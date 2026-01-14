España

Julio Iglesias se pronuncia tras las acusaciones de agresión sexual: asegura que no es momento de hablar y que está preparando su defensa

El cantante ha mantenido una conversación telefónica con la revista ‘¡Hola!’ en la que ha pronunciado sus primeras palabras a los medios después de que se publicase la polémica noticia

El cantante Julio Iglesias ha roto su silencio y ha mantenido una conversación telefónica con ¡Hola! después de que dos mujeres que trabajaron para él lo hayan acusado de acoso y agresión sexual. La Fiscalía ha iniciado la investigación de los hechos, presuntamente ocurridos en 2021 en las residencias que Iglesias posee tanto en Punta Cana como en Bahamas. Durante la breve conversación con la revista, el artista ha mostrado una actitud serena y firme, asegurando que facilitará una respuesta clara y sin ambigüedades sobre el caso.

En el transcurso de la charla telefónica, Iglesias ha manifestado a ¡Hola! que, pese a la delicada situación, considera que no es aún el momento de pronunciarse públicamente, aunque ha adelantado que lo hará en un futuro muy próximo.

El artista ha remarcado que está inmerso en la preparación de su defensa legal, con el objetivo de esclarecer todos los aspectos relacionados con la denuncia y de que quede patente la autenticidad de los hechos y los testimonios involucrados. El citado medio asegura que la voz del artista suena segura, aunque notablemente afectada por la gravedad del asunto.

Dos exempleadas del servicio doméstico del cantante en sus mansiones relatan que trabajaron "en un ambiente de control, acoso y terror".

El entorno más próximo a Julio Iglesias ha mantenido la discreción y ha evitado cualquier declaración pública. Sin embargo, fuentes de su círculo íntimo niegan en privado la veracidad de las acusaciones y han mostrado su sorpresa ante la actual situación. A la espera de que el cantante ofrezca una explicación formal, su equipo legal será el encargado de emitir cualquier comunicación sobre el proceso.

Los apoyos de Julio Iglesias

Desde que la denuncia se ha hecho pública, la noticia ha suscitado una intensa cobertura mediática y ha provocado reacciones de diversa índole tanto en el ámbito social como político. Respaldos a Iglesias han llegado sobre todo desde la derecha con figuras como Isabel Díaz Ayuso, quien ha defendido la presunción de inocencia del artista y ha puesto en tela de juicio la motivación de las acusaciones, calificando a Iglesias como un referente nacional.

En línea similar, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado la importancia de la presunción de inocencia y ha rechazado la posibilidad de retirar los reconocimientos honoríficos municipales concedidos al cantante.

Por otra parte, el Gobierno ha solicitado que la investigación avance hasta esclarecer todos los detalles, haciendo hincapié en la necesidad de evitar “espacios de impunidad”. La postura oficial difiere, por tanto, entre quienes respaldan explícitamente al cantante y quienes optan por subrayar la importancia de la investigación judicial.

Su matrimonio con Miranda Rijnsburger

Al mismo tiempo, el caso deja en duda cuestiones relativas a la vida personal del artista, específicamente sobre su matrimonio con Miranda Rijnsburger. Según Vanitatis, la relación entre ambos ha sido distante en los últimos años y, aunque han mantenido un trato cordial, el contacto físico y temporal se ha reducido considerablemente: “Cada vez se veían menos veces y menos tiempo al año”, según cita Vanitatis.

Julio Iglesias, en imagen de archivo (Europa Press)

Estas informaciones reflejan que la convivencia de la familia Iglesias Rijnsburger se ha desarrollado en dos núcleos separados: Iglesias residía en Bahamas y República Dominicana de manera aislada, mientras que Miranda Rijnsburger se hacía cargo de sus cinco hijos en Miami, con visitas esporádicas a la finca familiar de Ojén, en Málaga.

