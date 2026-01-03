Miles de venezolanos en Madrid celebran la captura de Maduro en la Puerta del Sol: “Esperamos que por fin se haga respetar la voluntad del pueblo”

Concentración de venezolanos en la Puerta del Sol, este sábado. (Miguel Moreno Mena)

En España viven cerca de 400.000 ciudadanos venezolanos, una cifra que se ha multiplicado por diez en la última década, según las estadísticas oficiales. La inmensa mayoría de estos cientos de miles de personas vino al país huyendo del régimen del dictador Nicolás Maduro. Y por ello, el principal sentimiento entre esta diáspora —tras la captura este sábado de Maduro por parte del ejército de Estados Unidos— era de alegría.

Desde primeras horas de la mañana, varios venezolanos salieron a celebrar ante las puertas del Consulado de su país en Madrid. Uno de los más madrugadores ha sido Erick Zuleta, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte de Venezuela y exdiputado. “Nos despertamos con mucha expectativa y ya no se ve una lucecita al final del túnel, sino grandes luces”, cuenta a Infobae. “Estamos a la expectativa, que creemos que es positiva, de que por fin se haga respetar la voluntad del pueblo venezolano, que el 28 de julio del año pasado decidió que los que están usurpando el poder en Venezuela, que es el régimen venezolano, entreguen el poder a quien verdaderamente ganó las elecciones”.

Venezolanos en Madrid, este sábado. (Miguel Moreno Mena)

El ganador de esas elecciones, Edmundo González, vive precisamente en Madrid, a donde llegó en septiembre de 2024 tras solicitar y recibir asilo político. González de momento no se ha pronunciado públicamente, pero Zuleta asegura que “está esperando a lo que va a informar el presidente de los Estados Unidos, que tiene rueda de prensa a las 11 de la mañana, las 5 de la tarde hora española”. “Y dependiendo de lo que digan, en las próximas horas darán orientaciones de qué es lo que hay que hacer y cuál va a ser la posición oficial de lo que debemos hacer, sobre todo la diáspora venezolana, y cuáles son las decisiones que hay que tomar”.

El exdiputado finaliza diciendo que “tenemos 27 años de un régimen opresor que no permite que se cumplan las leyes, ni se cumpla la Constitución. Queremos que vuelva la paz, la democracia, el cumplimiento de la Constitución y las leyes a nuestro querido país”.

“Estamos cautelosos con la situación”

En las puertas del Consulado venezolano en Madrid se encontraban, sobre todo, periodistas. Muchos españoles, pero también venezolanos. Como Carleth Morales, presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España. “Estamos cautelosos con toda la situación”, señala.

“Nos despertamos a las 7 de la mañana, con toda la información de lo que estaba sucediendo en Caracas, y realmente confiamos en que la estrategia del Gobierno de los Estados Unidos es estar del lado de la democracia y de la libertad en Venezuela. Eso pedimos al Gobierno de España y a los gobiernos que verdaderamente estén preocupados por la situación de Venezuela, que si tienen que tomar decisiones, sean en esa línea”.

Miles de personas acuden a la Puerta del Sol

Más allá del Consulado, miles de venezolanos se concentraban a la hora de comer en la Puerta del Sol, el centro neurálgico de la capital y escenario de otras grandes manifestaciones de la diáspora en los últimos meses.

Noticia en ampliación