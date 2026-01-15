El entorno que arropa y defiende a Julio Iglesias tras las denuncias de acoso sexual

Julio Iglesias en una imagen de archivo. (Europa Press)

Las denuncias por presunto acoso y agresión sexual que han salido a la luz en los últimos días han situado a Julio Iglesias en el centro del foco mediático como no ocurría desde hace años. El detonante ha sido la información publicada por eldiario.es, en colaboración con Univision Noticias, en la que dos mujeres que trabajaron para el cantante relatan episodios de abuso, acoso sexual y uso de una posición de poder mientras prestaban servicio en algunas de sus residencias en República Dominicana y Bahamas. A raíz de la investigación, la figura del artista ha pasado de ser un icono indiscutido de la música a protagonizar un intenso debate social, político y televisivo.

La investigación recoge testimonios duros y detallados de extrabajadoras que aseguran haber vivido situaciones traumáticas durante su etapa laboral junto al intérprete. Sus relatos han generado una fuerte división de opiniones: por un lado, quienes creen y respaldan a las mujeres que han denunciado; por otro, quienes consideran inverosímil que el cantante pudiera protagonizar conductas de este tipo y salen en su defensa pública. En este segundo grupo se encuentran varios rostros conocidos que han decidido dar la cara por Julio Iglesias.

Dos exempleadas del servicio doméstico del cantante en sus mansiones relatan que trabajaron "en un ambiente de control, acoso y terror".

Uno de los primeros en pronunciarse fue Ramón Arcusa, miembro del Dúo Dinámico y amigo personal del artista desde hace décadas. A través de sus redes sociales, Arcusa cuestionó la investigación y defendió el carácter del cantante: “Tiene toda la pinta de ser un montaje. Julio siempre ha tenido un trato exquisito y respetuoso con las damas”. Un día después, volvió a reiterar su postura desde el plató de El programa de Ana Rosa, donde insistió en que Iglesias es “besucón de nacimiento” y que su forma de ser podía haberse malinterpretado.

Además, puso el acento en el tiempo transcurrido desde los supuestos hechos: “En cuatro años podrían haber ido a un juez a denunciar”.

Arcusa también compartió cómo se encuentra el artista tras el estallido del escándalo, asegurando que está “tranquilo”, aunque molesto por la repercusión mediática. “Siempre ha tratado bien a las mujeres”, repitió el compositor, que ha trabajado estrechamente con él durante años.

El día en que Julio Iglesias besó a la fuerza a Susana Giménez en vivo (Captura TV)

El apoyo más férreo de Julio Iglesias en España

Otra de las defensas más firmes ha sido la de Ana Obregón. La actriz y bióloga, amiga de Iglesias desde hace décadas y conocedora de su entorno personal, se mostró visiblemente alterada en varios programas de televisión. En Y ahora Sonsoles cuestionó las pruebas aportadas en la investigación y lanzó preguntas directas sobre los testimonios: “¿Qué pruebas hay más allá de lo que ellas cuentan?”. Horas después, en ¡De Viernes!, insistió en que estaba “en shock por conocimiento de causa” y subrayó que jamás presenció comportamientos similares durante el tiempo que convivió con él en una de sus casas.

También ha salido en su defensa Teresita Ávila, amiga cercana y biógrafa del cantante. Desde una conexión televisiva, recordó que Julio Iglesias no atraviesa su mejor momento de salud y que no puede exponerse públicamente para defenderse. “Es un hombre alegre y simpático. Nunca forzó a una mujer”, afirmó con rotundidad, convencida de que el artista podrá superar esta crisis.

Frente a estas posiciones, hay voces que han optado por un discurso más prudente. Terelu Campos explicó que su experiencia personal con Iglesias siempre fue respetuosa y afectuosa, aunque reconoció la dureza de los testimonios publicados. “Si eso ha ocurrido, que caiga todo el peso de la ley; y si no, es tremendo porque quedará marcado para siempre”, reflexionó. En una línea similar se expresó la periodista Marisa Martín-Blázquez, quien consideró creíbles los relatos de las mujeres, pero recordó la importancia de la presunción de inocencia.

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Makoke, que mantuvo una relación sentimental con el cantante cuando era muy joven, confesó sentirse impactada por la investigación. Aunque calificó las declaraciones de “aberrantes” y “estremecedoras”, aclaró que su trato personal con él siempre fue correcto y educado.