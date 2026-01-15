Investigadores de Granada descubren que las semillas de las berenjenas pueden ayudar contra el cáncer de colon

Unos extractos de las semillas de berenjenas tienen un efecto anticancerígeno (Universidad de Granada)

Un equipo de científicos liderados por la Universidad de Granda (UGR) y el Instituto de Investigación Biosanitaria, con la colaboración de la Fundación Cellbitec, ha descubierto que los extractos de semilla de una nueva variedad de berenjena son eficaces frente al cáncer de colon, tanto en los ensayos en laboratorio como en los modelos animales.

La investigación ha sido publicada en la revista FoodBioscience y revela que estas semillas, al ser ricas en flavonoides y polifenoles, inhiben la proliferación tumoral. Y van más allá: pueden actuar sobre las células madre cancerígenas solo provocando una leve toxicidad para las células sanas.

Para llevar a cabo el experimento, los científicos se enfocaron en los extractos obtenidos de semillas maduras y desengrasadas de la variedad de berenjena Solanummelongena L. (S0506). Gracias a avanzados análisis, el estudio ha identificado altos niveles de kaempferol, quercetina o protodiosina, que son unas moléculas bioactivas que han demostrado tener un efecto a la hora de frenar el desarrollo de células cancerígenas.

Estas moléculas activan las rutas que conducen a la muerte de las células, así como a la alteración del citoesqueleto de las células tumorales. Las semillas de esta variedad de berenjena también afectan a las células madre tumorales, que a menudo se asocian con la resistencia a los tratamientos y a las recidivas (la recaída de la enfermedad).

Incluso tras recibir un tratamiento de quimioterapia o haber pasado por quirófano con una cirugía exitosa, el cáncer puede vivir latente en el cuerpo y reaparecer en meses o años. La recaída en el cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer.

Una nueva puerta para el tratamiento del cáncer de colon

El tratamiento con el extracto de estas semillas de berenjena ha conseguido reducir el tamaño de los tumores. Los investigadores de Granada se muestran esperanzados con este descubrimiento, que podía abrir una nueva vía para el desarrollo de futuras terapias complementarias para el tratamiento de estos tumores.

En España, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que más de 44.000 personas tenían cáncer colorrectal en 2025. Cada año, la enfermedad provoca más de 15.000 muertes, cifra que se ha reducido un 20% en las últimas dos décadas, en parte gracias a los programas de cribado y detección precoz.

Episodio: Cáncer de colon.

A menudo, el tratamiento principal es la colectomía, que consiste en la extirpación del colon (o parte de él) para eliminar el tumor del cuerpo cuando este aún se encuentra en sus etapas iniciales o tempranas. Sin embargo, que el tumor esté fuera del organismo muchas veces no significa que el cáncer se haya erradicado. Este es uno de los grandes desafíos de la oncología moderna.

Este proyecto se enmarca en un convenio de colaboración público-privada entre la Universidad de Granada y la Fundación Cellbitec, dentro de las líneas de trabajo de esta última para promover vegetales innovadores y saludables. Los resultados justifican la continuidad de la investigación con estudios más complejos a nivel molecular y farmacológico, destinados a determinar la seguridad, las dosis óptimas y las posibles aplicaciones futuras en el tratamiento del cáncer colorrectal.