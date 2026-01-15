España

Ana Barba, psicóloga: “No todos los perdones nacen del arrepentimiento, algunos vienen por el miedo a ser abandonados”

En esta dinámica, que suele darse en relaciones marcadas por la inseguridad emocional y la dependencia afectiva, sea anulan las propias necesidades

Cuando el perdón no nace de la responsabilidad, se utiliza como una estrategia de protección que acaba anulando a la persona. (Freepik)

En todas las relaciones humanas, ya sean de pareja, familiares o de amistad, el conflicto es inevitable. Donde hay vínculo, hay desencuentros. Las diferencias de carácter, expectativas o formas de comunicar hacen que, tarde o temprano, aparezcan desacuerdos que ponen a prueba el equilibrio emocional entre las personas implicadas.

Ante estos choques, la comunicación se convierte en una herramienta clave para llegar a un entendimiento. Hablar, escuchar y tratar de comprender al otro suele ser el primer paso para recomponer lo dañado. En ese proceso, pedir perdón ocupa un lugar central. Saber reconocer errores, asumir responsabilidades y expresar arrepentimiento es, en muchas ocasiones, una señal de madurez emocional.

Sin embargo, no siempre el perdón surge desde el mismo lugar. A veces será uno quien tenga que disculparse; otras, el otro. El problema aparece cuando ese perdón no nace de la responsabilidad, sino del miedo: a que el conflicto escale, a perder el vínculo o, en último término, al abandono. Es ahí donde el acto de disculparse deja de ser reparador y empieza a convertirse en una forma de autoprotección.

Esta dinámica suele darse en parejas con inseguridad emocional y dependencia afectiva. (Freepik)

Sobre esta cuestión reflexiona la psicóloga Ana Barba, que en uno de sus vídeos de TikTok (@garbanapsicologia) lanza la siguiente pregunta: “¿Pides perdón porque lo sientes o porque tienes miedo a que te dejen?”. Esta situación la atraviesan muchas relaciones marcadas por la inseguridad emocional y la dependencia afectiva.

Cuando el perdón no repara, sino que anula

“No todos los perdones nacen de haber hecho algo mal”, destaca la psicóloga. En algunos casos, pedir disculpas no responde a una falta concreta, sino a una estrategia inconsciente para mantener al otro cerca. Así, el contexto emocional desde el que se pide perdón es tan importante como el propio acto.

Barba diferencia claramente entre dos formas de disculparse. Por un lado, el perdón que nace de la responsabilidad, que “es muy sano”, ya que reconocer una conducta dañina, entender su impacto y tratar de repararla fortalece el vínculo y fomenta relaciones más honestas. Por otro lado, existe un perdón mucho más problemático. “El problema viene cuando se pide como una forma de estrategia para no querer perder al otro”. En estos casos, la disculpa no busca reparar un daño real, sino evitar una consecuencia temida: el abandono.

Según describe Barba, este tipo de perdón tiene señales muy claras. “Te disculpas incluso cuando no entiendes qué hiciste mal, rebajas lo que necesitas para que el otro no se vaya y asumes culpas que no son tuyas”. El resultado es una relación desequilibrada, donde una de las partes se va empequeñeciendo emocionalmente.

En ese contexto, el perdón pierde su función reparadora y “lo único que hace es protegerte del abandono”, explica. Se convierte en un mecanismo de supervivencia emocional que, lejos de resolver el conflicto de fondo, lo cronifica.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Muy distinto es el perdón que nace desde un lugar sano, pues en este caso “sabes qué hiciste y por qué” y “no te anulas al disculparte”. Además, Barba destaca un elemento fundamental: el cambio. “El perdón va acompañado de cambios, no de sumisión”. Disculparse no basta si no hay una reflexión posterior y una voluntad real de modificar conductas.

Para identificar desde dónde nace el perdón, Barba propone una serie de preguntas clave: “¿Este perdón aclara la situación o solo calma la tensión de forma momentánea? ¿Me disculpo para reparar algo o para evitar la reacción del otro? Si el otro no se quedara, ¿yo seguiría disculpándome igual?”.

“Disculparte o pedir perdón no debería costarte tu lugar”, concluye la psicóloga. Cuando el perdón nace del miedo, advierte, “no repara la relación, sino que te deja mucho más pequeño o pequeña dentro de ella”.

