a la baja y condicionan la percepción ciudadana de mejora.

Durante el año, la inflación interanual se ubicó en el 3 %, manteniéndose en una trayectoria de moderación respecto al 8,4 % promedio de 2022, año marcado por la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, según el medio, persisten presiones inflacionarias en productos básicos. Los huevos experimentaron un aumento de precio del 30 % en el último año, la carne de vacuno subió un 18 %, y productos como la leche, la mantequilla, el queso, el pescado y el pollo registraron encarecimientos de entre el 4 y el 8 %. Además, la electricidad mantiene una inflación elevada, y otros servicios, como los de recogida de basuras o el transporte, se han encarecido tras finalizar algunos subsidios promovidos por el gobierno.

Desde el punto de vista habitacional, los informes de EFECOM recogen la preocupación creciente por el acceso a la vivienda, que limita la formación de nuevos hogares. Este problema, que en 2025 dejó de considerarse un cuello de botella y pasó a categorizarse como estructural, se atribuye principalmente a la escasez de oferta, y no tanto a la regulación de precios, según la perspectiva del Banco de España.

La evolución del empleo, el consumo de los hogares y la inversión interna han proporcionado soporte al crecimiento económico, mientras que el saldo exterior significó un lastre por las dificultades derivadas de la coyuntura comercial internacional. Esta modificación en la composición del crecimiento, con menor aportación de la productividad al empleo, ha impedido que el PIB per cápita alcance aún la media de la eurozona.

Finalmente, la implementación de revisiones regulares sobre la salud del sistema de pensiones busca asegurar su sostenibilidad en el contexto de los retos demográficos actuales. Según publicó EFECOM, la revisión trienal establecida en la reforma más reciente superó satisfactoriamente su primera evaluación, aunque Airef advirtió respecto a la necesidad de analizar a detalle algunos de sus supuestos para garantizar la cobertura de jubilaciones futuras durante las próximas décadas.